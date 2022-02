Dead Island 2: l’uscita del gioco potrebbe avvenire quest’anno

Nonostante sembrasse quasi come un gioco dimenticato dagli sviluppatori, le speranze sull’uscita di Dead Island 2 si riaccendono grazie a un recente rumor

Il debutto di Dying Light Stay Human, attesissimo sequel del gioco incentrato sul massacro di zombie, condito da corse tanto spettacolari quanto spericolate in giro per la mappa di gioco, è avvenuto solo pochi giorni fa, e nonostante un responso non troppo esaltato da parte della stampa e critica videoludica, i giocatori sono comunque rimasti inevitabilmente attratti dalle numerose novità e dall’incredibile ambizione che gli sviluppatori hanno impiegato nel realizzare questo nuovo capitolo. Tuttavia, sembra che Deep Silver abbia in realtà ulteriori novità in serbo per gli appassionati di avventure zombie, programmate inoltre sempre per quest’anno. Secondo l’insider Tom Henderson, si starebbe infatti lavorando ancora a Dead Island 2, gioco presentato ormai otto anni fa con uno dei trailer videoludici migliori di sempre. Sin da allora non è stato più detto nulla a riguardo, ma adesso si scopre come Dead Island 2 potrebbe avere un’uscita programmata proprio per quest’anno.

Dead Island 2: il gioco è prossimo all’uscita?

Sono passati più di dieci anni dall’uscita del primo gioco di Dead Island: nonostante esso si presentasse piuttosto grezzo sotto alcuni aspetti tecnici, il gioco ha ottenuto comunque un riscontro più che positivo nella community videoludica, grazie ai suoi scenari estremamente evocativi, un’esplorazione divertente e la possibilità di giocare in cooperativa con altri giocatori. Dead Island sembrava essere un’IP dall’enorme potenziale, e con l’arrivo della nuova generazione di console nel 2013 i fan si prospettavano un salto di qualità, che avrebbe portato la serie a un livello successivo. Sappiamo però come ciò non accadde mai, visto che dopo la presentazione di Dead Island 2 alla conferenza Sony durante l’E3 2014, per anni non si è più saputo nulla. Tuttavia, sembra che presto ci saranno delle grosse sorprese: l’insider Tom Henderson dice, all’interno di un suo video, che Dead Island 2 potrebbe essere annunciato nuovamente, e che il gioco uscirà proprio quest’anno.

A lavorare al nuovo capitolo al posto di Techland ci sarà lo sviluppo Dambuster Studios, noto per i titoli di Homefront: The Revolution e Chorus, e formato da membri dello studio Crytek UK. Sembrerebbe che lo studio stia pensando a un rilascio per la fine del 2022 sulle console di questa nuova generazione. Per quanto riguarda la trama del gioco, Henderson racconta di uno schianto aereo ad Hollywood mentre l’infezione zombie inizia a diffondersi, portando così il giocatore a dover sopravvivere a questo incidente e alla nuova minaccia verso l’umanità. In realtà già all’inizio di febbraio, prima delle affermazioni di Henderson, c’erano già state delle conferme riguardo lo stato ancora attivo dello sviluppo, con un tweet da parte di Deep Silver in risposta a un utente.

