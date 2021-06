Lenovo sta progettando laptop con le nuove NVIDIA RTX 30?

L‘azienda Lenovo starà davvero progettando dei portatili con le nuove schede grafiche NVIDIA RTX 30?

Il lancio delle nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3060, 3070 e 3080 per laptop non ha lasciato il segno per quanto riguarda il mercato consumer. Gli appassionati del brand e delle loro schede grafiche furono poco entusiasti, date le ridotte prestazioni rispetto alle loro controparti Desktop, a loro volta più potenti ed efficienti in termini di prestazioni.

Vari rumors e voci di corridoio indicano che NVIDIA stia preparando alcuni aggiornamenti delle GPU mobile riguardanti le nuove RTX 30.

Un particolare e misterioso documento interno dell’azienda Lenovo vocifera le specifiche tecniche di un imminente laptop da gioco. Come possiamo intravedere dall’immagine, le specifiche del presunto nuovo portatile dell’azienda non sono affatto male: un Intel Core I7 o I9, le principali schede NVIDIA della serie RTX 30(da notare come il modello RTX 3080 abbia 16 GB di RAM) a marchio “Super”, un SSD di quarta generazione ed un display FULL HD. Come ben sappiamo, la serie RTX 30 è molto difficile da reperire, data la mancanza di semiconduttori e di molti altri materiali necessari per l’assemblaggio di schede video.

Sopra si leggono le varie specifiche di tutte le nuove RTX 30 di NVIDIA con la denominazione Mobile. Una cosa è sicuramente certa: il mercato delle schede video è in assoluta difficoltà, complice la pandemia e la conseguente carenza di materiali.

Le nuove RTX 30 non avranno vita facile, e, se si continua cosi, soprattutto nuovi acquirenti. Noi, come sempre, vi aggiorneremo su tutte le novità riguardanti Lenovo e le schede grafiche della serie RTX 30 di NVIDIA(semmai se ne trovino sul mercato globale). Continuate a seguirci su tuttoteK per tutte le news riguardanti il mondo dell’Hardware e molto altro ancora.