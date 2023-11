Call of Duty 2024: il gioco sarà un Black Ops ambientato nella Guerra del Golfo?

I rumor “hanno attaccato”: il Call of Duty del 2024 potrebbe essere un Black Ops incentrato sulla Guerra del Golfo, almeno a quanto pare

A quanto abbiamo avuto modo di capire, la tabella di marcia annuale di Call of Duty è ripartita a pieno regime e non saranno certo le critiche a Modern Warfare 3 a fermarla: nel 2024 ci attende un nuovo capitolo, e i dettagli emersi dai rumor vedono un ritorno del ramo Black Ops oltre alla Guerra del Golfo come tema centrale. A rivelarlo è un rapporto di Windows Central. Stando ai dettagli pubblicati, il sesto episodio della costola simil-spionistica della saga di Activision avrà di nuovo Treyarch alle redini. Il nome in codice attuale è Cerberus, ma il tam tam dei rumor prevede un più autoesplicativo Gulf War come sottotitolo. E la trama promette già da ora di andarci pesante.

Call of Duty 2024 is the first title in Call of Duty history to have a 4 year development cycle. — CharlieIntel (@charlieINTEL) November 22, 2023

La Guerra del Golfo gioca sporco nel futuro di Call of Duty: un Black Ops in arrivo nel 2024?

Il gioco, sempre stando alla presunta fuga di informazioni, parlerà della CIA ed “esaminerà il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto”, oltre alle conseguenze dello stesso al termine della Guerra Fredda. Non sarà neanche una narrazione monocromatica, viste le mille complesse sfaccettature comportate di default dall’ambientazione bellica storicamente accurata. Quello del titolo sarà il più lungo ciclo di sviluppo mai visto da una creazione di Treyarch, ovvero non meno di quattro anni come potete scorgere nel tweet qui sopra. Tutte ottime notizie, dunque, se contiamo la gestazione “settimina” di Modern Warfare 3. Attenzione, però: il rumor allude anche a una maggiore enfasi sui bonus per i preordini.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quanto del rumor sarà attendibile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.