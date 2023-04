Crash Team Rumble: ecco la data d’inizio della closed beta

È stata confermata ufficialmente la data e l’ora d’inizio della closed beta del nuovissimo Crash Team Rumble

Dopo varie remaster e l’inedito It’s About Time (del quale trovate a questo link la nostra recensione della versione PS5), titolo più che mai eloquente per il ritorno in piena regola di una delle saghe più iconiche del mondo videoludico, la mascotte nata in origine sulla prima PlayStation dalla mente dei ragazzi di Naughty Dog si appresta a tornare in un nuovissimo spin-off. In attesa dell’uscita ufficiale di Crash Team Rumble, per tutti coloro che hanno effettuato il preorder a brevissimo inizierà la closed beta del gioco.

La closed beta di Crash Team Rumble sta per cominciare

Facendo seguito a quanto dichiarato in precedenza, Activision ha confermato la data e l’ora d’inizio della closed beta di Crash Team Rumble. Già da oggi 20 aprile, a partire dalle ore 19 e fino a lunedì 24 alla stessa ora, gli utenti che hanno preordinato il gioco su console potranno partecipare alla prova e avere quindi un assaggio in anteprima del gameplay di questo nuovissimo titolo.

La prova esclusiva comprenderà varie modalità di gioco (ed eventuali tutorial), 4 relic powers, 3 diverse arene e ben 5 iconici personaggi tratti dalla serie (Crash, Coco, Tawna, Dingo e Neo Cortex). Oltre a questo sarà disponibile il matchmaking sia pubblico che privato e sarà presente anche il cross-play. Si tratta quindi di un ottimo modo per provare con mano il titolo, in attesa della sua uscita ufficiale, che, lo ricordiamo, è fissata per il prossimo 20 giugno su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

