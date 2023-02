Razer: presentati i nuovi mouse DeathAdder

Razer dà il benvenuto a due nuovi mouse della famiglia Deathadder. Il DeathAdder V3 Pro Faker Edition sfoggia una grafica che celebra l’icona di League of Legends, mentre il DeathAdder V3 cablato presenta un hardware aggiornato in un telaio ultraleggero di 59g

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia due nuovi arrivi nella linea DeathAdder. Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition e Razer DeathAdder V3. Progettato in collaborazione con l’atleta di esport di fama mondiale e icona di League of Legends Lee “Faker” Sang-Hyeok. Il DeathAdder V3 Pro Faker Edition presenta un design unico e personalizzato per l’Unkillable Demon King, dotato di hardware ad elevate prestazioni. Il mouse è sempre stata l’arma preferita di Faker e il DeathAdder V3 Pro Faker Edition ne è la prova. Il DeathAdder V3, invece, vuole proporsi come un’opzione cablata aggiornata con la più recente tecnologia per mouse di Razer, per il massimo vantaggio nel gioco competitivo.

Dichiarazioni in merito ai nuovi mouse Razer DeathAdder

Crediamo nella creazione di periferiche da gioco all’avanguardia che aiutino gli atleti di esport a raggiungere la vittoria,

dichiara Flo Gutierrez, Director of Global Esports di Razer.

Il Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition intende celebrare l’amicizia con Faker, iniziata nel 2016, offrendogli una versione del suo mouse preferito, da sempre al suo fianco nel cammino verso la leggenda.

Con il DeathAdder, Faker è entrato nella storia vincendo tre campionati mondiali nel 2013, 2015 e 2016, un’impresa riuscita solo a altro giocatore. Non avendo mai preso in considerazione altri device, Faker si affida da tempo alla linea di mouse Razer più popolare nel mondo degli esport. Con il DeathAdder come arma preferita, Faker ha dominato la scena, essendo l’unico a realizzare molteplici imprese, tra cui oltre 500 vittorie e 2.600 “kills” in tutte le competizioni di League of Legends Champions Korea e oltre 100 vittorie in competizioni internazionali.

Questo è un momento speciale per me. Ho sempre sognato di avere un mouse tutto mio e ora posso condividerlo con la mia famiglia, i miei amici e i fan,

afferma Lee “Faker” Sang-Hyeok.

Adoro il design e le prestazioni sono impareggiabili. Ringrazio enormemente Razer per tutti i suoi sforzi e per aver lavorato con me a questo fantastico progetto.

Caratteristiche dei nuovi mouse Razer DeatAdder

Il Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition è dotato di tutte le migliori tecnologie della categoria offerte dal brand. Tra queste, il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, la terza generazione dei Razer Optical Mouse Switch, e la Razer HyperSpeed Wireless. Aggiornabile a un polling rate di 4000 Hz reali con il dongle wireless Razer HyperPolling, continua a sfoggiare un design ultraleggero di 63g, pur mantenendo il suo raffinato fattore di forma ergonomico.

Un nuovo preferito, per i “Pro”

Razer DeathAdder V3 Pro, è ora disponibile anche in versione cablata: il DeathAdder V3 è dotato delle tecnologie di punta di Razer, come il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, gli Optical Mouse Switch di terza generazione e la tecnologia HyperPolling a 8000 Hz. Offre ai giocatori prestazioni, velocità e affidabilità senza pari. Il cavo Speedflex, ultra-leggero (59g), consente di ridurre al minimo il trascinamento e di effettuare rapidi movimenti per sbaragliare gli avversari. La nuovissima texture smooth touch è comoda e non compromette la presa per una maggiore maneggevolezza. Il DeathAdder V3 Pro Faker Edition e il nuovo Razer DeathAdder V3 completano la linea di mouse più venduta di Razer.

Prezzo e disponibilità

Razer DeathAdder V3 Pro Faker Edition è disponibile ad un prezzo di 189,99 € sul sito Razer.com, su RazerStores e rivenditori autorizzatI. Il Razer DeathAdder V3 è disponibile a 79.99 € su Razer.com, RazerStores e rivenditori autorizzati.

