In questa nuova guida su Call of Duty: Warzone vi parleremo a fondo delle migliori armi da utilizzare nel corso della Season 1

Finalmente la tanto attesa Season 1 è arrivata e ha portato con se tantissimi cambiamenti molto interessanti. Oltre alle tante novità di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo dedicato, questo nuovo aggiornamento è andato a modificare anche le statistiche di alcune delle armi già presenti nel titolo di Activision e, ovviamente, ha aggiunto anche tanti nuovi equipaggiamenti.

Questi cambiamenti hanno modificato l’equilibrio del gioco, rendendo estremamente popolari nuove armi aggiunte per la prima volta con questa patch. Per aiutarvi a prendere familiarità con il nuovo meta abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove troverete le migliori dieci armi da utilizzare durante la Season 1 di Call of Duty: Warzone.

La top ten

L’arrivo della nuova stagione ha modificato davvero molto gli equilibri di gioco, dato che ha aggiunto alla battle royale tante nuove armi inedite. Nonostante ciò, nella nostra lista troverete comunque molte armi già presenti nella nostra precedente top. Questo perché alcuni equipaggiamenti di Warzone sono davvero molto potenti e inoltre i giocatori sono abituati ad utilizzarle da parecchio tempo. In ogni caso qui di seguito troverete un elenco con le dieci migliori armi per la Season 1 di Call of Duty: Warzone, e tra loro sono presenti anche tanti nuovi strumenti di morte.

Mac-10

Automaton

DMR 14

DP-27

OTS 9

STG 44

NZ-41

Kar98k

Bar

PPSH-41

Mac-10 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Iniziamo subito la nostra guida alla migliori armi con il Mac-10, una SMG che ormai i giocatori di Warzone conoscono davvero bene. Questa mitraglietta si adatta a un gran numero di situazioni diverse, ma ovviamente da il meglio di se dalla medio-corta distanza. Quest’arma inoltre è davvero molto precisa quando la si usa senza mirare e di conseguenza è perfetta per reagire a minacce multiple quando si viene colti alla sprovvista. Qui di seguito potrete trovare un loadout in grado rendere ancora più letale il MAC-10:

Silenziatore Agency

Canna Task Force da 5.9″

Caricatore a tamburo STANAG da 53 colpi

Calcio Raider

Impugnatura Field Agent

Automaton – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Passiamo ora all’Automaton, un nuovo fucile d’assalto davvero molto potente. Quest’arma è molto precisa sulla medio-lunga distanza e di conseguenza si adatta molto bene ad un gran numero di situazioni diverse. Inoltre il danno di questo fucile è molto elevato, rendendolo così potenzialmente uno degli equipaggiamenti più potenti del gioco. Qui di seguito potrete trovare un loadout perfetto per l’Automaton:

Silenziatore Mercury

Canna ZAC da 600mm BFA

Mirino G16 2.5x

Impugnatura incisa

Caricatore a tamburo Sakura da 75 colpi

DMR 14 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Il DMR 14 è un’altra arma davvero molto potente dalla medio-lunga distanza. Inizialmente questo fucile era considerato uno dei migliori del gioco, ma purtroppo col tempo venne nerfato molto. Adesso però, dopo una lunga serie di modifiche, sembra proprio che quest’arma sia tornata in cima alla classifica dei fucili tattici. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di trasformare il DMR 14 una macchina da guerra precisa e versatile:

Silenziatore Agency

Canna Rapid Fire da 17″

Mirino Axial Arms X3

Caricatore rapido da 30 colpi

Impugnatura Field Agent

DP-27 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Se volete provare un’LMG un po’ diversa, allora il DP-27 potrebbe essere adatto a voi. Quest’arma non è molto precisa, ma è in grado di eliminare in pochi secondi i nemici abbastanza stupidi da avvicinarsi a voi. Se quindi siete giocatori che tendenzialmente preferiscono giocare al chiuso, allora questa mitragliatrice sarà sicuramente perfetta per voi. Qui di seguito potrete trovare un loadout in grado di tirare fuori il meglio dal DP-27:

