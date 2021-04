Star Fox 64: il gioco di tutta una vita per l’ex-Nintendo Takaya Imamura

Takaya Imamura si racconta alla stampa straniera: Star Fox 64 per lui è stato un gioco emblematico del suo ruolo trentennale presso Nintendo

In un’ottima intervista della stampa di settore straniera, Takaya Imamura si è raccontato in seguito al suo pensionamento che ha concluso una carriera trentennale presso Nintendo sotto l’ala di Shigeru Miyamoto, ponendo particolarmente l’accento sulla serie Star Fox. Dopo un esordio come artista privo di rudimenti tecnici, ha comunque saputo dare un volto al primo rail shooter su Super Nintendo superando la barriera linguistica tra lui e gli sviluppatori britannici Dylan Cuthbert e Giles Goddard. Questi ultimi, per conto di Argonaut Software, hanno infatti prodotto la tecnologia di base necessaria.

L’importanza di Star Fox 64 per Takaya Imamura

Star Fox 64, il seguito per la console dall’omonima numerazione, è “il gioco della [mia] vita” secondo Takaya Imamura. Si trattava di una sorta di reboot comprensivo di idee scartate su Super Nintendo, con cui alzare il tiro a livello di ambizione. Imamura si è occupato di trama, meccaniche, grafica e, in minima parte, persino della musica. Nonostante il successivo coinvolgimento di sempre più persone, però, al tempo era “la norma” spingersi anche oltre la propria area di competenza, al punto tale da rendere veramente riduttiva la definizione di “art director” che contraddistingue l’ex dipendente.

La collaborazione con Shigeru Miyamoto si è conclusa con Star Fox Zero, in particolar modo la produzione anime “The Battle Begins” mirata a promuoverlo. I meriti artistici di Imamura sono soprattutto emersi qui, in qualità di supervisore per il progetto. Miyamoto ci teneva al punto tale da dare istruzioni dettagliate persino in fase di doppiaggio. In seguito, i “professionisti” di Production I.G e Wit Studio ne hanno tratto “davvero un grande anime”, ma per Imamura la mancata possibilità di salutare un’ultima volta il suo mentore è stata una fonte di amarezza.

