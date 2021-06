La sola alta marea del 10 giugno è quella degli annunci: ecco un comodo recap di tutti quelli che sono stati mostrati al Summer Game Fest

Alla fine siamo riusciti ad arrivare alle porte dell’E3 2021 tutti interi, e il Summer Game Fest è stato un più che lauto antipasto: anzi, sembra più simile ad un buffet di annunci, al punto tale che ora farebbe comodo un recap come digestivo. Lo show, tanto voluto l’anno scorso da Geoff Keighley (Game Awards) in sostituzione della fiera losangelina, è infine arrivato, confermando anche tanti rumor di cui abbiamo parlato di recente, tra cui la foto di Kojima, Two-Point Campus e, sì, anche Elden Ring. C’è veramente una marea di cose di cui parlare, per cui inseriremo qui sotto un comodo elenco per voi.

Tutto in una notte (la prima di sei)

Gli annunci qui non mancano di certo: cercheremo di andare spediti, ma vogliate perdonarci se ogni tanto riprenderemo fiato con il recap vista l’enormità di novità incluse nel Summer Game Fest di ieri (ma dovrebbero davvero esserci tutti). Non mancheremo di includere anche l’evento intero qui sotto, qualora vogliate vederlo fino alla fine. Siete pronti?

Dagli impostori ai sacrifici – Summer Game Fest 2021: tutti gli annunci

Passiamo ad altri cinque annunci di particolare rilievo del Summer Game Fest. Alludiamo a Lost Ark, Among Us, Salt and Sacrifice e Solar Ash.

Lost Ark: Il trailer del gioco di ruolo di Smilegate ed Amazon Prime Games ha mostrato il titolo in azione. Uscita prevista, salvo intoppi, per quest’autunno.

Il trailer del gioco di ruolo di Smilegate ed Amazon Prime Games ha mostrato il titolo in azione. Uscita prevista, salvo intoppi, per quest’autunno. Among Us: Nuove modalità in arrivo come il nascondino, nuovi ruoli, colori, visori e anche obiettivi. La quinta mappa è in sviluppo.

Nuove modalità in arrivo come il nascondino, nuovi ruoli, colori, visori e anche obiettivi. La quinta mappa è in sviluppo. Salt and Sacrifice: Il soulslike indie Salt and Sanctuary riceverà un seguito esclusivo alle piattaforme di Sony, in quanto disponibile solo su PS4 e PS5.

Il soulslike indie Salt and Sanctuary riceverà un seguito esclusivo alle piattaforme di Sony, in quanto disponibile solo su PS4 e PS5. Solar Ash: Un’altra esclusiva di Sony, dagli autori di Hyper Light Drifter. Il titolo di Heart Machine è previsto per quest’anno, naturalmente solo su PS4 e PS5.

Un’altra esclusiva di Sony, dagli autori di Hyper Light Drifter. Il titolo di Heart Machine è previsto per quest’anno, naturalmente solo su PS4 e PS5. Escape from Tarkov: Lo sparatutto si è messo in mostra con un nuovo trailer, sebbene senza ancora una data di uscita precisa.

Dall’università ai vampiri – Summer Game Fest 2021: tutti gli annunci

Abbiamo ora la gradita conferma di un leak, il ritorno di un titolo amatissimo, uno sparatutto scanzonatissimo e molto altro: gli annunci del Summer Game Fest hanno veramente qualcosa per tutti i gusti.

Two-Point Campus: Il seguito spirituale di Two-Point Hospital, però a tema universitario, arriverà l’anno prossimo su tutte le piattaforme, sempre a cura di Two Point e SEGA.

Il seguito spirituale di Two-Point Hospital, però a tema universitario, arriverà l’anno prossimo su tutte le piattaforme, sempre a cura di Two Point e SEGA. Painkiller: Il team di sviluppo Saber Interactive ha confermato che la serie sta per tornare, ma al di fuori di una dichiarazione del direttore Todd Hollenshead non abbiamo nulla da riportare.

Il team di sviluppo Saber Interactive ha confermato che la serie sta per tornare, ma al di fuori di una dichiarazione del direttore Todd Hollenshead non abbiamo nulla da riportare. The Anacrusis: Uno sparatutto dall’atmosfera semiseria, esclusiva su PC (Windows, Steam, Epic Games Store) e su Xbox (One, Series X, Series S).

