E3 2021, Ubisoft svela Avatar: Frontiers of Pandora!

Nel corso della conferenza Ubisoft Forward di questo E3 2021, è stata svelata una nuova IP della casa francese, Avatar: Frontiers of Pandora, in arrivo nel 2022

Nel corso di questo Ubisoft Forward appena terminato, abbiamo potuto gettare un occhio sul nuovo Mario + Rabbids, il DLC di Watch Dogs: Legion – Bloodline e Riders Republic, che ha anche una data d’uscita. Al termine della conferenza, l’azienda ha anche presentato una nuova IP, ispirata ad un franchise particolarmente famoso ed apprezzato: Avatar. Frontiers of Pandora è sviluppato dagli stessi ragazzi di The Division, Massive Entertainment, insieme a Disney e Lightstorm Entertainment. Il titolo è stato creato utilizzando lo Snowdrop Engine, che punta a riportare in vita Pandora.

La storia sarà staccata da quella del film di Cameron (datato 2009, ci sentiamo davvero molto vecchi) e sarà completamente standalone. Controlleremo un Na’vi che si avventura in direzione della frontiera occidentale, luoghi mai esplorati con nuove creature e nuovi personaggi. Ovviamente, in tutto questo l’RDA ci metterà i bastoni fra le ruote e dovremo utilizzare le nostre armi e le nostre frecce per letteralmente buttarli giù. Vi lasciamo il trailer di presentazione di Avatar: Frontiers of Pandora proprio qua sotto.

E3 2021: Ubisoft ci mostra il primo trailer di Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora sarà un titolo open world che uscirà nel 2022 su hardware di nuova generazione (Xbox Series X | S e PlayStation 5), PC, Google Stadia e Amazon Luna. Restate sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno svelati nel corso dei mesi.

Avete visto il trailer di presentazione di Avatar: Frontiers of Pandora mostrato durante l’Ubisoft Forward dell’E3 2021 che sta andando in onda in questi giorni? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!