Summer Game Fest 2021: ecco il trailer della Season 4 di Cold War e Warzone

Nel corso del Summer Game Fest 2021 abbiamo avuto l’occasione di dare un’occhiata al nuovo trailer della Season 4 di COD: Cold War e Warzone

Da pochissimo si è tenuta l’edizione 2021 del Summer Game Fest, l’ormai ricorrente evento organizzato da Geoff Keighley. Nel corso dell’evento sono stati annunciati tanti nuovi titoli, ma abbiamo avuto anche l’occasione di osservare alcuni dei contenuti aggiuntivi che andranno ad arricchire uno dei giochi più popolari del momento. Infatti durante il Summer Game Fest 2021 è stato mostrato il nuovo trailer della Season 4 di COD: Cold War e Warzone.

Tanti contenuti in arrivo con la Season 4 di Cold War e Warzone

La Season 4 di Cold War e Warzone inizierà il 17 giugno e porterà con se tanti nuovi contenuti. Ad esempio saranno aggiunte Collateral, Hijacked e Amsterdam, tre mappe molto diverse fra loro che si adattano ad ogni stile di gioco. Se anche voi volete dare un’occhiata ad alcune delle novità in arrivo con la Season 4, qui sotto potrete trovare il trailer pubblicato durante il Summer Game Fest:

Come potete vedere dal video, la nuova Season porterà molto caos nel mondo di COD e soprattutto in Warzone. A quanto pare infatti la battle royale di Call of Duty sta per essere invasa da creature da incubo come zombi e addirittura draghi. Insomma, se siete dei giocatori di COD, di sicuro questa nuova stagione vi fornirà tanti nuovi contenuti con cui divertirvi.

Call of Duty Black Ops: Cold War e Warzone sono ora disponibili per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.