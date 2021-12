Supermassive Games al lavoro su un titolo non annunciato

Un nuovo titolo, non ancora annunciato, bolle nel calderone dalle tinte horror di Supermassive Games: è in arrivo un gioco multiplayer?

Dopo aver creato un titolo come Until Dawn e aver proseguito con l’antologia Dark Pictures, è palese che da Supermassive Games ci si aspetti che qualsiasi gioco non ancora annunciato aderisca allo stesso formato da “avventura interattiva”. Potrebbe dunque sorprendervi che il sito del team di sviluppo accenni a una ricerca di personale in un parametro un po’ diverso. Trattasi di un posto per “multiplayer game designer”. L’offerta di lavoro allude al fatto che il team di sviluppo sia al lavoro su un progetto tutto nuovo, e che come tale non ha ancora ricevuto alcuna forma di marketing.

Il toto-gioco per il titolo che Supermassive Games ancora non ha annunciato…

L’offerta di lavoro di Supermassive Games per il suo nuovo titolo menziona che il gioco dovrà avere “svariati e accattivanti sistemi di multiplayer”: tutto ciò che si sa del progetto ancora non annunciato ufficialmente è una menzione passeggera di combattimento e meccaniche di progresso. Sebbene i giochi dell’antologia non abbiano mai omesso il multiplayer (enfatizzandolo a tratti), le ultime cose menzionate nell’annuncio non rientrano nel portfolio degli sviluppatori. Circa un anno fa, però, questi ultimi hanno pubblicato un annuncio similare, quindi qualcosa bolle di sicuro in pentola.

Non c’è modo di sapere di che si tratti. Ciò che sappiamo in fatto di novità consiste solo nella vendita del 30% delle azioni a Nordisk, mentre l’anno scorso è stata annunciata la collaborazione con Stadia per un progetto esclusivo. Per quanto riguarda il futuro più vicino e tangibile, sappiamo solo che il finale dell’antologia è previsto per il prossimo anno. Non ci resta che attendere l’uscita di The Dark Pictures: The Devil in Me (qui sopra trovate il trailer di annuncio, nel caso) prima di concentrarci sull’avvenire di questo stellare team di talentuosi sviluppatori.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa potrebbe essere in gestazione, secondo voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.