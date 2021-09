Call of Duty: Warzone – Nuova mappa e sistema anti-cheat in arrivo

Call of Duty: Warzone si appresta ad espandere la propria offerta, grazie all’arrivo di una nuova mappa di gioco, a cui si aggiungerà un rinnovato sistema anti-cheat

Nonostante il focus attuale di Activision sia rivolto al prossimo Call of Duty: Vanguard, come dimostra il rilascio del trailer dedicato al multiplayer della produzione, il publisher non si è certo dimenticato di Warzone, la componente free-to-play del suo shooter. A tal proposito, difatti, Raven Software ha annunciato l’arrivo di una nuova mappa relativa al comparto standalone del franchise, che andrà ad introdurre una inedita area giocabile ambientata nel Pacifico. Le soprese, almeno per la versione PC del gioco, non si esauriscono certo qua, dato che è stato svelato anche un nuovo sistema anti-cheat.

Call of Duty: Warzone pronto ad accogliere una nuova mappa ed un sistema anti-cheat

L’arrivo della nuova zona di combattimento non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma è stato comunicato che il tutto avverrà in seguito al lancio di Vanguard. La mappa sfrutterà la stessa tecnologia ed il medesimo engine del nuovo capitolo del franchise, così da rendere più fluida l’integrazione della stessa con le nuove armi e le nuove meccaniche, così come i punti di interesse inediti. Potete dare un primo sguardo alla zona in questione a partire dal minuto 26 del video che trovate subito sotto.

Oltre alla scontata presenza della cross-progression e del supporto al cross-play, la versione PC di questa nuova incarnazione di Call of Duty: Warzone potrà beneficiare di un rinnovato sistema anti-cheat, attualmente in fase di test presso lo studio, così da renderlo disponibile sin dal lancio. Ovviamente il gioco continuerà ad essere supportato a lungo, grazie all’introduzione di ulteriori contenuti gratuiti, che comprenderanno nuovi eventi a tema.

Call of Duty: Warzone è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PS5, PC e Xbox Series X/S, le stesse piattaforme sulle quali, il prossimo 5 Novembre debutterà anche Vanguard.

Curiosi di provare la mappa in questione? Fateci sapere la vostra, tramite la sezione dei commenti presente su tuttoteK. Se poi siete in cerca di ulteriori giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è sempre quello di dare uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.