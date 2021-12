Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 1 di Vanguard e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento della Season 1 di COD: Warzone e Vanguard

Call of Duty: Vanguard, il nuovo FPS sviluppato da Sledgehammer Games, è disponibile da poco più di un mese, ma nonostante ciò sembra essersi già arricchito di nuovi contenuti. Da pochissimo infatti è stata rilasciata la patch per la Season 1 di COD: Vanguard e Warzone, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Download imponenti

Questa volta il peso della patch varia molto in base al Call of Duty con cui giocate di solito. Qui di seguito troverete il peso dell’aggiornamento in base al gioco e alla piattaforma che utilizzate:

Peso dell’aggiornamento di Vanguard PlayStation 4: 10.9 GB PlayStation 5: 9.5 GB Xbox: 9.7 GB PC: 16 GB

Peso dell’aggiornamento di Warzone PlayStation 4: 44.7 GB PlayStation 5: 44.7 GB Xbox: 41.2 GB PC: 37.8 GB



Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento della Season 1 di COD: Warzone e Vanguard

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Vanguard che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 1:

Paradise (lancio) Questa nuova mappa media è ambientata su di un isola nel mezzo dell’Oceano Pacifico che viene utilizzata come punto di test per le armi militari. In questa arena di medie dimensioni avrete modo di affrontare i vostri avversari in accesi scontri sia all’aperto che nei sotterranei della struttura. Fate attenzione però, perché in questo luogo sono presenti diverse pozze di materiale tossico estremamente dannoso.

(lancio) Radar (lancio) Se siete dei fan di COD di vecchia data vi ricorderete sicuramente di Dome, la storica mappa di Modern Warfare 3. Adesso grazie a Radar potrete combattere in una versione completamente nuova di quell’iconica arena del passato.

(lancio) Control (durante la season) Control è una delle modalità competitive più apprezzate della serie di Call of Duty e presto arriverà anche su Vanguard. In questa game mode due squadre si alterneranno nel ruolo di attaccanti e difensori per guadagnarsi il controllo di alcune zone specifiche, cercando allo stesso tempo di non morire troppo per non restare a corto di vite.

(durante la season) Serpentino (lancio) Questo nuovo perk può essere tranquillamente sbloccato con il battlepass gratuito e vi permetterà di ricevere danni minori durante lo scatto.

(lancio) Intuito (lancio) Anche questo però è ottenibile salendo di livello nel battlepass gratuito, ma a differenza del precedente vi fornirà un vantaggio più tattico. Questa abilità infatti vi permetterà di percepire delle pulsazioni nella vostra visuale quando dei nemici sono nei vostri paraggi e funziona anche se si trovano dall’altra parte di un muro.

(lancio) Granata incendiaria (lancio) Questo equipaggiamento letale è sbloccabile tramite il battlepass gratuito ed è in grado di oscurare un’area con della nebbia bianca bruciando allo stesso tempo tutti i nemici che si avvicineranno troppo.

(lancio)

Zombi – Le novità dell’aggiornamento della Season 1 di COD: Warzone e Vanguard

L’aggiornamento della Season 1 aggiunge anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Vanguard:

Purga (lancio) Questo nuovo obiettivo richiederà ai giocatori di ottenere il controllo di alcune potenti rune, ma per farlo dovranno ovviamente scontrarsi con ondate e ondate di mostri assetati di sangue. L’obiettivo sarà disponibile sia sulla nuova mappa Der Anfang che su tutte quelle già disponibili. Completare l’obiettivo inoltre fornirà ai giocatori un nuovo cuore sacrificale da utilizzare presso l’altare.

(lancio) Tomo dei rituali (durante la season) Questa nuova feature in arrivo nel 2022 permetterà ai giocatori di potenziare i propri artefatti per ottenere miglioramenti ancora maggiori.

(durante la season) Ufficio di Von List (durante la season) Questo luogo misterioso racchiude al suo interno numerosi segreti e potrebbe permettere ai giocatori di esplorare nuovi luoghi grazie ad un misterioso portale.

(durante la season) Aggiunti ben 14 nuovi potenziamenti presso l’altare

Aggiunte le nuove armi della Season 1 tra gli equipaggiamenti disponibili in modalità Zombi

Aggiunte tante nuove sfide

Warzone – Le novità dell’aggiornamento della Season 1 di COD: Warzone e Vanguard

Oltre che Vanguard, l’aggiornamento della Season 1 ha ovviamente arricchito di tante novità anche Warzone:

Caldera (lancio) Caldera è un nuova mappa completamente nuova introdotta in Warzone. Questa vasta isola dell’oceano pacifico è divisa in ben 15 regioni e offrirà ai giocatori davvero tantissimi nuovi scenari in cui darsi battaglia.

