Abandoned è un survival game esclusivo PS5 in uscita a fine anno

La line up di PS5 si arricchirà, entro la fine dell’anno, grazie ad Abandoned, un nuovo survival game in prima persona in uscita a fine anno

Fa sempre piacere quando le IP più conosciute si presentano puntuali all’appello di una nuova generazione di macchine da gioco, spinti dalla curiosità di scoprire come le nuove potenzialità possano migliorarle. Però, è parimenti innegabile come siano i titoli inediti a costituire uno dei momenti più attesi ed interessanti di questo nuovo corso hardware. Proprio per questo motivo il reveal improvviso ed inaspettato di Abandoned ha ravvivato un poco questo balbettante inizio di 2021, che verso la fine dovrebbe accogliere proprio questo survival destinato esclusivamente a PS5.

Abandoned annunciato per PS5

L’annuncio di Abandoned è stato effettuato in via ufficiale attraverso le pagine virtuali del PlayStation Blog, accompagnando il tutto con un breve teaser trailer, che vi proponiamo all’interno della news. Come svelato dagli stessi sviluppatori, il gioco sarà un survival game in prima persona di stampo cinematografico, condito con elementi horror e shooter. La storia raccontata vedrà il protagonista, Jason Longfield, svegliarsi all’interno di una strana foresta, ignaro del motivo per cui vi sia finito. Ben presto l’uomo scoprirà di essere stato rapito e condotto sul luogo per un oscuro motivo, e si ritroverà a dover combattere per la propria libertà.

Al momento sono poche le informazioni diramate in merito alla produzione, e sappiamo soltanto che sfrutterà pienamente le feature esclusive offerte dal DualSense, oltre che le funzionalità audio 3D della nuova console Sony.

Abandoned è attualmente previsto nel quarto trimestre del 2021, in esclusiva per PS5, e nell’attesa della release vi invitiamo a tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming, dove troverete tantissimi giochi a prezzo scontato.

Per tutte le novità sul mondo dei videogiochi, invece, l’appuntamento rimane fissato come sempre qua, sulle frequenze di tuttoteK.