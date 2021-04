Migliori videogiochi per bambini | Aprile 2021

Quali sono i migliori videogiochi per bambini e quali sono le migliori console su cui giocarli? Ecco le risposte

Il mondo videoludico è in continua espansione e diventa sempre più difficile capirne i contorni e le sfumature. Ogni giorno vengono pubblicato moltissimi giochi e su tante piattaforme diverse. I fan più accaniti e gli addetti del settore sono sempre aggiornati, ma è ovvio che non tutti possono avere un quadro completo della situazione.

Un genitore, ad esempio, che deve regalare al proprio figlio o figlia un videogame, potrebbe trovarsi in difficoltà. Quali sono i migliori videogiochi per bambini disponibili sul mercato? Questa è la domanda che si faranno in molti. Bene, siamo qui noi a rispondere e ad aiutarvi nella vostra scelta.

Non solo vi riporteremo i migliori videogiochi per bambini, ma vi aiuteremo a capire se sono proprio quelli adatti a voi, facendo chiarezza sul grado di difficoltà, sulla necessità di aiutare i vostri figli (o fratellini o nipotini o qualsiasi grado di parentela abbiate) a giocare o montare i vostri acquisti e sulla presenza di acquisti extra, digitali o meno.

Inoltre, se state cercando di capire qual è la migliore console da regalare ai vostri figli, ecco a voi la guida alle migliori console disponibili!

Senza indugi, iniziamo a scoprire quali saranno i vostri regali!

Starlink: Battle for Atlas | Migliori videogiochi per bambini

Abbiamo parlato approfonditamente di Starlink: Battle for Atlas nella nostra recensione ma, in poche parole, cosa dobbiamo sapere? Nel gioco targato Ubisoft controlliamo una navicella e, esplorando un sistema alieno, combattiamo contro dei robot malvagi, insieme al nostro team di eroi. La vera particolarità è legata però a ciò che si trova fuori dal gioco: il gioco include un modellino di una navetta, con armi e personaggi.

Il modellino va montato sul controller e attaccato alla console con un cavo: in questo modo, il bambino potrà vedere nel gioco proprio la nave che ha tra le mani. Finita l’ora dei videogame, inoltre, può continuare le sue avventure usando la navicella.

Difficoltà : Selezionabile, alla difficoltà più bassa è adatto a ogni età.

: Selezionabile, alla difficoltà più bassa è adatto a ogni età. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : Sì. I bambini più piccoli non riusciranno a attaccare e staccare il modellino dal controller: è richiesta la forza e la precisione di un adolescente, almeno.

: Sì. I bambini più piccoli non riusciranno a attaccare e staccare il modellino dal controller: è richiesta la forza e la precisione di un adolescente, almeno. Ci sono pacchetti aggiuntivi di qualche tipo? : Sì, ci sono molte navi, personaggi e armi. Possono essere acquistate come regalo successivo per far continuare il bambino a giocare, senza comprare un altro gioco.

: Sì, ci sono molte navi, personaggi e armi. Possono essere acquistate come regalo successivo per far continuare il bambino a giocare, senza comprare un altro gioco. Cosa serve per giocare?: Qualsiasi piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

LEGO | Migliori videogiochi per bambini

Il mondo LEGO è sicuramente amatissimo da molti bambini e ovviamente non può mancare la sua trasposizione videoludica. Il vero punto di forza dei videogame LEGO è che ce ne sono un’infinità, basati su tantissimi film, fumetti e cartoni animati. Che si tratti del mondo DC, Marvel, Star Wars, Gli Incredibili, Harry Potter poco conta: sono tutte opere dalla struttura simile e adattissime a un pubblico giovane. Si deve combattere, saltellare e risolvere piccoli enigmi, ma sopratutto sono giochi molto lunghi e corposi: se il bambino si appassiona, prima di fare tutto ci vorrà molto tempo!

Difficoltà : Mediamente bassa.

: Mediamente bassa. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : No, i giochi LEGO sono semplici e diretti, difficilmente ci sarà bisogno di aiutarlo.

: No, i giochi LEGO sono semplici e diretti, difficilmente ci sarà bisogno di aiutarlo. Ci sono pacchetti aggiuntivi di qualche tipo? : In formato digitale, molti giochi LEGO hanno delle piccole aggiunte (personaggi o livelli extra), trascurabili, ma comunque poco costose.

