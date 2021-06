CoD: Cold War e Warzone, ecco il peso dell’aggiornamento per la season 4

Il peso dell’aggiornamento della season 4 di CoD: Cold War e Warzone è stato svelato ed è già disponibile il pre-download. Scopriamo tutti i dettagli

Fra i protagonisti di questa settimana (appena conclusa) piena zeppa di annunci, conferenze e presentazioni varie, c’è stato anche Call of Duty. Durante l’evento che ha monopolizzato la serata di giovedì 10 giugno, il Summer Game Fest, di cui trovate un riassunto cliccando qui, è stata presentata e annunciata ufficialmente la nuova season 4 di CoD, valida sia per Black Ops: Cold War che per Warzone e, ad oggi, possiamo rivelarvi quello che sarà il peso dell’aggiornamento che andrete a scaricare.

CoD: Cold War e Warzone, il peso dell’aggiornamento della season 4 per ogni piattaforma

Prima di procedere con il singolo peso, per ogni piattaforma dell’aggiornamento della season 4 di CoD Black Ops: Cold War, e della modalità free to play, Warzone, sottolineiamo, ancora una volta che l’update è già disponibile in pre-download ma per poterlo attivare definitivamente vi toccherà aspettare giovedì 17 giugno. Ecco i GB divisi per piattaforma:

WARZONE

PS5 – PS4: 11GB

Xbox Series X/S – Xbox One: 11,2 GB

PC: 12,3 GB (per chi ha solo Warzone) 13,5 GB (per chi ha anche Modern Warfare

COLD WAR

PS5 – PS4: 30GB – 15,5 GB

Xbox Series X/S – Xbox One: 31 GB – 17,7 GB

PC: 21,6 GB

Un’ultima segnalazione va fatta agli utenti PC che, per procedere alla copia dell’installazione del gioco, dovranno avere, oltre a quelli segnalati precedentemente, dai 60 ai 90 GB di spazio disponibili. Chiaramente, una volta installato l’aggiornamento, questo spazio disponibile non sarà più necessario. Queste erano le principali novità relative al peso del prossimo aggiornamento di Call of Duty. Rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli in merito. Se volete, inoltre, conoscere tutte le principali notizie relative all’E3 2021 cliccate qui per accedere alla nostra “sezione” dedicata.

