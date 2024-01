PlayStation 5 Digital Edition: OFFERTA IMPERDIBILE Mediaworld!

Questa è l’occasione che tutti gli appassionati dei videogiochi aspettavano: su Mediaworld trovi in offerta la PlayStation 5 Digital Edition ad un prezzo davvero stratosferico, l’occasione perfetta per poter passare finalmente alla next gen!

Ne è passato di tempo da quando la PS5 è diventata disponibile sul mercato, ma prima ha dovuto affrontare la crisi dei semiconduttori (puoi trovare tutte le info a riguardo cliccando qui). Finalmente, già da qualche tempo, la nuova console di casa Sony ora si trova molto più facilmente, in barba a tutti i rivenditori che rivendevano la console al doppio del prezzo di mercato. Se muori dalla voglia di provare la next gen, con grandissimi titoli in esclusiva come Marvel’s Spider-Man 2, di cui abbiamo scritto anche una recensione, questa è l’occasione migliore. Se non sei un collezionista e preferisci i giochi in digitale, oggi trovi la PlayStation 5 Digital Edition in offerta a 400 euro! Per accedere all’offerta clicca qui!

Approfitta dell’offerta sulla PlayStation 5 Digital Edition!

I motivi per cui bisogna acquistare la PS5 se sei fan dei videogames sono vari. Questa console offre altissime prestazioni grazie alla potenza di CPU, GPU e unità SSD . Questa potenza permette alla console accelera tantissimo i tempi di caricamento, lasciandoti accedere alla sessione in pochi secondi. Un’altra caratteristica da paura è il Ray tracing, che rende i mondi di gioco molto più realistici, aggiungendo particolarità come il riflesso negli specchi, giochi di luce e ombre così ottimizzate che sembra proiettino la realtà. Per quanto riguarda il gameplay, questa console ha 60 FPS fissi (anche se dipende ovviamente dal gioco se è ottimizzato o meno).

Con la PS5 potrai giocare con una fluidità e una velocità mai viste prima d’ora, con tanto di supporto per output a 120 Hz sugli schermi 4K. La PS5 supporta anche l’output 8K, che da una risoluzione 4320 p, per il massimo della qualità d’immagine. Ma la vera rivoluzione sta nel controller Dualsense, che con un feedback aptico e grilletti adattivi, potrai sentire nelle tue mani ogni azione che il personaggio compie, ogni oggetto che impugna, ogni colpo subito e ogni tipo di terreno su cui cammina.

Approfitta subito dell’offerta sulla PlayStation 5 Digital Edition per assaporare la rivoluzione del gaming. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!