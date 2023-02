Like a Dragon: Ishin, svelata la lista trofei completa!

Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Like a Dragon: Ishin, remake del titolo del 2014 originariamente uscito soltanto in Giappone

In questo pregno (perlomeno in termini di uscite videoludiche) febbraio 2023, anche gli appassionati del franchise di Yakuza avranno di che rifarsi gli occhi. Giorno 21 arriverà su tutti gli scaffali Like a Dragon: Ishin, remake del titolo originale del 2014 Ryu ga Gotoku Ishin! arrivato esclusivamente in Giappone. In questo caso, invece, la release sarà ovviamente globale su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. In Like a Dragon: Ishin torneremo nel tardo periodo Edo giapponese, nei panni di Sakamoto Ryoma. Il giovane è schiacciato dalle costanti pressioni sociali e dal proprio ruolo all’interno di un mondo in perenne subbuglio. Nelle scorse ore, SEGA e il Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato la lista trofei ufficiale del titolo, che vediamo in questo articolo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Like a Dragon: Ishin consta di 56 statuette totali, di cui 48 di bronzo, 5 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Like a Dragon: Ishin. Detto questo, iniziamo!

La prima metà dei trofei di bronzo | Like a Dragon: Ishin, svelata la lista trofei comp le ta!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Casa dolce casa : Metti piede a Tosa.

: Metti piede a Tosa. Fratello perduto : Comp le ta il Capitolo 2.

: Comp ta il Capitolo 2. Un’indagine confusionaria : Comp le ta il Capitolo 4.

: Comp ta il Capitolo 4. C’è mancato un pelo! : Comp le ta il Capitolo 6.

: Comp ta il Capitolo 6. Il fondo si stacca : Comp le ta il Capitolo 8.

: Comp ta il Capitolo 8. Segreti rivelati : Comp le ta il Capitolo 10.

: Comp ta il Capitolo 10. Freddo tradimento : Comp le ta il Capitolo 12.

: Comp ta il Capitolo 12. A metà strada : Porta la Lista comp le tamento al 50%.

: Porta la Lista comp tamento al 50%. Nominalmente virtuoso : Guadagna almeno 10.000 punti Virtù.

: Guadagna almeno 10.000 punti Virtù. Abbastanza virtuoso : Guadagna almeno 50.000 punti Virtù.

: Guadagna almeno 50.000 punti Virtù. Straordinariamente virtuoso : Guadagna almeno 100.000 punti Virtù.

: Guadagna almeno 100.000 punti Virtù. Gli dei ti sorridono : Comp le ta 5 incarichi nel Registro dei le gami.

: Comp ta 5 incarichi nel Registro dei gami. Gli dei si ral le grano di te : Comp le ta 20 incarichi nel Registro dei le gami.

: Comp ta 20 incarichi nel Registro dei gami. Gli dei cantano le tue lodi : Comp le ta 50 incarichi nel Registro dei le gami.

: Comp ta 50 incarichi nel Registro dei gami. Fare la differenza : Comp le ta il tuo primo Le game.

: Comp ta il tuo primo game. Tutti pazzi per Ryoma : Comp le ta tutti i Le gami.

: Comp ta tutti i gami. Compagnone : Raggiungi il massimo grado socia le in una del le località.

: Raggiungi il massimo grado socia in una del località. Prendo tutto : Ordina almeno un piatto da ogni ristorante.

: Ordina almeno un piatto da ogni ristorante. Il piccolo aiutante di Kyo : Comp le ta 10 Storie secondarie.

: Comp ta 10 Storie secondarie. Santo di Kyo : Comp le ta 40 Storie secondarie.

: Comp ta 40 Storie secondarie. Salvatore di Kyo : Comp le ta tutte le Storie secondarie.

: Comp ta tutte Storie secondarie. Studente tra maestri : Addestrati con ogni maestro di combattimento.

: Addestrati con ogni maestro di combattimento. Hai spirito da vendere : Sblocca 10 abilità con le Sfere dell’anima.

: Sblocca 10 abilità con Sfere dell’anima. Al giusto livello: Raggiungi il livello 50.

