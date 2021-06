Trieste Science+Fiction Festival: dal 27 ottobre l’edizione 2021

Il Trieste Science+Fiction Festival annnuncia la sua ventunesima edizione che si terrà tra fine ottobre e inizio novembre

La ventunesima edizione del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza e alle meraviglie del possibile organizzato e promosso dal Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, si terrà dal 27 ottobre al 3 novembre 2021.

Il Trieste Science+Fiction Festival, si svolgerà infatti anche quest’anno in un’edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in quattro diverse sale: la sala del Politeama Rossetti (con una platea da 960 posti), il Teatro Miela e il Cinema Ariston di Trieste, e la sala virtuale di MYmovies.

Trieste Science+Fiction Festival: iscrizioni aperte

Le selezioni per i film e le opere candidate alle sezioni in concorso sono aperte e si chiuderanno in data 31 agosto 2021. Il regolamento e le modalità di iscrizione per l’edizione 2021 sono pubblicati sul sito del festival, ed è possibile iscrivere la propria opera tramite la piattaforma FilmFreeWay.

Tutte le sezioni in cui si può presentare il proprio progetto:

Premio Asteroide, concorso internazionale per film di science-fiction e fantasy;

Premio Méliès d’argent, concorso per il miglior lungometraggio europeo di genere fantastico;

Premio Méliès d’argent, concorso per il miglior cortometraggio europeo di genere fantastico;

Spazio Italia, selezione di opere italiane di genere fantastico;

Retrospettive, programmi speciali e premi alla carriera;

Anteprime ed eventi speciali.

Il Fantastic Film Forum, sezione industry per i professionisti del settore.