: In formato digitale, molti giochi LEGO hanno delle piccole aggiunte (personaggi o livelli extra), trascurabili, ma comunque poco costose. Cosa serve per giocare?: Qualsiasi piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Super Mario Party – Nintendo Switch | Migliori videogiochi per bambini

Super Mario non ha bisogno di presentazioni: anche chi non ha mai giocato ai videogame conosce la mascotte di Nintendo. In questa versione (qui la nostra recensione), Super Mario ci propone un gran numero di minigiochi adatti a ogni età: è possibile giocare sia da soli, contro personaggi gestiti dal gioco, o anche online -con tutta la sicurezza delle regole Nintendo-. Inoltre, se anche gli amici del bambino hanno una Nintendo Switch, è possibile unire le console per giocare ad alcuni minigiochi speciali. Un gioco colorato, leggero e adatto a ogni età e a ogni gruppo di giocatori.

Difficoltà : Medio-bassa

: Medio-bassa Devo aiutare il bambino in qualche modo? : No, non è necessario.

: No, non è necessario. Ci sono pacchetti aggiuntivi di qualche tipo? : No, non ci sono.

: No, non ci sono. Cosa serve per giocare?: Super Mario Party è disponibile unicamente per Nintendo Switch.

Nintendo Labo | Migliori videogiochi per bambini

Nintendo Labo è la classica trovata della casa di Kyoto. Qualcosa che va oltre il semplice videogioco: ve ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione. Come accade con Starlink, di cui abbiamo parlato poco sopra, Nintendo Labo è prima di tutto un giocattolo, nello specifico di cartone. Il pack di Nintendo Labo contiene una serie di cartoni da montare secondo le istruzioni date dal gioco. Ogni modellino di cartone è legato a un minigioco: il modellino di cartone è mobile e attiva vari comandi nel gioco. Se agli occhi di un adulto può sembrare poco intrigante, per i bambini sarà una continua meraviglia.

Difficoltà : Bassa.

: Bassa. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : Sì, il bambino non sarà in grado di montare da solo i cartoni.

: Sì, il bambino non sarà in grado di montare da solo i cartoni. Ci sono pacchetti aggiuntivi? : Sì, ci sono kit extra, con vari tipi di modelli.

: Sì, ci sono kit extra, con vari tipi di modelli. Cosa serve per giocare?: Nintendo Labo è disponibile unicamente su Nintendo Switch.

FIFA 19 | Migliori videogiochi per bambini

Chi non ama il calcio? Molti, forse. Se il bambino, però, è appassionato di calcio, non c’è regalo più certo di FIFA 19. L’ultima versione del gioco EA si dimostra all’altezza del proprio nome e della propria fama. Troverete tutti i giocatori reali, nelle loro squadre, con una fedeltà grafica di primo livello. Nella nostra recensione vi abbiamo parlato esaustivamente di questo gioco, ma a conti fatti al vostro bambino interesserà solamente prendere la propria squadra del cuore e fare goal su goal.

Difficoltà : Selezionabile, alla difficoltà basse si vince sempre.

: Selezionabile, alla difficoltà basse si vince sempre. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : No, non sarà necessario.

: No, non sarà necessario. Ci sono pacchetti aggiuntivi? : Una delle modalità di gioco è basata su carte da gioco che raffigurano i giocatori ed è possibile comprare delle bustine pagando soldi reali.

: Una delle modalità di gioco è basata su carte da gioco che raffigurano i giocatori ed è possibile comprare delle bustine pagando soldi reali. Cosa serve per giocare?: Qualsiasi piattaforma: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Just Dance 2019 | Migliori videogiochi per bambini

Avete una bambina scatenata che non vuole saperne di sedersi e tenere in mano un controller? Ama il mondo Disney e Pixar? Allora perché non regalare l’ultimo capitolo della saga targata Ubisoft: Just Dance 2019. Vi abbiamo parlato del gioco nella nostra recensione che potete leggere a questo indirizzo, ma a conti fatti a voi importa solo che i bambini si divertano.

