Avatar Frontiers of Pandora: ecco perché uscirà solo su PS5 e Xbox Series X e S

Gli sviluppatori di Avatar Frontiers of Pandora hanno parlato in un’intervista dell’avanzamento tecnico permesso da PS5 e Xbox Series X

La maggior parte dei giochi in uscita in questo momento sono titoli cross-gen, come di solito accade nei periodi di transizione tra generazione di console, e probabilmente continuerà ad essere così per almeno un altro anno circa, se non di più. Quando Avatar di Ubisoft: Frontiers of Pandora verrà lanciato il prossimo anno, tuttavia, non uscirà per PS4 e Xbox One ma solo su PS5 e Xbox Series X e S. Secondo i suoi sviluppatori di Ubisoft Massive, che di recente hanno parlato ai microfoni virtuali di IGN, Avatar: Frontiers of Pandora sfrutterà l’hardware delle nuove console per fare qualcosa che sarebbe impossibile sulla last-gen. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Avatar Frontiers of Pandora: il titolo è pronto a tirare fuori il meglio da PS5 e Xbox Series X e S

Tanto per dirne una, Avatar Frontiers of Pandora, il titolo destinato solo a PS5 e Xbox Series X e S, PC e Stadia pone grande enfasi sul volo nell’open world, che è tecnicamente qualcosa di decisamente impegnativo. Il direttore creativo Magnus Jansén ha parlato della possibilità di aggiungere dettagli extra agli ambienti anche a distanza, piuttosto che solo a oggetti che si trovano a distanza ravvicinata:

Le nuove console ci hanno permesso] di avere dettagli degli oggetti molto migliori da vicino, ma anche quando voli in aria, per avere un colpo d’occhio d’impatto e un rendering a lunga distanza. Possiamo persino usare il ray tracing per realizzare ombre molto lontane, sai, a tre o quattro chilometri da te

Nel frattempo, il direttore tecnico di programmazione, Nikolay Stefanov, ha spiegato che anche essere in grado di trasmettere dati a velocità elevate per stare al passo con il ritmo con cui i giocatori si muoveranno nel mondo è fondamentale:

Stai volando a velocità enormi su una Banshee su questo paesaggio molto, molto dettagliato. Non importa quanto possiamo renderizzare, a meno che non possiamo trasmetterlo velocemente quando ci muoviamo molto velocemente da un luogo all’altro. Quindi, solo questo passaggio a questi nuovi dischi rigidi, non può essere sottovalutato perché ha davvero molte implicazioni.

Gli sviluppatori hanno anche spiegato che lavorare esclusivamente con il nuovo hardware ha permesso loro di progettare anche l’open world del gioco in modo diverso. Non essendo più limitata da vecchi vincoli, Ubisoft Massive ha tentato di creare un mondo più organico. Jansén ha detto: “Con i vecchi dischi rigidi, dovevano essere distanziati molto [l’uno dall’altro], perché dovevi trasmettere in streaming il vecchio e il nuovo, quindi ciò creava solo un mondo stereotipato. Quindi, ci sono state un sacco di cose piuttosto ripetitive in questo genere”.

Inoltre, Ubisoft Massive sta anche implementando modifiche e miglioramenti all’intelligenza artificiale e nelle interazioni con gli NPC e le creature in-game che sfruttano l’hardware più potente delle nuove console:

La fauna selvatica, l’intelligenza artificiale, il modo in cui ti seguono, il modo in cui ti attaccano, i progressi tecnologici e il modo in cui stiamo sfruttando la potenza con il nostro motore Snowdrop interno ci consentono di fare cose incredibili che non sarebbero possibili altrimenti. Per le grandi creature, ogni volta che sono calme, ovviamente camminerebbero intorno agli alberi e cose del genere. Ma quando fuggono, o ti attaccano, o qualsiasi altra cosa, andranno dritte attraverso il bambù e l’altra vegetazione e la distruggeranno completamente. Penso che sia davvero bello poter vedere tutti questi effetti che gli NPC hanno sull’ambiente, così come anche il vostro effetto di interazione con l’ambiente.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo titolo. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.