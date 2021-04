Quello che so sull’amore: Gabriele Muccino rinnega il suo film

Gabriele Muccino continua a rilasciare testimonianze shock; dopo i commenti al film Favolacce, ora è il turno di un suo vecchio film: Quello che so sull’amore

I film di Gabriele Muccino raccontano di relazioni umane e rapporti personali, affrontando contemporaneamente tutti quegli aspetti della società che non vanno. Lo fa, forse sarebbe meglio dire “lo faceva“, sfidando quasi l’opinione comune, e ottenendo comunque un grande apprezzamento dalla critica.

Negli ultimi anni, tuttavia, questa sua ribellione cinematografica è divenuta più un aspetto caratteriale che una peculiarità singolare, e personale, di fare film. Ed è così che ha iniziato a fare quello che tutti vorrebbero fare, ma nessuno osa mettere veramente in atto: condividere il proprio giudizio senza peli sulla lingua.

Ma c’è una grande differenza tra l’essere anticonformista, e diffondere commenti random privi di una reale condivisione o di un qualsiasi fondamento ideologico.

Dopo la polemica nata per un suo commento sprezzante sul film Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, ora il regista se la prende con se stesso. In un post Instagram sul suo profilo ufficiale, infatti, ha disconosciuto un suo film, attaccandolo duramente e senza alcuna remora: Quello che so sull’amore.

Questo è il mio film che disconosco. Girato in un clima orribile con i produttori, tra scene riscritte da loro la sera prima, un rapporto bellicoso con il protagonista, fu un vero incubo, una mediocrità annunciata e un malanno dell’anima dopo aver toccato il cielo con Will Smith. https://t.co/YLZb1tPuib — Gabriele Muccino (@GabrieleMuccino) April 11, 2021

Quello che so sull’amore: Gabriele Muccino disconosce il suo film

Recentemente, Gabriele Muccino è stato al centro di almeno due grosse polemiche, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate. La prima, riguarda il commento fatto al film Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo ( la critica è arrivata dopo le nomination dei David di Donatello).

Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare mai più in futuro i miei film in gara. Non lo si può più considerare, come fu, il premio più prestigioso del cinema italiano nel mondo. Mi tiro fuori con amarezza, non certo invidia, per aver adorato il NOSTRO cinema più nobile e vederlo ridotto ad una schermaglia tra film minori, ignorati e/o sopravvalutati.

L’altra, di poche ore fa, riguarda un suo vecchio film: Quello che so sull’amore. Uscito nel 2012, fu bocciato dalla critica e dal pubblico…adesso anche dal regista. Muccino rinnega questa pellicola, che ora non sente più sua per via dei continui conflitti con la produzione all’epoca e del cattivo rapporto con il cast (anche se non è specificato quale degli attori).