Dead Island 2: uscita rinviata ad aprile 2023

Sembra proprio che l’uscita di questo benedetto Dead Island 2 sia stata rinviata ancora una volta, l’ennesima ma ci siamo abituati, ed ormai in giro i dubbi cominciano a farsi sempre più grandi ed insistenti. Ma cerchiamo di andare avanti con ordine e vediamo che cos’è successo con queste avventure zombesche.

Annunciato ancora nel “lontano” 2014 Dead Island 2, della tedesca Deep Silver, sembra che abbia fatto un abbonamento al settore “uscita rinviata” poiché questa pare essere la sua sorte da qualche anno a questa parte. Già da allora ci furono numerosi ritardi e si susseguirono una serie di sviluppatori, da YAGER si è passati a Sumo Digital e poi a Dambuster Studios, facendo vacillare le speranze dei giocatori.

Dopo qualche “riassestamento” sembrava dunque che il titolo dovesse finalmente vedere la luce il 3 febbraio prossimo, ma pare che sarà posticipato ulteriormente, e speriamo anche definitivamente a questo punto, al 28 aprile come confermato dal tweet proveniente dall’account ufficiale che vi lasciamo qui sotto.

The delay is just 12 short weeks and development is on the final straight now. The new release date for Dead Island 2 will be April 28th 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo

— Dead Island (@deadislandgame) November 17, 2022