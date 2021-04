Recensione The Falcon and The Winter Soldier 1x5: eredità

Un quinto episodio molto politico e poco risolutivo, che apre le porte al finale di stagione. Ecco a voi la recensione di The Falcon and The Winter Soldier

TITOLO ORIGINALE: The Falcon and The Winter Soldier. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: Kari Skogland. CAST: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Emily VanCamp, Don Cheadle, Daniel Brühl. DURATA: 6 episodi, 45/55 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 19 marzo 2021.

Abbiamo ormai capito che The Falcon and The Winter Soldier non è il solito prodotto Marvel. Con la quarta fase, gli studios hanno riorganizzato il loro modo di raccontare storie, puntato molto più sull’introspezione e meno sull’azione.

Un cambiamento che, per chi segue le vicende dei supereroi fin dall’inizio, si nota e anche molto, ma non stona. Non rende meno interessante il racconto, o meno privo di forte emozioni laddove prima le innumerevoli scene di combattimento facevano da sole la maggior parte del lavoro. L’approfondimento di tutte quelle dinamiche che compongono la figura dell’eroe sono risultate molto più interessanti di quanto pensassimo, regalandoci la possibilità di vivere i nostri beniamini sotto una prospettiva diversa, più umana.

Questo ulteriore passaggio, porta sulla scena un quotidiano ricco di elementi interessanti, verosimili, capaci ci importare nella narrazione tutta una serie di tematiche affrontata anche precedentemente, ma con meno coraggio di quanto stiano facendo ora nella serie.

Il periodo storico che stiamo vivendo ha sicuramente contribuito a rendere più semplice un’impostazione narrativa così precisa; rimane comunque incredibile il grande lavoro di sensibilizzazione svolto per far approcciare lo spettatore a questioni enormi, di risonante importanza mediatica.

Una note di merito, senza dubbio, agli attori protagonisti; in grado di offrire performance talmente profonde e toccanti da screditare le critiche volte alla superficialità dei film sui supereroi.

Analizziamo insieme il quinto episodio.

La resa dei conti | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Il quinto episodio ha una durata maggiore rispetto ai precedenti quattro, tutti minuti in più utili all’approfondimento dei singoli personaggi introdotti fino ad ora.

Per alcuni di questi, l’episodio rappresenta il capitolo conclusivo (Zemo), per altri un nuovo punto di partenza (Captain America); finalmente, però, torniamo a focalizzarci su Sam e Bucky. Lasciati un po’ in disparte nei precedenti episodi, in quest’ultimo si tirano le somme dell’operato svolto fino ad ora, portando i due, a seguito di un grande processo di maturazione, a confrontarsi con sincerità, mettere da parte le diffidenze rimaste, e collaborare senza remore in vista dell’obiettivo finale.

Deludente, forse, è l’addio a Zemo (se di addio dobbiamo parlare). Fin dalle primissime indiscrezioni sulla serie, il suo ritorno all’interno del mondo Marvel ha incuriosito molti, se non tutti. Un personaggio così prezioso e ben caratterizzato poteva finalmente avere la sua rivalsa cinematografia; anche questa volta, però, credo che non sia stato sfruttato a dovere. Il suo è stato il ruolo meno capito, ad ora, o forse solo poco approfondito. Interessante invece, la scena con Bucky; anche in questo caso ( che è un po’ il filo conduttore dell’intera puntata) abbiamo una resa dei conti eccezionale, girata magistralmente e in grado di dire con i gesti molto di più di quanto avrebbero fatto le parole.

Anche Captain America, alias John Walker, ha a modo suo un personale esito della vicenda. Dopo lo sconvolgente finale della corsa puntata, è emersa chiaramente la fragilità che si cela dentro un ruolo così pieno di responsabilità; una fragilità che un uomo non può permettersi, soprattutto se ha giurato di proteggere il mondo intero. Questo eccessivo carico di stress, misto a un forte delirio di onnipotenza, lo ha portato a vedersi diverso da quello che è sempre stato, accentuando un lato negativo delirante, spingendolo verso una pazzia cieca dalla quale, a quanto sembra, non riesce proprio ad uscirne.

Sam e Bucky

I due Avengers sono forse quelli a dover sostenere l’eredità maggiore. Sensi di colpa verso il passato, impotenza per il presente e preoccupazione per il futuro: niente è sicuro, nulla è certo. Ma sarà proprio la capacità di coesistere insieme nei momenti di difficoltà a dare loro la capacità di vedere oltre il problema per giungere alla soluzione. Protagonisti di un grande processo di formazione, hanno finalmente trovato la maturità di affrontare i loro demoni e sconfiggerli.

Eredità | Recensione The Falcon and The Winter Soldier

Il movimento Black Lives Matter ha segnato la storia, ma anche la narrazione dei sei episodi di The Falcon and The Winter Soldier.

L’influenza della politica si percepisce, e si vede. Il rapporto delle forze dell’ordine con la comunità afroamericana, e della società tutta, senza entrare nel dettaglio delle questioni più spinose. Anni e anni si supremazia bianca e razzismo, sono racchiuse benissimo in scene di breve ma intensa durata.

Colpisce in questo senso la figura di Isaia e dei soprusi vissuti, della prigionia e dell’isolamento; colpisce il valore morale, etico e soprattutto politico di donare lo scudo ad un eroe nero all’interno di una società, quella bianca, che ancora non percepisce in questo la normalità.

In questo senso Sam è il portatore di una grande eredità: l’iniziatore di una storia nuova, migliore, che vede finalmente dare ad una comunità il riconoscimento che gli aspetta dopo secoli di schiavitù.

Conclusioni

Questo episodio rallenta i tempi: meno dinamico, meno risolutivo. Presenta delle soluzioni, ma lascia aperti tanti argomenti; il che rende complesso dare un giudizio vero e proprio, non avendo a disposizione abbastanza materiale per capire quale sia la direzione in cui voglia andare. Ad un solo episodio dalla fine non possiamo tirare le somme, ma non possiamo non considerare che ci sia del contenuto prezioso nella sceneggiatura di questa serie.

Nella lentezza dell’episodio, troviamo anche molti punti a favore; uno di questi è l’introduzione di un nuovo personaggio.

Questo, che prende vita direttamente dalle pagine dei fumetti Marvel, è probabilmente la comparsa che gli autori della serie avevano preannunciato. Niente di troppo eclatante, vero, ma dobbiamo tenere conto anche di un altro fattore interessante; per chi non è proprio appassionato di fumetti, probabilmente il nuovo personaggio non dirà molto, ma c’è comunque da ammettere che la sua breve apparizione lascia presagire sviluppi interessanti per una storyline specifica. Staremo a vedere.