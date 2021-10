Apex Legends: pubblicato il gameplay della season 11

Risale a pochi giorni fa la presentazione della season 11 di Apex Legends, intitolata “Escape”: dopo il primo reveal avvenuto con un trailer, è uscito oggi un nuovo video gameplay che spiega maggiormente del dettaglio tutti i nuovi contenuti in arrivo. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Pochi giorni fa è stato pubblicato il primo trailer della nuova season che arriverà su Apex Legends. Come abbiamo già potuto vedere, questa nuova stagione si chiamerà Apex Legends Escape, e porterà importanti nuovi contenuti come la mappa di Storm Point, la più grande mai rilasciata finora per il titolo battle royale free-to-play targato Respawn Entertainment. Ecco, proprio grazie a un gameplay trailer pubblicato nella giornata di oggi, abbiamo avuto la possibilità di esplorare più nel dettaglio i meandri di Storm Point in questa season 11 di Apex Legends. Vediamo di seguito tutto quel che sappiamo.

Tutti ciò che c’è da sapere su Storm Point grazie al gameplay trailer della season 11 di Apex Legends

Ambientata negli oceani di Gea (in base a quello che ci viene detto nel gameplay trailer), la quarta e più grande mappa di Apex Legends verrà lanciata, come avevamo già accennato, insieme alla season 11. A prima vista le spiagge di Storm Point possono sembrare idilliache e seducenti, ma al loro interno nascondono temibili Predatori capaci di mettere in difficoltà anche la più esperta delle Leggende. Parlando di Leggende, vediamo all’azione anche in breve la nuovissima Leggenda che verrà introdotta, ovvero la letale Ash; insieme a lei, anche tutte le sue abilità più importanti.

Oltre a mappa e Leggende, ci vengono mostrati anche tutti gli altri nuovi contenuti più importanti che verranno introdotti. Partiamo innanzitutto dalla nuova arma, ovvero la C.A.R. SMG, che viene descritta come fantastica e feroce, per poi arrivare ai nuovi importanti premi che saranno presenti nel Battle Pass.

Oltre a mappa e Leggende, ci vengono mostrati anche tutti gli altri nuovi contenuti più importanti che verranno introdotti. Partiamo innanzitutto dalla nuova arma, ovvero la C.A.R. SMG, che viene descritta come fantastica e feroce, per poi arrivare ai nuovi importanti premi che saranno presenti nel Battle Pass.