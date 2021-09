Life is Strange: True Colors, svelati i requisiti PC!

Nelle scorse ore, Square Enix ha rivelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Life is Strange: True Colors, in arrivo imminente nei prossimi giorni

Presentato allo Square Enix Presents di marzo di quest’anno insieme alla Remastered Collection del primo capitolo, Life is Strange: True Colors è la terza iterazione della serie (se escludiamo lo spin-off Before the Storm) che uscirà il prossimo 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Il titolo si è già mostrato diverse volte in molte occasioni, a partire dall’E3 2021 (in cui è stata confermata anche la versione delle remastered per Nintendo Switch), e abbiamo potuto già vederne molti stralci di gameplay che hanno dettagliato i poteri di Alex e l’atmosfera tipica della serie. Differentemente dai prequel, Life is Strange: True Colors non avrà una release ad episodi, ma uscirà in versione completa.

Nelle scorse ore, Square Enix ha finalmente rivelato, in vista dell’uscita prevista fra due giorni, la lista dei requisiti di sistema della versione PC del gioco. Se guardiamo solo i requisiti minimi e raccomandati, la cui lista riportiamo qua sotto, possiamo ben vedere che non servirà una macchina particolarmente potente per far girare Life is Strange: True Colors. Diverso il discorso se vorrete far girare il titolo con una risoluzione in 4K e il Ray Tracing. Ve le elenchiamo tutte nel paragrafo qua sotto.

Vediamo insieme i requisiti per la versione PC di Life is Strange: True Colors

Vediamo insieme i requisiti minimi di Life is Strange: True Colors.

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz | Intel Core i5-2300, 2.80 GHz;

: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz | Intel Core i5-2300, 2.80 GHz; RAM : 6 GB;

: 6 GB; GPU : Radeon HD 7790, 2GB | GeForce GTX 750Ti, 2GB;

: Radeon HD 7790, 2GB | GeForce GTX 750Ti, 2GB; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio Necessario: 30 GB.

Qui di seguito trovate i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : AMD FX-8350, 4.00 GHz | Intel Core i5-3470, 3.20 Ghz;

: AMD FX-8350, 4.00 GHz | Intel Core i5-3470, 3.20 Ghz; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : Radeon RX 590, 8 GB | GeForce GTX 1060, 6 GB;

: Radeon RX 590, 8 GB | GeForce GTX 1060, 6 GB; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio Necessario: 30 GB.

Infine, per far girare al meglio Life is Strange: True Colors (4K, RayTracing), avrete bisogno di:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit;

: Windows 10 64-bit; CPU : Intel Core i7-7700 | AMD Ryzen 5 2500X;

: Intel Core i7-7700 | AMD Ryzen 5 2500X; RAM : 16 GB;

: 16 GB; GPU : NVDIA GeForce RTX 3080, 10 GB | AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB;

: NVDIA GeForce RTX 3080, 10 GB | AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB; DirectX : Versione 11;

: Versione 11; Spazio Necessario: 30 GB.

E questi erano i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Life is Strange: True Colors. Che cosa ne pensate del prossimo capitolo della serie di Square Enix?