Recensione Fixture S1: il supporto per Nintendo Switch e Pro Controller

Fixture Gaming ci propone un supporto per poter giocare con la nostra Nintendo Switch e il nostro Pro Controller in modalità portatile. Riuscirà questo prodotto a soddisfare le nostre esigenze? Vediamolo di seguito in questa recensione di Fixture S1

Fixture Gaming nasce dall’idea di Austin Stark, un designer industriale di Phoenix, che voleva realizzare un supporto che permettesse di portarsi dietro sia la Nintendo Switch, sia il Pro Controller e di poterci giocare in modalità portatile. Se avete presente i supporti per controller e smartphone, il concetto è esattamente lo stesso. Questa idea si è tradotta quindi nel Fixture S1, e con quest’articolo, dopo averlo potuto provare, ve ne offriremo la recensione.

Parola chiave: robustezza

Una delle paure più grandi, quando si utilizzano prodotti del genere, è che la presa sullo schermo non sia abbastanza solida, e che quindi durante il gioco lo schermo si muova oppure addirittura cada. Data la dimensione dello schermo di Switch (più grande rispetto a quello di uno smartphone medio), questo dubbio si amplifica ancor di più. Ebbene, con Fixture S1, si è deciso di eliminare il problema alla radice: al netto di una pesantezza non indifferente (alla quale ci si fa comunque l’abitudine), il supporto è estremamente robusto. Più specificamente, il peso è di 1,673 kg, mentre le misure sono 17,78 x 8,26 x 5,08 cm.

Dopo aver spostato il braccio che tiene lo schermo nella posizione a noi più comoda, potremo notare come durante le sessioni di gioco esso rimanga fermo e saldo, a meno che sia soggetto a strattoni particolarmente bruschi. Per quanto riguarda lo schermo, esso deve essere inserito utilizzando gli spazi slide-in dedicati ai joy-con: ciò permette che esso rimanga saldamente ancorato al supporto, scongiurando qualsiasi pericolo di danni da caduta. Come intuibile, si potrà quindi utilizzare Fixture S1, di cui continueremo a fare l’analisi nei prossimi paragrafi di questa recensione, solo staccando i joy-con dalla console; non vi è inoltre nessun supporto per Nintendo Switch Lite.

Controller e informazioni generali – Recensione Fixture S1

Parlando del controller, Fixture S1 supporta solo il Pro Controller originale prodotto da Nintendo: sono esclusi quindi controller di terze parti, che potrebbero rimanere rovinati nell’utilizzo se abbinati con questo supporto. Come per lo schermo, anche il Pro Controller rimane saldamente ancorato al supporto grazie a una presa molto resistente e stretta. C’è da dire che, a lungo andare, se il controller viene attaccato e staccato con una certa regolarità, potrete trovare dei leggeri graffi, soprattutto sul retro, che però non intaccano in nessun modo al suo corretto funzionamento. Sia lo schermo sia il controller inoltre possono essere ricaricati tramite cavo direttamente attaccati al supporto.

In generale, Fixture S1 viene presentato in due varianti, una con il braccio colorato di grigio, l’altra con il braccio colorato di rosso e blu, a riprendere le due versioni originali di Nintendo Switch. Esso può essere usato in modalità tabletop: basterà appoggiarlo su una superficie piana con lo schermo attaccato, e avrete un perfetto sostituto al fragile stand originale della console.

Fixture Case – Recensione Fixture S1

Procedendo in questa recensione di Fixture S1, spendiamo qualche parola anche per il Fixture Case (acquistabile separatamente o in bundle). Essendo Fixture S1 progettato per il gaming portatile, i produttori hanno ben pensato di realizzare anche un case per portarsi console, controller e supporto tutti insieme. Tale case presenta anche alcuni slot per inserire fino a 10 cartucce, insieme anche a una tasca extra nella quale riporre altri accessori (come i joy-con o il caricatore).

Per quanto il case sia molto largo e robusto, farci entrare tutti gli accessori legati alla console può diventare problematico. Inserendo la combinazione compatta console, controller e Fixture S1 nello slot apposito, la maggior parte dello spazio disponibile risulta già occupata. Escludendo a priori la dock che è troppo ingombrante per entrare nel case, se inseriamo nella tasca gli altri accessori, ci ritroveremo a dover forzare il case per doverlo chiudere, esponendoci al rischio di rovinare alcune parti.

Conclusioni e verdetto

Fixture S1 è un prodotto semplice, realizzato però per ottimizzare le sessioni di gioco. Come già detto prima, per quanto riguarda la robustezza non c’è da temere assolutamente nulla: controller, schermo e braccio sono stanno fermi e saldi, permettendovi di avere un’esperienza di gioco solida e sicura in ogni situazione. Se però ci si mette ad approfondire i singoli aspetti, sorgono alcune problematiche che possono risultare fastidiose: la pesantezza del supporto e il rischio di graffiare il controller sono due degli elementi che possono risultare fastidiosi.

Si può fare inoltre un discorso simile anche per Fixture Case: sulla carta un’ottima aggiunta per portarsi in viaggio il supporto Fixture S1, ma nella pratica risulta complicato incastrare la console e tutti gli accessori insieme. Comunque, tutto sommato, se possedete sia Nintendo Switch sia Pro Controller, e desiderate poter usare quest’ultimo in modalità portatile anche fuori casa senza dover per forza di cose appoggiare la console su una superficie, allora questo prodotto fa decisamente al caso vostro.

Arrivati alla fine di questa recensione di Fixture S1, la parola spetta a voi. Cosa ne pensate? Come vi siete trovati con questo prodotto?