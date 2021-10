I settori in crescita negli ultimi 18 mesi

Ci si avvicina alla chiusura di questo 2021, che ha portato grandi novità, pur seguendo trend e tendenze dell’anno precedente. Quali sono stati i settori in crescita?

A partire dallo scoppio della pandemia mondiale di Covid-19, si sono visti ribaltati moltissimi trend e tendenze che sembravano guidare il mercato verso gli anni 2020. Ora, dopo 18 mesi, si può finalmente iniziare ad analizzare quali settori sono cresciuti in questo periodo, nonostante o a causa della pandemia stessa. In un momento di apparente crisi globale, è positivo riconoscere in che modo l’economia sta continuando a crescere, mettendo le basi per un sistema rinnovato che si spera possa superare le problematiche attuali.

Processi di digitalizzazione

Con la chiusura totale causata dalla pandemia c’è stata una grande spinta dei processi di digitalizzazione. Questo ha toccato moltissimi ambiti, per creare una continuità tra la vita pre-Covid e quella segnata da lockdown e restrizioni. Uno dei settori che sono stati influenzati da questa tendenza è quello dell’intrattenimento. Sono cresciuti notevolmente servizi di streaming come Amazon Prime o Netflix, che forniscono un intrattenimento audiovisivo on demand che può soddisfare moltissimi diversi gusti. La personalizzazione è stata una chiave di questo successo, insieme all’ampia varietà di titoli offerti. Anche lo shopping ha cambiato forma: il passaggio all’e-commerce ha segnato notevolmente questo periodo, dando diversi risultati. In primis c’è stata una grande crescita di servizi come Shopify, che permette di costruire un sito web di e-commerce in maniera semplice, contribuendo a far crescere piccoli business di artigiani o negozi in dropshipping. Dall’altra parte non si può ignorare l’enorme impatto che Amazon ha avuto in questi 18 mesi, continuando a fornire servizi di qualità e senza troppi intoppi, nonostante il trend della sostenibilità abbia dato qualche segno di disapprovazione. Come ultimo esempio di digitalizzazione della vita quotidiana si può portare quello degli incontri. Già da qualche anno siti di incontri erano sempre più diffusi per permettere agli iscritti di conoscere nuove persone e avere esperienze interessanti, ma durante questi tempi diversi, i siti di incontri sono diventati luogo in cui fare nuove conoscenze ma anche solo condividere qualche parola con altri utenti simili a sé. Chi desidera trovare un buon sito può affidarsi a Lovinos, in cui sono pubblicate recensioni e valutazioni di diversi siti di incontri, con consigli pratici per avere un’esperienza positiva.

Sostenibilità e transizione green

Insieme all’emergenza sanitaria è sicuramente molto importante pensare anche a quella climatica. Già da decine d’anni esistono movimenti e congressi che si riuniscono per invertire la rotta del riscaldamento globale, e oggi si può finalmente notare come queste azioni stanno influenzando il mercato. Il 2050 è l’anno in cui l’Europa spera di raggiungere l’impatto zero sul clima, e il tempo sembra davvero stretto. Per questo motivo stanno aumentando gli investimenti e la popolarità di moltissime aziende più sostenibili, a partire da quelle che producono energia naturale o rinnovabile. Allo stesso tempo, anche i processi interni delle aziende dovranno puntare sempre di più verso l’utilizzo di materiali riciclabili ed economia circolare. Questo significa che aumenteranno le produzioni di questi materiali a discapito di quelle di materiali plastici usa e getta. L’Economia Circolare invece fa riferimento a processi e sistemi basati sul riciclo e sul riutilizzo, dove la produzione diminuisce per dare spazio a riparazione e riciclo. Tutto questo avrà anche un impatto sulle abitudini d’acquisto delle persone, che saranno sempre più consapevoli di quello che mangiano, indossano e scelgono. Anche la produzione e la gestione dei rifiuti domestici cambierà lentamente: aumenterà la richiesta di raccolta differenziata responsabile e diminuirà l’acquisto di prodotti molto imballati ove possibile.

Internet security

Con il fenomeno della digitalizzazione parti sempre più importanti della nostra vita sono ora su internet. Che siano dati bancari, immagini personali o semplici account di social network, ogni individuo è sempre più esposto a possibili attacchi in rete. Lo stesso vale per le aziende, che con la digitalizzazione di processi e informazioni anche relativi all’amministrazione finanziaria, hanno necessità di difendersi sempre meglio da hacker e Cyber Risk. Questo è il motivo di base per cui il settore Internet Security sta crescendo lentamente ma in maniera stabile, offrendo servizi sempre più richiesti e necessari. Un’importante sezione è quella del proteggere sistemi e dati che sono già online, con delle azioni mirate a seconda dell’entità e del budget, ma altrettanto fondamentali sono le creazioni di sistemi che siano sicuri in partenza, soprattutto per quelle aziende che hanno appena iniziato processi di digitalizzazione massiccia. Anche la moda della domotica e dell’Internet of Things sta contribuendo alla crescita della necessità di sicurezza, dati i moltissimi dispositivi sempre connessi a internet e la sensibilità delle azioni e dei dati che si potrebbero ricavare da una violazione.