(lancio) Nuovo Gulag (lancio) Insieme alla nuova mappa Caldera è stato ovviamente aggiunto anche un nuovo gulag. Questa volta i giocatori catturati dovranno scontrarsi all’interno delle miniere dell’isola in un nuovo set allestito per offrire a tutti i giocatori le stesse possibilità.

(lancio) Rebirth Island (16 dicembre) Dal 16 dicembre la mappa di Rebirth Island tornerà disponibile per i giocatori di Warzone grazie a una nuova playlist dedicata.

(16 dicembre) Vanguard Royale (lancio) Questa nuova modalità battle royale presenta un gran numero di differenze rispetto a quella classica. Ad esempio in questa game mode è possibile utilizzare solamente equipaggiamenti presenti in Vanguard, ma non solo. Sono tati aggiunti anche nuovi aerei da guerra perfetti per stanare i nemici dall’alto e torrette anti-aeree perfette per difendersi da questi nuovi velivoli. In più i giocatori dovranno fare i conti anche con nuovi pericoli ambientali, dato che ogni tanto alcuni punti casuali della mappa potrebbero essere improvvisamente bombardati.

(lancio) Vanguard Resurgence (lancio) Questa nuova modalità è una sorta di unione tra Vanguard Royale e la classica modalità di Rebirth Island. In questa game mode infatti un massimo di 48 giocatori si dovranno scontrare all’interno di alcune aree delimitate della nuova mappa Caldera.

(lancio) Battle Royale (lancio) Questa modalità porta la classica esperienza di Verdansk nella nuova mappa Caldera, permettendo ai giocatori di attingere a qualsiasi veicolo o equipaggiamento del gioco senza limitazioni.

(lancio) Malloppo (lancio) Anche la modalità malloppo sarà giocabile su Caldera e, come per Battle Royale, anche qui avrete la possibilità di utilizzare veicoli ed equipaggiamenti senza restrizioni.

(lancio) Aggiunte le taniche di benzina Queste taniche piene di liquido infiammabile possono essere piazzate o lanciate, e ovviamente basteranno solo un paio di colpi per farle esplodere. Inoltre non si limiteranno solo a causare danni, ma rilasceranno anche del fumo in grado di accecare i nemici.

Nuove meccaniche legate all’acqua Ora i giocatori che si immergono parzialmente in acqua otterranno degli effetti simili a quelli dei perk Sangue Freddo e Tracer. Inoltre ora lanciare molotov oppure granate termiti in acqua genererà un effetto simile a quello delle granate fumogene.

Aggiunti 3 nuovi tipi di contratti

Armi e operatori – Le novità dell’aggiornamento della Season 1 di COD: Warzone e Vanguard

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con nuove armi e ovviamente anche nuovi operatori:

Carabina Cooper (lancio) Questo fucile d’assalto automatico è perfetto per il medio-corto raggio ed è disponibile gratuitamente una volta raggiunto il livello 15 del battlepass.

(lancio) Gorenko (lancio) Il Gorenko è un potentissimo fucile da cecchino anti-carro perfetto per eliminare i nemici con un singolo colpo. Anche quest’arma è ottenibile gratuitamente salendo di livello nel battlepass.

(lancio) Sawtooth (lancio) Il Sawtooth è una sorta di sega dentata che i giocatori potranno sbloccare al livello 37 del battlepass gratuito e che potranno utilizzare come arma melee alternativa.

(lancio) Welgun (durante la season) La Welgun è una potentissima SMG automatica che vanta una buona manovrabilità e un caricatore davvero molto ampio.

(durante la season) Katana (durante la season) Se volete uccidere i vostri avversari in un modo più orientale, allora la katana è lo strumento perfetto per voi.

(durante la season) Francis “Kai” Lanakila (lancio) Questo nuovo operatore del Tridente sarà sbloccato automaticamente per tutti i giocatori che acquisteranno il nuovo Battlepass della stagione.

(lancio) Lewis Howard e Isabella Rosario Dulnuan Reyes (durante la season) Questi due nuovi operatori arriveranno più tardi nel corso della stagione e saranno ottenibili acquistando i rispettivi bundle.

(durante la season)

