Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone, ecco l’orario d’inizio della season 4

Da quando si potrà iniziare a giocare al prossimo aggiornamento di CoD? Ecco l’orario d’inizio della season 4 di Cold War e Warzone

Durante il Summer Game Fest 2021, evento che ha fatto da apripista ai giorni dedicati all’E3 2021 (di cui qui trovate l’intera copertura con news singole e recap sui vari eventi trasmessi e andati in scena) la nuova season 4 di Cold War e Warzone è pronta a fare capolino sulle nostre piattaforme; Activision ha annunciato l’orario che darà inizio proprio alle scorribande all’interno di quelle che saranno tutte le novità relative al gioco base (Cold War) e alla modalità free to play battle royale (Warzone).

Ecco l’orario d’inizio della season 4 di Cold War e Warzone!

Come annunciato proprio durante l’evento dello scorso giovedì 10 giugno, dal buon Geoff Keighley, la season 4 di Cold War e Warzone avrà inizio giovedì 17 giugno e l’orario indicato per dare il via alle battaglie è le 06:00. I più mattinieri, dunque, potranno iniziare a giocare fin dalle prime luci dell’alba. Questa nuova season ci accompagnerà, probabilmente e stando ad alcuni rumor, leak e anticipazioni da parte di qualche insider, anche alla presentazione del nuovo titolo della saga: Vanguard.

Call of Duty: Vanguard, infatti, stando sempre ad alcune voci di corridoio, potrebbe essere presentato con un evento in game (pratica anche abbastanza diffusa ormai). L’evento potrebbe tenersi in game su Warzone che, data la sua natura free to play, rappresenta sicuramente un prodotto più accessibile al grande pubblico e con una portata ed un raggio d’azione decisamente maggiori. Staremo a vedere, dunque, quale sarà l’evoluzione di tutta questa faccenda.

