LEGO Fortnite: come ottenere la spada laser di Star Wars

Dalla Galassia Lontana Lontana, arriva un’arma più elegante, per tempi più civilizzati: ecco come avere la spada laser su LEGO Fortnite

Con l’arrivo della recente Avventura dei Ribelli, all’arsenale di LEGO Fortnite si unisce pure la spada laser dalla Galassia Lontana Lontana di Star Wars. E se siete qui, sicuramente vorrete sapere come averne una, giusto? La buona notizia è che c’è una risposta breve: sarà la Capitana Bravara a darvi la tanto agognata arma. In quanto alla notizia meno piacevole, è che il personaggio (che, a dire il vero, si può pure incontrare relativamente presto) vi darà prima diversi “compitini” da fare. C’è dunque del lavoro da svolgere, prima di improvvisarvi Jedi (o Sith, fate voi). Rimettere a nuovo un avamposto dei Ribelli richiede di portare a termine un po’ di incarichi, ma la lama val bene una missione. E un’altra. E poi un’altra ancora, sapete come va. Armiamoci di skin di Luke Skywalker (non necessaria, ndr) e iniziamo!

Tutto un altro mondo | LEGO Fortnite: come ottenere la spada laser

Al primo accesso su LEGO Fortnite dopo l’ultimo aggiornamento, verrete salutati dal primo segnale verso la spada laser. Tenete lo sguardo rivolto verso l’alto: ben presto vedrete uno Star Destroyer (in alcune traduzioni “incrociatore stellare”) intento a fare un atterraggio di fortuna. Seguitelo con lo sguardo e recatevi verso il luogo dell’impatto o, in alternativa, controllate semplicemente se al vostro villaggio trovate la Capitana Bravara. Parlandole otterrete da lei un Macrobinocolo: questo strumento, una volta equipaggiato, vi condurrà alla caverna dei Ribelli. Si tratta di una grotta non molto profonda che (stando alla nostra esperienza) non dista molto dal villaggio. Tenete a mente un dettaglio: il gioco non lo dice, ma la grotta fa da punto di accesso per un’intera mappa secondaria. Vi consigliamo caldamente di piazzare una bandiera una volta usciti dall’altra parte.

Trovare l’avamposto dei Ribelli | LEGO Fortnite: come ottenere la spada laser

Una volta che siete sull’altra mappa, munitevi nuovamente di Macrobinocolo: il simbolo dei Ribelli (una fiamma) apparirà in blu nel vostro campo visivo. Seguite l’indicatore e raggiungerete Bravara alla sua nuova base. Ve lo diciamo subito: abbellirla sarà il suo obiettivo primario. In altre parole, dunque, si tratta di un altro villaggio da migliorare. Nel farlo, otterrete del Plastoide: questa risorsa fa parte di gran parte delle strutture a tema Star Wars che potrete costruire sia all’avamposto che (se riuscite a ritrovare la via di casa) nel vostro villaggio. Occorre in particolar modo anche per mettere in piedi un banco da lavoro ribelle, che tornerà utile per la nostra prossima guida alle altre armi di Star Wars.

Migliorare l’avamposto dei Ribelli | LEGO Fortnite: come ottenere la spada laser

Passiamo alla parte “migliore”: sgobbare. Esistono anche altri livelli, ma il 6 vi basterà per raggiungere l’obiettivo. Seguite i cinque passaggi che elenchiamo qui sotto e andrete benissimo.

Ripulite la zona dai detriti, costruite la fattoria dei Ribelli, costruite tre letti e raccogliete cinque zucche per raggiungere il livello 2. Piazzate un banco da lavoro normale e create tre spade corte per raggiungere il livello 3. Fate spazio per le stalle ribelli, costruitele, create un letto per Grrraaalf (è un Wookie, ndr) e piazzate almeno una stalla per animali. Così raggiungerete il livello 4. Sconfiggete 10 assaltatori imperiali e raccogliete 20 unità di Plastoide (che gli stessi assaltatori lasciano cadere una volta sconfitti!) per raggiungere il livello 5. Fate spazio per il laboratorio Ribelle, costruitelo, piazzate un letto per Myrna Rondo e posizionate un banco da lavoro ribelle per raggiungere il livello 6.

Missione compiuta… o no?

Se volevate solo una spada laser su LEGO Fortnite, è a questo punto che Bravara farà la brava(ra) e ve ne darà una senza fare storie. Enfasi su “una”: le altre dovrete (e lo dovrete ai vostri amici, se avete fatto tutto questo in co-op) procurarvele nei bunker dell’Impero. Bravara vi darà anche un codice per accedere a una delle strutture, dove una volta sconfitte le orde di assaltatori imperiali (compreso un soldato AWR, se siete sfortunati) avrete accesso a un po’ di loot interessante. È qui che troverete la maggior parte delle altre armi di Star Wars, ma se vorrete altre spade per combattere insieme (e distruggere strutture, sebbene senza ottenere i relativi materiali) è anche l’unico modo per incrementare il vostro numero di Jedi. Nota a margine: come la Spada Suprema di Breath of the Wild, anche in questo caso l’arma non si rompe ma ha un cooldown di 10 minuti.

