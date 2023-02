Like a Dragon: Ishin, tutte le risposte da dare a Sakiko!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata a Like a Dragon: Ishin, quali sono le risposte corrette da dare a Sakiko nella secondaria “È una lunga storia”

Il franchise di Yakuza ha, negli scorsi anni, espanso di molto la sua area di influenza, anche in un occidente che è sempre stato restio ad accettarlo. Un ottimo esempio di quest’ultima affermazione è proprio Ryu ga Gotoku Ishin, spin-off della serie da sempre pubblicata da Sega che non è mai, sfortunatamente, arrivato in occidente. Fu però titolo di lancio per PlayStation 4 in Giappone e vide la luce nel lontano febbraio del 2014, riscuotendo anche un discreto successo commerciale. Con la crescita spontanea del franchise anche in occidente degli ultimi anni, Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno lavorato ad un remake, inglesizzandone il titolo e programmandone anche l’uscita in suolo occidentale. Like a Dragon: Ishin è finalmente disponibile!

Le risposte da dare a Sakiko in Like a Dragon: Ishin per farla stare zitta

In questa guida, vogliamo andare ad esplorare con voi una delle (tantissime) missioni secondarie disponibili in Like a Dragon: Ishin, nello specifico quella dedicata a Sakiko, la donna che voleva delle risposte. Intitolata “È una lunga storia“, la substory di Sakiko è la numero 43 disponibile nel gioco. Per avviarla, dovrete recarvi nella zona ovest di Fushimi e ovviamente parlare con la donna. Partirà dunque una cutscene, in cui vedrete Sakiko che viene rimproverata da un residente di Kyo perché… parla troppo. Nessuno vuole più prestarle ascolto, ed è qui che arrivate voi: impavidi eroi!

“È una lunga storia” è in realtà una missione secondaria piuttosto semplice da portare a termine, perlomeno a un primo sguardo. Dovrete soltanto ascoltare Sakiko parlare, parlare e parlare ininterrottamente. L’unica cosa che dovrete fare è rispondere correttamente alle sue domande alla fine di ogni conversazione, quindi dovrete prestare un minimo di attenzione. Oppure affidarvi a noi, perché in questa guida vi daremo tutte le risposte corrette da dare a Sakiko in Like a Dragon: Ishin!

La prima parte | Like a Dragon: Ishin, tutte le risposte da dare a Sakiko!

Qui di seguito trovate le tre risposte da dare a Sakiko nella prima parte della missione secondaria:

Germogli di bambù

Fuori da un negozio di tè

Ovviamente – È Sakiko

Se risponderete correttamente alle sue domande, la donna vi ricompenserà con un Sigillo d’Oro che può essere utilizzato per migliorare le vostre armi o creare nuove spade. Otterrete anche una piccola quantità di Virtù.

Capitolo Finale | Like a Dragon: Ishin, tutte le risposte da dare a Sakiko!

Quando tornerete a trovare Sakiko per la seconda volta, la donna avrà una storia ancor più lunga e con diramazioni ancor più fantasiose da raccontarvi. Anche in questo caso ci sono solo tre risposte da darle, e sono le seguenti:

Rosso, bianco e verde

Amazake

Sumire

In questo caso, Sakiko vi donerà un materiale da crafting estremamente raro chiamato Lacrima di Drago, oltre che a una piccola quantità di Virtù da spendere in potenziamenti.

Epilogo | Like a Dragon: Ishin, tutte le risposte da dare a Sakiko!

L’epilogo di questa missione secondaria ha come protagonista, ovviamente, la storia più lunga che Sakiko abbia mai raccontato in vita sua, probabilmente. In questo caso, le domande si concentreranno su dettagli che sembrano davvero trascurabili, quindi dovrete prestare particolare attenzione a ciascuna linea di dialogo. Oppure skippate tutto, le risposte sono le seguenti:

Uno spaventapasseri

Daikon in salamoia

Un tonno

Rispondendo correttamente anche alle ultime tre domande, finalmente completerete la missione secondaria e metterete a tacere Sakiko. La donna vi donerà una Golden Medicine Case e una grande quantità di Virtù in cambio! Sempre troppo poco…

Buon divertimento!

E queste erano tutte le risposte corrette da dare a Sakiko in Like a Dragon: Ishin! Il titolo di Ryu ga Gotoku Studios è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S (è anche presente una demo su PS5!).