Uno sparatutto dall’atmosfera semiseria, esclusiva su PC (Windows, Steam, Epic Games Store) e su Xbox (One, Series X, Series S). Rocket League: Il 17 giugno il titolo free-to-play parteciperà ad un evento crossover. A prendervi parte saranno le vetture di Fast and Furious.

Il 17 giugno il titolo free-to-play parteciperà ad un evento crossover. A prendervi parte saranno le vetture di Fast and Furious. Bloodhunt Vampire The Masquerade: In un trailer di gameplay, il gioco sfoggia i propri avatar personalizzabili. Closed alpha in arrivo a breve, uscita prevista per il 2021.

Dal pianeta di Lana alle ali della rovina – Summer Game Fest 2021: tutti gli annunci

Dedichiamo questa sezione agli annunci del Summer Game Fest per tutti gli amanti del gaming dal gusto più marcatamente orientale.

Tales of Arise: Bandai Namco ci aggiornerà sul suo gioco di ruolo nelle prossime settimane, ma la data di uscita è ancora prevista per il 10 di settembre.

Bandai Namco ci aggiornerà sul suo gioco di ruolo nelle prossime settimane, ma la data di uscita è ancora prevista per il 10 di settembre. Sky Children of Light: Il debutto su console del titolo avverrà su Nintendo Switch. La versione per la console ibrida è prevista per il 29 di giugno.

Il debutto su console del titolo avverrà su Nintendo Switch. La versione per la console ibrida è prevista per il 29 di giugno. Planet of Lana: Un platformer cinematografico non dissimile da quanto visto in Limbo e Inside, ma con atmosfere (perlopiù) decisamente più leggere. 2022.

Un platformer cinematografico non dissimile da quanto visto in Limbo e Inside, ma con atmosfere (perlopiù) decisamente più leggere. 2022. Monster Hunter 2 Wings of Ruin: Un trailer ha messo in mostra alcuni dei bonus per chi preordina il gioco, nonché gli amiibo disponibili e il bonus per chi ha giocato a Rise. 9 luglio.

Dalle grida lontane ai tizi in caduta – Summer Game Fest 2021: tutti gli annunci

Ci stiamo avviando verso il capolinea: Far Cry 6, Endless Dungeon e Fall Guys segnano gli ultimi annunci del Summer Game Fest.

Far Cry 6: Giancarlo Esposito (Anton Castillo nel gioco) ha partecipato ad una breve intervista, in quello che forse è stato l’unico non-annuncio di ieri.

Giancarlo Esposito (Anton Castillo nel gioco) ha partecipato ad una breve intervista, in quello che forse è stato l’unico non-annuncio di ieri. Endless Dungeon: Il twin-stick shooter di SEGA, annunciato agli scorsi Game Awards, è ancora previsto per l’uscita su tutte le piattaforme.

Il twin-stick shooter di SEGA, annunciato agli scorsi Game Awards, è ancora previsto per l’uscita su tutte le piattaforme. Fall Guys: Un brevissimo trailer ha confermato che la prossima collaborazione prevista nel gioco sarà un costume che replica le sembianze di 2B da Nier: Automata. 18 giugno.

Finale col botto?

Tra gli ultimi annunci del Summer Game Fest, abbiamo due piccole bombe per Sony e una per tutti gli amanti di Xbox. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Deviation Games: Un neonato team di sviluppo, che collaborerà subito con un progetto tripla A esclusivo alle piattaforme di Sony.

Un neonato team di sviluppo, che collaborerà subito con un progetto tripla A esclusivo alle piattaforme di Sony. Tunic: Il simil-Zelda semi-indie per le console Xbox sarà presto disponibile in formato demo, in concomitanza dell’evento ID@Xbox.

Il simil-Zelda semi-indie per le console Xbox sarà presto disponibile in formato demo, in concomitanza dell’evento ID@Xbox. Evil Dead, The Game: Bruce Campbell in persona ha parlato in un trailer del filo-Dead by Daylight che lo vedrà come protagonista. Esce quest’anno.

Bruce Campbell in persona ha parlato in un trailer del filo-Dead by Daylight che lo vedrà come protagonista. Esce quest’anno. Elden Ring: Dulcis in fundo (su esplicita richiesta dei creatori, per incoraggiare la visione degli altri trailer), abbiamo un trailer di gameplay e una data di uscita. 21 gennaio 2022.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa titanica vagonata di annunci?