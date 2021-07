4A Games al lavoro su di una nuova IP FPS

Gli autori di Metro Exodus, gli ucraini 4A Games, sono attualmente al lavoro su di una nuova IP, che stando ad un annuncio di lavoro sarà un FPS

Circa due anni fa siamo venuti a conoscenza del fatto che una nuova IP tripla A era in sviluppo presso lo studio 4A Games, già autore dell’eccellente saga di Metro, che ha avuto in Exodus la sua ultima incarnazione. La natura del nuovo gioco, però, era rimasta completamente avvolta nel mistero almeno fino a poco fa, quando tramite un annuncio di lavoro reso pubblico dallo stesso team, siamo riusciti a saperne di più in merito alla nuova creatura dello studio.

4A Games: una nuova IP FPS è in produzione

Le figure attualmente ricercate dal team sono quelle di Senior Game Designer, Lead Game Systems Designer, Senior Technical Artist, Environment Concept Artist, e Creatures Concept Artist. e si fa esplicitamente riferimento allo sviluppo di una nuova IP. Le ultime due posizioni lavorative in particolare, inoltre, riportano come requisito anche quello di avere una “forte passione per i titoli FPS”, mentre quella relativa al Lead Game Systems Designer richiede esperienza con gli action games in prima e terza persona.

All’interno di uno degli altri annunci, nello specifico quello relativo alla figura di Senior Game Designer, si indica come il nuovo lavoro dello studio sarà costruito sfruttando il motore proprietario del team, sebbene questa non sia una sorpresa eclatante. Più interessante il testo che troviamo in merito alla posizione di Senior Technical Artist, all’interno della quale lo studio indica chiaramente come intenda dare vita “all’ambientazione più viva mai vista in un videogame”.

Ovviamente tali annunci non devono far preoccupare in merito al futuro della saga di Metro, dato che un nuovo capitolo è in lavorazione per PS5, Xbox Series X/S e PC, la cui storia sarà curata da Dimitry Glukhovsky.

