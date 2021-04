SH Figuarts: Tenshinhan e Jiaozi di Dragon Ball si aggiungono alla collezione!

La linea SH Figuarts di Bandai si allarga con le new entries Tenshinhan e Jiaozi di Dragon Ball. Guardiamo insieme i primi scatti delle figure

Amanti di Dragon Ball e delle (action figure) c’è una buona notizia per voi. Bandai ha appena rivelato alla community in anteprima i primi scatti ufficiali per le nuove figure di Tenshinhan (Tensing) di Dragon Ball e Jiaozi ( Chiaotzu) che faranno parte dell’apprezzata (e già molto nutrita) linea SH Figuarts. Vediamo tutti i dettagli al riguardo e le foto delle nuove figure nelle prossime righe di questo articolo.

SH Figuarts: Tenshinhan e Jiaozi di Dragon Ball saranno disponibile già da questo mese

Le nuove figure di Tenshinhan e Jiaozi di Dragon Ball saranno interamente snodabili, del resto questo è da sempre uno dei canoni della linea SH Figuarts. L’ormai ex discepolo dello spietato Eremita della Gru indossa la sua tipica uniforme di addestramento verde (per intenderci quella che ha utilizzato per tutta la prima serie dell’anime e buona parte della seconda). Inoltre, le mani del buon Tenshinhan saranno intercambiabili. In questo modo sarà possibile ricreare le varie scene del manga e dell’anime con i tipici colpi dell’aura del personaggio in questione (gli stessi che il villain Cell a imparato a conoscere a sue spese).

SH Figuarts Dragon Ball





SH Figuarts Dragon Ball



A fare da spalla a Tensing ci sarà l’inseparabile Jiaozi ( Chiaotzu o Riff, che dir si voglia). Anche il minuto amico di Tensing sarà completamente snodabile e sarà munito di mani intercambiabili. I preordini per le figure che potete ammirare nelle foto che vi proponiamo in quest’articolo saranno aperti a partire da venerdì 9 aprile. Ad oggi, tuttavia, non è ancora noto il prezzo di listino. Se siete fan di My Hero Academia allora non perdete la nuova figure deluxe targata Prime 1 Studio.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Che ne pensate di queste due nuove figure a tema Dragon Ball? Siete amanti dell’immortale opera di Akira Toriyama e della linea SH Figuarts? Scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dall’ammaliante mondo delle figures e non solo. Da ultimo, per i Funko POP!, i prodotti LEGO, Star Wars, Disney, Marvel, Nintendo, Banpresto e gadget di ogni sorta a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Zavvi.it. Inoltre, qui potete trovare tutti i Funko POP! di Dragon Ball in offerta sul sito POP in A Box.