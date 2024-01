Audi RS e-tron GT ice race edition: esclusività invernale in soli 99 esemplari

In concomitanza con la Audi FIS Ski World Cup femminile a Cortina, Audi presenta con orgoglio la sua ultima creazione: l’Audi RS e-tron GT ice race edition

Audi RS e-tron GT ice race edition è una Granturismo elettrica, prodotta in soli 99 esemplari in tutta Europa, è esposta per la prima volta al pubblico. Per chiunque non sia fortunato abbastanza da trovarsi a Cortina, l’esperienza di ammirare questa bellezza sarà limitata alle fotografie. Viene presentata in occasione dell’Audi FIS Ski World Cup femminile a Cortina. Sviluppata dalla divisione sportiva Audi Sport GmbH, la RS e-tron GT ice race edition è un omaggio ai 41 anni di successi sportivi della Casa dei quattro anelli. Ma anche al suo legame con gli sport invernali, risalente al 2001. I colori vivaci richiamano la stagione invernale, con tonalità argento Floret metallizzato, decal ad alto impatto visivo ed elementi viola a contrasto, tutti accoppiati a un tetto in carbonio. L’auto si ispira al GP Ice Race in Austria, evidenziando al massimo il programma di personalizzazione Audi exclusive.

Dettagli interni: tecnologia e prestazioni eccezionali per Audi RS e-tron GT

All’interno, la RS e-tron GT ice race edition continua a stupire. La personalizzazione “digitale” è evidente nel display MMI, che presenta un’immagine di sfondo dedicata e schermate personalizzate con il modello e il numero di produzione. Questo ricorda ai fortunati possessori che stanno guidando un’auto davvero speciale. Sotto il suo abito sportivo, la RS e-tron GT ice race edition mantiene la base tecnica della RS e-tron GT quattro.

Con un powertrain completamente elettrico da 646 CV e 830 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale quattro elettrica, l’auto accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge i 200 km/h in meno di 11 secondi. Con un’autonomia massima di 495 chilometri, questa vettura combina potenza ed efficienza. Il prezzo ufficiale non è stato ancora comunicato da Audi. Ci si aspetta che questa versione speciale, numerata e prodotta in tiratura limitatissima, superi i 160.000 euro della versione “base” dell’Audi RS e-tron GT quattro. Un capolavoro invernale, un’edizione da collezione che delizia gli appassionati dell’auto e gli amanti degli sport invernali.