Silenziatore MX

Canna Kovalevskaya da 604mm

Caricatore a tamburo da 105 colpi

Impugnatura di gomma

Calcio ZAC S2M

OTS 9 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Un’altra SMG già presente nella scorsa season di Warzone che tutt’ora si comporta bene sul campo da battaglia è l’OTS 9. Rispetto ad altre armi appartenenti a questa categoria, l’OTS 9 vanta una precisione maggiore sulla media distanza e di conseguenza si adatta meglio ad un maggior numero di situazioni. Qui potrete trovare un loadout perfetto per evidenziare ancora di più i punti di forza dell’OTS 9:

Silenziatore GRU

Canna Task Force da 8.1″

Impugnatura Spetsnaz

Caricatore Spetsnaz da 40 colpi

Nastro serpente

STG 44 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Torniamo di nuovo a parlare di fucili d’assalto con l’STG 44. Quest’arma è molto affidabile sulla medio-lunga distanza e grazie al suo rateo di fuoco abbastanza elevato se la cava bene anche negli scontri ravvicinati. Di certo non è letale come l’Automaton, ma grazie al suo ottimo bilanciamento si presta meglio a un maggior numero di situazioni diverse. Ecco un loadout in grado di migliorare ancora di più l’STG 44:

Silenzaitore MX

Canna VDD da 760mm

Mirino G16 2.5x

Impugnatura VDD 34S

Caricatore a tamburo da 45 colpi

NZ-41 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Un altro fucile d’assalto molto potente è l’NZ-41. Rispetto all’Automaton e all’STG 44 questo fucile è molto meno preciso, ma con le giuste mod è in grado di compensare questa sua mancanza e diventare una valida scelta per chi non ama combattere troppo spesso dalla medio-lunga distanza. Ecco il loadout che vi consigliamo per l’NZ-41:

Silenziatore MX

Canna Orbweaver da 360mm

Mirino G16 2.4x

Impugnatura incisa

Caricatore Sakura da 45 colpi

Kar98k – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Quando si parla di fucili da cecchino, anche nella Season 1 il Kar98k continua ad essere una delle migliori armi di Warzone. Grazie a rateo di fuoco, maneggevolezza e tempo di mira molto elevati per la sua classe, quest’arma rappresenta la scelta perfetta quando si attraversano le zone più aperte del gioco. Qui di seguito potrete trovare un loadout capace di tirare fuori il meglio dal Kar98k:

Silenziatore Monolithic

Canna Custom da 27.6″

Mirino da cecchino

Laser Tac

Calcio Sportivo FTAC

Bar – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Il Bar è un altro fucile che ultimamente sta diventando molto popolare. Il punto di forza di quest’arma è il suo elevato rateo di fuoco e il grande potere d’arresto, che le permettono di eliminare in pochi istanti i bersagli più vicini. Usando quest’arma potreste avere difficoltà ad abbattere i nemici più lontani, ma di sicuro non avrete alcun problema sulla medio corta distanza. Ecco un loadout in grado di accentuare i punti di forza del Bar:

Stabilizzatore F8

Canna CGC da 27″

Mirino 3.25x custom

Caricatore esteso da 30 colpi

Nastro serpente

PPSH-41 – Call of Duty Warzone: le migliori armi della Season 1

Concludiamo infine la nostra lista alle migliori armi della Season 1 di Warzone con il PPSH-41, una mitraglietta davvero molto potente. Questa SMG è ovviamente in grado di infliggere ingenti danni dalla corta distanza, ma la cosa sorprendente è che si comporta anche molto bene sulle medie distanze. Con questo semplice loadout potrete rendere il PPSH un’arma ancora più potente di quanto non sia già:

Silenziatore Mercury

Canna Empress da 140mm

Calcio Empress Custom

Caricatore esteso Gorenko da 71 colpi

Impugnatura a nastro

Carichi per la nuova Season!

Qui si conclude la nostra guida alle migliori armi della Season 1 di Warzone. Adesso non vi resta altro da fare che sperimentare e trovare il fucile che si adatta meglio al vostro stile di gioco.

Call of Duty Warzone è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.