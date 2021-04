Days Gone: ufficiale la data d’uscita su PC

La data d’uscita di Days Gone su PC è stata finalmente svelata. Vediamo insieme quando arriverà su Steam e su Epic Games Store

Uno fra le esclusive survival horror open world di PlayStation finalmente sta per arrivare anche su PC. Per chi ancora non conoscesse il titolo, vi invito a leggere la nostra avventura fra zombie e motociclisti impazziti. Per farlo dovrete solamente cliccare qui. Vediamo adesso quando è prevista la data d’uscita di Days Gone su PC e quali migliorie hanno apportato gli sviluppatori in occasione di questo lancio.

Ecco la data d’uscita di Days Gone su PC

Prima di vedere quando il titolo approderà sui nostri client di Steam ed Epic Games Store, andiamo a vedere quali sono le migliorie apportate dagli sviluppatori. Il primo e forse anche uno dei più importanti aggiornamenti riguarda il supporto per monitor 21:9 ultra-wide. Ciò porta anche a un framerate sbloccato che ci permetterà di vivere un’avventura ancora più immersiva. Importante anche sotto il livello grafico è la personalizzazione visiva che va dall’aumento del livello di dettaglio, alla profondità visiva.

Di notevole importanza è anche la possibilità di giocare tramite controller originale o di terze parti. Tuttavia, essendo questa versione su PC, non può mancare ovviamente il supporto a mouse e tastiera che sicuramente renderà la nostra avventura ancora più pittoresca. Dal lato social invece vi è un’implementazione della modalità foto. Per questa versione infatti sarà rilasciata una modalità foto ad altissima risoluzione, che ci permetterà di catturare ogni piccolo dettaglio durante la nostra avventura.

Ma quando arriverà questa fantastica esclusiva sui nostri monitor? La data d’uscita di Days Gone su PC è prevista per il prossimo 18 maggio 2021 al prezzo consigliato di 49,99 €, ma potete trovarla già in sconto su Instant Gaming. Per i dettagli relativi ai requisiti di sistema, vi invito a leggere il nostro articolo cliccando qui. Vi ricordo inoltre che sempre sul sito troverete delle guide inerenti al gioco. Per non perdervi ulteriori news, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!