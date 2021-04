Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi dell’11/04/2021

Di nuovo, Animal Crossing: New Horizons scalza FIFA 21 tra i videogiochi più venduti nel nostro appuntamento settimanale coi dati di vendita

Anche questa settimana sono giunti i dati di vendita britannici per i videogiochi, e Animal Crossing: New Horizons si dimostra ancora capace di riconquistare la vetta della top ten a un anno dall’uscita. Il titolo per Nintendo Switch, nonostante una caduta del 21% nelle vendite, ha superato il milione di copie vendute in Regno Unito, il che ne fa uno dei soli due titoli del 2020 a riuscire nell’impresa. L’altro, perdendo il primo posto rispetto a settimana scorsa, è FIFA 21, le cui vendite calano di un più incisivo 34%. Non si tratta nemmeno dell’unico crollo settimanale, come vedrete a breve.

I dati di vendita per i videogiochi di metà aprile

In generale, i dati di vendita per i videogiochi vedono un calo del 28% nell’intero mercato del formato fisico. Segnaliamo in particolare lo scivolone in sesta posizione di Monster Hunter Rise, dovuto ad un crollo del 56%, e quello al sedicesimo posto di Outriders dopo una caduta del 74%. Quest’ultimo titolo è disponibile anche mediante Xbox Game Pass, ma in questi dati contiamo esclusivamente i numeri del formato digitale. Non c’è molto altro da dire, per cui vi riproponiamo la nostra tabella; le posizioni nella colonna a sinistra riguardano i dati di due settimane fa, che abbiamo visto settimana scorsa.

Due settimane fa Settimana appena conclusa Titolo interessato 2 1 Animal Crossing: New Horizons 1 2 FIFA 21 5 3 Mario Kart 8 Deluxe 1 4 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 10 5 Minecraft (formato Switch) 4 6 Monster Hunter Rise 12 7 Grand Theft Auto V 11 8 Call of Duty: Black Ops Cold War 7 9 Ring Fit Adventure 9 10 Assassin’s Creed Valhalla

