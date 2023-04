HUAWEI Global XMAGE Awards 2023: arriva il nuovo contest fotografico

Il concorso a premi per celebrare l’eccellenza fotografica dei nuovi smartphone Huawei. Fino a 10000 dollari e tanti prodotti Huawei in palio per i vincitori delle diverse categorie

Huawei dà il via ufficiale agli annuali HUAWEI XMAGE Awards 2023. Si tratta dell’iniziativa di Huawei volta a celebrare l’eccellenza fotografica dei suoi smartphone, promuovendo ogni anno una competizione che incoraggia gli utenti Huawei a riscoprire la bellezza della fotografia, un palcoscenico unico per le fantastiche foto e i video immortalati in tutto il mondo con la tecnologia della fotocamera degli smartphone Huawei.

Dal 2017 gli utenti di oltre 170 Paesi e regioni hanno partecipato alla competizione annuale, per un totale di circa 4 milioni di accessi fino ad oggi. I partecipanti italiani si sono sempre aggiudicati le primissime posizioni con un primo posto nel 2021 e nel 2022 e un secondo posto nel 2020. Questo rende HUAWEI XMAGE Awards una riserva culturale a sé stante, contenente un pezzo di storia dell’umanità proveniente dalla prospettiva delle persone di tutto il mondo.

Huawei XMAGE 2023: shoot and inspire: una nuova direzione per gli XMAGE Awards

Quest’anno gli XMAGE Awards invitano i fotografi di tutto il mondo – amatoriali o professionisti – a cercare ispirazione nella loro fotografia. Il tema di quest’anno, “Inspire the World”, offre ai possessori di smartphone Huawei un’occasione per diventare creator a pieno titolo, per aprire la strada alla sperimentazione del loro stile fotografico e cogliere gli attimi di ispirazione.

Gli XMAGE Awards pongono nuovamente ispirazione e innovazione in campo fotografico al centro. Il titolo del premio prende il proprio nome dal ramo proprietario di Huawei Imaging Research & Development XMAGE, che rappresenta le continue scoperte e il continuo impegno di Huawei nel campo del mobile imaging, garantendo un’esperienza di fotografia da smartphone unica e straordinaria per i consumatori a livello globale. Lanciato di recente nel 2022, il brand XMAGE si concentra su sistemi ottici, struttura meccanica, tecnologia di imaging ed elaborazione delle immagini in fotografia. Tutti e quattro i pilastri di XMAGE formano ora i principi della nuova ed imminente tecnologia delle fotocamere su smartphone, come l’ultima fotocamera Ultra Aperture di HUAWEI Mate 50 Pro e la fotocamera con teleobiettivo Ultra Lighting di HUAWEI P60 Pro.

Nuova categoria Notte per catturare meraviglie nell’oscurità

Il concorso di quest’anno pone l’accento sull’impostazione delle tonalità e sull’ispirazione creativa con le seguenti categorie: Notte, Salve, vita!, Art & Fashion, Outdoor, Ritratto, Storyboard, Azione e Storytelling. Tra queste, Notte è l’ultima categoria aggiunta, che incoraggia gli utenti a fotografare le meraviglie nascoste della vita notturna, utilizzando la gamma di funzioni della fotocamera di Huawei, leader nel settore.

Huawei XMAGE 2023: premi interessanti, nuova formazione di giudici e altre informazioni sulla competizione

Quest’anno, verranno assegnati 4 premi principali: saranno selezionati 3 vincitori del Gran Prize (Primo Premio), 24 vincitori della categoria Best-in-Category (Premio di Categoria), 27 Runner-up Winners (Premio Secondo Classificato), e 5 Menzioni d’Onore. Saranno inoltre nominati un Community Champion che riceverà in regalo un HUAWEI nova 10, un Community Special Category con in premio un HUAWEI Watch GT 2 e un Community Category che vincerà una HUAWEI Band 7. I vincitori dei premi principali potranno invece ricevere fino a 10,000 dollari. Anche una nuova selezione di giudici è stata invitata a partecipare alla competizione. Cinque rinomati giudici professionisti con diverse prospettive e background professionali: Chen Xiaobo, Vicepresidente della China Photographers Association, Cina; Pei Tongtong, fotografo di moda, Cina; Jose Ramos, fotografo paesaggista, Portogallo; Jessica Hromas, fotografa ritrattista, Australia; e Li Changzhu, Vice Presidente di Consumer Strategy Marketing Dept in HUAWEI Consumer Business Group, Cina. Le iscrizioni agli XMAGE Awards si chiuderanno alle 23:59 (GMT+8) del 15 agosto 2023.

Gli utenti possono inviare le proprie candidature tramite la HUAWEI Community. Le candidature devono essere immagini o video scattate con un telefono Huawei, non ci sono invece restrizioni sulla data di creazione o sui modelli di telefono Huawei utilizzati.