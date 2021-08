Dead Space Remake protagonista di un livestream nella giornata di oggi

All’incirca un mese fa, EA e Motive Studio hanno alzato il sipario sul tanto vociferato remake di Dead Space, ma da allora sono state davvero poche le news diffuse in merito all’atteso ritorno di Isaak Clarke. E data la natura ancora acerba dello stato dei lavori relativi alla produzione, sembra che saremo costretti ad attendere ancora un bel po’ prima di poter avere informazioni approfondite al riguardo. Eppure, nonostante tutto, tra poche ore dovremmo comunque riuscire a soddisfare un poco la nostra curiosità, dato che nella giornata odierna è previsto un livestream dedicato al titolo.

A far drizzare le antenne ai fan del survival horror fantascientifico ci hanno pensato direttamente i ragazzi di Motive Studio, che attraverso l’account Twitter del gioco hanno annunciato l’evento streaming previsto in data di oggi. L’appuntamento è fissato per le 19:00 nostrane, e nell’occasione sarà possibile dare un piccolo sguardo preliminare allo stato dei lavori della produzione. Pertanto non aspettatevi di assistere a ingenti quantità di scene di gameplay, o nuovi dettagli, ma sicuramente non mancheranno nuovi dettagli diffusi dal team di sviluppo.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.

Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9

— Dead Space (@deadspace) August 30, 2021