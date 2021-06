Quali sono i migliori accessori per PlayStation 5 da acquistare? Andiamo alla scoperta dei 3 che non puoi non avere!

I gamer più navigati sicuramente lo ricorderanno, quelli entrati nel mondo ludico da poco ne avranno sentito parlare. C’è stato un tempo in cui qualsiasi discussione sui videogiochi si concludeva con lo stesso interrogativo: “Qual è la console migliore di sempre?”. Non a caso, durante gli anni Novanta, si è verificato anche quel fenomeno passato alla storia videoludica come “Console War” dove il Super Nintendo si scontrava senza pietà con il Sega Mega Drive.

Una “lotta”, però, che presto avrebbe conosciuto un altro rivale sempre proveniente dalle terre del Sol Levante. Recante la firma Sony ed avvolta in una curiosa scocca grigia, la prima PlayStation si presentava così al mondo, andando a crearsi un posto nel cuore degli appassionati di videogiochi.

Oggi, per fortuna, tutte queste divergenze si sono appianate tanto che alcuni personaggi PlayStation, come ad esempio il mitico Snake di Metal Gear Solid, compaiono in titoli appartenenti ad altre case.

Il passare degli anni sembra poi aver portato particolarmente bene alla PlayStation e salvo alcuni imprevisti, come la brevissima esistenza della PSP o della similare PlayStation Vita, le console targate Sony hanno continuato a vendere con costanza in ogni angolo del mondo.

Titoli sempre più interessanti, serie leggendarie, remastered d’eccezione, esclusive firmate PlayStation e tanto altro ancora hanno scandito la storia della console firmata Sony, mentre cresceva il numero di amanti e appassionati. Basta pensare a quanto accaduto negli ultimi mesi con la comparsa della PlayStation 5, probabilmente la prima della storia ad aver ricevuto un numero di richieste decisamente maggiore delle macchine prodotte.

Migliori accessori per PlayStation 5: i 3 che non puoi non avere!

Se siete tra i fortunati che possono già dire di averci giocato o, ancora meglio, che l’hanno già messa in bella mostra accanto al televisore in salone, saprete quanto l’esperienza di gioco su PS5 sia esaltata dall’utilizzo degli accessori. In questo articolo, riportiamo i 3 che ogni gamer dovrebbe avere a disposizione!