Crysis Remastered Trilogy: un trailer mostra le differenze tra PS3 e PS5

Crytek ha reso disponibile per la visione un trailer dedicato a Crysis Remastered Trilogy, tramite il quale è possibile constatare le differenze tra le versioni PS3 e PS5 dei giochi in questione

Sin da quando fece il suo debutto su PC, Crysis è sempre stato considerato come uno dei benchmark principali per quanto concerne la bruta resa visiva software, grazie all’ancora oggi impressionante comparto grafico che caratterizza la produzione. Proprio per questo motivo l’annuncio della Cryisis Remastered Trilogy aveva stuzzicato la fantasia dei giocatori, curiosi di vedere come i tre titoli che compongono la saga avrebbero potuto comportarsi su hardware di nuova generazione. E proprio per mettere in mostra le differenze tra il passato ed il futuro di tali produzioni, Crytek ha da poco reso disponibile un trailer dedicato alla raccolta, tramite il quale vengono messe in evidenza le differenze che intercorrono tra la release PS3 e PS5 dei giochi in oggetto del remaster.

Crysis Remastered Trilogy: differenze tra versione PS3 e PS5 mostrate in un trailer

Quello che balza maggiormente all’occhio non appena si visiona il filmato in questione, che come sempre vi proponiamo all’interno della news, è la palese differenza di risoluzione tra le varie versioni, così come lo stacco avvertibile nel frame rate e nell’utilizzo dell’anti aliasing. Non mancano, comunque, anche sensibili miglioramenti per quanto concerne la resa di alcune texture ambientali, della draw distance e degli effetti generali.

Crysis Remastered Trilogy includerà Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered. Il primo gioco della raccolta è già disponibile, ed in seguito alla release dell’edizione migliorata completa, anche gli altri due capitoli potranno essere acquistati singolarmente. La trilogia è attualmente in sviluppo per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, con ottimizzazioni dedicate alle console current gen. Al momento sappiamo che Crysis 2 mira a raggiungere i 60 frame al secondo nella versione PS5, il tutto ad una risoluzione di 1440p.

Per ulteriori dettagli, che noi di tuttoteK non mancheremo prontamente di riportarvi, non dobbiamo fare altro che attendere che Crytek si sbottoni ancora un po’. Per ingannare l’attesa, comunque, vi ricordiamo che su Instant Gaming potrete trovare tantissime offerte dedicate al mondo dei videogiochi.