Una nota importante: per poter giocare a Just Dance non basta il gioco e la console. Su PlayStation 4 è necessario o un PlayStation Move, oppure la PlayStation Camera (venduti separatamente). Su Xbox One è necessario il Kinect (venduto a parte nella maggior parte dei modelli). In alternativa, però, è possibile tagliare la testa al toro e usare un’app apposita sullo smartphone (Just Dance Controller App), sempre che vi fidiate a darlo in mano a una bambino che agita braccia e gambe e destra e a sinistra, chiaro. Su Nintendo Switch, invece, non è necessario acquistare nulla in più.

Difficoltà : Medio-bassa.

: Medio-bassa. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : No, non è necessario.

: No, non è necessario. Ci sono pacchetti aggiuntivi? : Sì, Just Dance 2019 propone un abbonamento e vari pacchetti aggiuntivi singoli per acquistare altre coreografie.

: Sì, Just Dance 2019 propone un abbonamento e vari pacchetti aggiuntivi singoli per acquistare altre coreografie. Cosa mi serve per giocare?: PlayStation 4 (con App oppure PlayStation Move oppure PlayStation Camera), Xbox One (con Kinect oppure App), Nintendo Switch (funziona da solo).

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Eevee! | Migliori videogiochi per bambini

Dopo il grande successo mondiale della variante mobile della saga di GameFreak, ovvero Pokémon GO, era naturale che Nintendo e Pokémon Company puntassero a evolvere tali meccaniche. Molti fan storici della saga hanno storto il naso di fronte alle semplificazioni e modifiche apportate, ma questo vuol anche dire che i più giovani e inesperti giocatori potranno godersi un’avventura Pokémon senza timore alcuno. Potete leggere tutti i dettagli nella nostra recensione!

Difficoltà : Bassa.

: Bassa. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : No, non è necessario.

: No, non è necessario. Ci sono pacchetti aggiuntivi? : Il gioco supporta la Poké Ball Plus, ovvero una sfera che può essere usata come controller, anche da un secondo giocatore.

: Il gioco supporta la Poké Ball Plus, ovvero una sfera che può essere usata come controller, anche da un secondo giocatore. Cosa mi serve per giocare?: Pokémon: Let’s Go è disponibile unicamente su Nintendo Switch.

Kingdom Hearts III | Migliori videogiochi per bambini

Kingdom Hearts è una saga particolare, caratterizzata da un intreccio strutturato in più capitoli e che mette in campo molteplici personaggi e sotto-trame. Partire dall’ultimo capitolo (attenzione, a dispetto del numero, non è il terzo capitolo, è l’ottavo) potrebbe sembrare poco sensato, ma ricordiamoci perché stiamo comprando un gioco: per far divertire il/la bambino/a. Kingdom Hearts III (come tutti i precedenti episodi) si costruisce attorno a una moltitudine di mondi Disney: in pratica, è un enorme parco giochi che farà felice ogni appassionato. Frozen, Rapunzel, Monster & Co., Big Hero 6, Toy Story, Winnie the Pooh: ogni fan Disney e Pixar amerà giocare a questo gioco, poco importa se non capirà la trama complessiva (che parla di amicizia, bontà e rispetto).

Di cosa si tratta, precisamente? Di un gioco in cui nei panni di un ragazzo, accompagnato da Paperino e Pippo, si deve combattere dei mostriciattoli. Si esplora, si raccolgono oggetti e si combatte con un sacco di effetti speciali: è un gioco un po’ caotico, con molti elementi da tenere in considerazione, ma alla difficoltà più bassa non si farà fatica ad avanzare anche premendo pochi tasti e senza curarsi delle funzioni più approfondite.

Difficoltà : Selezionabile, alla più bassa la vittoria è assicurata.

: Selezionabile, alla più bassa la vittoria è assicurata. Devo aiutare il bambino in qualche modo? : Occasionalmente il bambino potrebbe aver bisogno di una mano per andare in una zona nuova, se non è abituato a giocare e a esplorare.

: Occasionalmente il bambino potrebbe aver bisogno di una mano per andare in una zona nuova, se non è abituato a giocare e a esplorare. Ci sono pacchetti aggiuntivi? : No (aggiornato in data 03/02/19)

: No (aggiornato in data 03/02/19) Cosa mi serve per giocare?: Kingdom Hearts III è giocabile su PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa avete scelto?

Cosa avete scelto?

Questi erano i nostri suggerimenti per questo mese. Aggiorneremo continuamente questa lista dei migliori videogiochi per bambini, quindi salvatevi nei preferiti la pagina e continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre aggiornati.