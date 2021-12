Le grandi finali dei Mondiali di calcio: gli anni 1954 e 1966

Di tutte le finali, è difficile scegliere la migliore, ogni tifoso di calcio ha i suoi casi preferiti. Ma ci sono alcuni episodi che i veri fan di sicuro ricorderanno

Gli scontri decisivi dei Mondiali si sono sempre distinti per gli intrecci straordinari e i colpi di scena sorprendenti. Per come si svolgevano, potevano facilmente sfidare i film di Hollywood. In alcune partite, i favoriti uscirono vincitori facilmente, in altre invece fecero fatica a vincere. Ci sono state anche delle finali in cui gli outsider hanno conquistato la coppa. Puoi sempre puntare sui favoriti e sugli outsider su 1xBet, che offre buone quote su tutte le squadre partecipanti.

Di tutte le finali, è difficile scegliere la migliore, ogni tifoso di calcio ha i suoi casi preferiti. Ma ci sono alcuni giochi che i veri fan di sicuro ricorderanno. Su 1xBet puoi provare a indovinare il prossimo vincitore della Coppa del Mondo.

1954

Tra le finali più memorabili c’è quella tra Ungheria e Germania, soprannominata il “miracolo di Berna”. Le migliori squadre nazionali dell’epoca scesero in campo. La squadra della Repubblica Federale Tedesca era la favorita, però per loro è stato estremamente difficile confermare i successi.

Gli eventi sul campo erano come un’altalena o un piatto di pesata:

Già nei primi 10 minuti di gioco gli ungheresi stavano in testa due a zero, immaginando mentalmente come avrebbero vinto le medaglie d’oro. Non appena gli spettatori si sono ripresi da un tale cumulo di eventi, i tedeschi hanno pareggiato. La partita è stata determinata dalla negligenza della difesa degli ungheresi e dalla precisione del tiro di Helmut Rahn. È stato lui a pareggiare la partita, e all’84° minuto di gioco, ha fatto il terzo gol vincente.

L’epilogo della partita è stato scioccante. Dopo questa partita, la crudele squadra ungherese ha perso man mano il suo potere.

1966

I tedeschi erano demoralizzati da questa decisione e hanno preso il quarto gol. L’Inghilterra alla fine ha vinto il suo unico titolo di Coppa del Mondo del XX secolo. L’applicazione 1xBet mobile ti permette di scommettere se la squadra di Foggy Albion può trionfare di nuovo nel 21° secolo.

Questo campionato si è svolto nel Regno Unito e nella finale si sono affrontate Inghilterra e Germania. La partita finale è stata associata all’ arbitro Tofik Bakhramov. È stato lui a registrare il gol fantasma nei tempi supplementari, decidendo in gran parte il destino della finale. C’è ancora un dibattito sulla legittimità del gol inglese.

La partita è iniziata con uno scambio di gol tra Inghilterra e Germania. La partita si stava dirigendo verso un pareggio fino a quando l’inglese Peters ha permesso ai padroni di casa di passare in vantaggio. I tedeschi sono riusciti a salvarsi all’ultimo minuto.

Nei tempi supplementari, è successo quello sfortunato gol fantasma. Dopo il tiro dell’inglese Hurst, la palla ha colpito la traversa, poi il terreno ed è volata indietro sul campo. I tedeschi sostenevano che la palla non aveva attraversato la linea di porta, quindi non c’era nessun gol. Il guardalinee Bakhramov ha deciso diversamente. Il suo suggerimento ha influenzato il parere dell’arbitro della partita, Dienst, e il gol è stato assegnato.

Per evitare che questo accada, il calcio moderno utilizza il VAR e un sistema di tracciamento dei gol. 1xBet ti permette di seguire i colpi di scena delle partite della Coppa del Mondo sul tuo dispositivo mobile, facendo anche delle scommesse.