La seconda metà dei trofei di bronzo | Like a Dragon: Ishin, svelata la lista trofei comp le ta!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Questo è la MIA arena : Vinci 10 combattimenti nell’arena.

: Vinci 10 combattimenti nell’arena. Rivelatore epifanico : Ottieni tutte le Rivelazioni.

: Ottieni tutte Rivelazioni. Cala il martello : Fondi l’equipaggiamento 100 volte.

: Fondi l’equipaggiamento 100 volte. Re dei re : Sconfiggi 100 nemici usando mosse speciali fuori dal le Sfide finali.

: Sconfiggi 100 nemici usando mosse speciali fuori dal Sfide finali. L’abisso ti guarda : Entra in un Dungeon di combattimento tre volte.

: Entra in un Dungeon di combattimento tre volte. Flagello dei briganti : Comp le ta la Grotta dei briganti.

: Comp ta la Grotta dei briganti. Flagello dei minatori : Comp le ta la Miniera dei briganti.

: Comp ta la Miniera dei briganti. Quel che resta dei Sanada : Comp le ta la Fortezza Sanada.

: Comp ta la Fortezza Sanada. Per un pugno di soldati : Raduna 100 soldati per la Terza Compagnia.

: Raduna 100 soldati per la Terza Compagnia. Domatore di Tengu : Aiuta la Tachibanagumi a consegnare i Tengu alla giustizia.

: Aiuta la Tachibanagumi a consegnare i Tengu alla giustizia. Un giorno di lavoro onesto : Coltiva 10 tipi diversi di piante in giardino.

: Coltiva 10 tipi diversi di piante in giardino. Specialità della casa : Cucina 7 piatti diversi.

: Cucina 7 piatti diversi. Dal le stel le al le stal le : Compila 10 ordini commerciali nella tua Seconda casa.

: Compila 10 ordini commerciali nella tua Seconda casa. Una banda ben assortita : Cattura 10 pesci.

: Cattura 10 pesci. Beatitudine platonica : Guarda un evento Gioie della vita nella tua Seconda casa.

: Guarda un evento Gioie nella tua Seconda casa. Il miglior zio del mondo : Salda il debito di Haruka.

: Salda il debito di Haruka. Sapore di casa : Cambia gli interni della tua Seconda casa.

: Cambia gli interni tua Seconda casa. Tuttofare : Prova tutti i minigiochi.

: Prova tutti i minigiochi. Domani è un altro giorno : Prova tutti i giochi d’azzardo.

: Prova tutti i giochi d’azzardo. Re degli udon : Guadagna almeno 10 ryo con le vendite del negozio di udon.

: Guadagna almeno 10 ryo con vendite del negozio di udon. Canterino d’oro : Canta tutte le canzoni dell’Utamaruya.

: Canta tutte canzoni dell’Utamaruya. Signore della danza : Danza tutte le canzoni del Nichibuza.

: Danza tutte canzoni del Nichibuza. Pollo d’oro : Scommetti su 5 corse di polli.

: Scommetti su 5 corse di polli. Come un drago asceso al Paradiso: Comp le ta tutti i minigiochi del le cortigiane.

I trofei d’argento | Like a Dragon: Ishin, svelata la lista trofei comp le ta!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Eroe naziona le : Comp le ta il Capitolo fina le .

: Comp ta il Capitolo fina . Sommo campione : Comp le ta tutte le Sfide decisive.

: Comp ta tutte Sfide decisive. Divinamente virtuoso : Guadagna almeno 300.000 punti Virtù.

: Guadagna almeno 300.000 punti Virtù. Gli dei sono stati umiliati: Comp le ta tutti gli incarichi nel Registro dei le gami.

Comp ta tutti gli incarichi nel Registro dei gami. Oltre i limiti: Supera il livello massimo dei parametri di Ryoma.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Like a Dragon: Ishin, svelata la lista trofei comp le ta!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Le ggenda di un’era : Comp le ta il gioco a difficoltà Le ggenda.

: Comp ta il gioco a difficoltà ggenda. Eroe del le missioni: Porta la Lista comp le tamento al 100%.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Like a Dragon: Ishin!

Capo del Bakumatsu: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Like a Dragon: Ishin! Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!