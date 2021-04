22bet: come funziona? È sicuro? Scopriamolo!

22Bet è un sito di gioco d’azzardo online europeo fondato nel 2018. Il servizio mira ad offrire la migliore esperienza di scommesse online possibile

Fin dalla sua nascita 22Bet si è espanso in tutta Europa e in tutto il mondo. La sua rapida espansione è il risultato di una vasta gamma di opzioni di gioco, ottime quote e una fantastica esperienza cliente. Oltre alle scommesse sportive, 22Bet offre un casinò online completo, che include slot machine, giochi da tavolo e un casinò dal vivo. Abbiamo indagato per evidenziare i punti chiave e dare una parere affidabile su 22Bet per aiutarvi a decidere se si adatta alle vostre esigenze.

22bet: come funziona?

Il più grande punto di forza per 22Bet sono le scommesse sportive. Offrendo una vasta gamma di sport, ogni giocatore sarà in grado di trovare un posto dove piazzare una scommessa. La loro interfaccia utente semplice e le probabilità eccellenti fanno per un’esperienza eccezionale del cliente. Qui ci sono alcuni punti salienti dalla nostra recensione di scommesse sportive 22bet.com.

Una parte importante del sorteggio per 22Bet è l’intera gamma di sport su cui i giocatori possono scommettere. Indipendentemente dallo sport che preferisci, 22Bet avrà qualcosa per te. Oltre a un ampio elenco di opzioni di scommesse sportive, il sito offre linee su altre cose, come la cultura popolare e la politica. Offrono persino scommesse sugli eSport, che a volte possono essere più redditizie delle scommesse su sport reali.

Di seguito è riportata una selezione di alcuni degli sport disponibili al momento della nostra recensione sulle scommesse sportive 22Bet. Questo elenco non è esaustivo ma ti dà un’idea dell’ampiezza delle offerte.

Calcio

Pallacanestro

Calcio

Hockey su ghiaccio

Tennis

Baseball

Golf

Pattinaggio di velocità

Pallavolo

Rugby

Formula 1

Sci alpino

Curling

Ciclismo

Snooker

Boxe

MMA

Freccette

Scacchi

Badminton

Esports

Snowboard

Corsa di cavalli

Beach volley

22bet: è sicuro?

22Bet offre ai giocatori assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in dozzine di lingue. Con le opzioni per chat dal vivo, e-mail e supporto telefonico, i giocatori possono essere certi che riceveranno risposte a tutte le domande in modo rapido e professionale. Il sito offre anche una sezione FAQ per aiutare i giocatori a trovare risposte a domande più comuni senza la necessità di contattare l’assistenza. In passato, hanno ricevuto recensioni negative da parte dei clienti per il servizio clienti lento. Ma la situazione è cambiata radicalmente e ora offrono il miglior servizio clienti della categoria.

Depositi

Ottenere denaro su un conto è facilitato dall’ampiezza delle opzioni di deposito disponibili. I giocatori possono usare qualsiasi cosa, dai bonifici bancari alla criptovaluta. Inoltre, sono disponibili dozzine di metodi più diffusi a livello regionale. Alcuni di questi includono Skrill, Neteller, ecoPayz, Paysafe, Webmoney, Payeer, Neosurf, Boku e Qiwi. Utilizzando uno qualsiasi di questi metodi, i depositi sono praticamente istantanei ei fondi sono immediatamente pronti per essere utilizzati. Quasi tutte queste opzioni hanno un deposito minimo basso di appena 1 €, quindi non è necessario impegnare tonnellate di denaro se non lo si desidera.

Prelievi

I prelievi sono semplici quanto i depositi, ma non ci sono così tante opzioni su come prelevare. Tienilo a mente, poiché il metodo che hai utilizzato per finanziare il conto potrebbe non funzionare per prelevare le vincite. Alcuni dei metodi degni di nota che possono essere utilizzati solo per i depositi sono Neosurf e Boku.

Un vantaggio significativo per 22Bet è che offrono minimi bassi sui prelievi. Per la maggior parte dei metodi, puoi prelevare un minimo di 1,50 €. Queste limitazioni sono molto più piccole rispetto ad altri siti, il che rende l’accesso ai fondi molto più facile per i giocatori di piccole dimensioni.

Una considerazione cruciale da tenere a mente quando si effettua un prelievo è che 22Bet richiederà di completare tutte le verifiche dell’identità prima di completare un prelievo. Per garantire un pagamento rapido e ridurre al minimo i problemi, assicurati di completare tutti i documenti di verifica dell’identità prima di richiedere il tuo primo prelievo.

Velocità di pagamento

Infine, tutti i metodi di prelievo su 22Bet offrono tempi di pagamento rapidi. Per la maggior parte dei fornitori, puoi completare i prelievi in ​​meno di un’ora. Questo è raro tra i siti di gioco d’azzardo online. L’accesso rapido alle vincite aumenta la fiducia del giocatore e migliora l’esperienza complessiva del giocatore.