FIFA 23: guida al nuovo sistema di intesa su FUT

Il nuovo sistema di intesa su FUT di FIFA 23 ha rivoluzionato, e non poco, lo stile di gioco e in questa guida andremo a carpirne i segreti

Il successo di FIFA 23, uscito da poco sul mercato, era da tempo annunciato. L’ampia utenza di cui gode il titolo di Electronic Arts è rinomata e ogni anno rende FIFA uno dei videogiochi più acquistati. Sebbene a molti possa sembrare sempre lo stesso videogioco, gli sviluppatori ogni anno apportano (o almeno ci provano) delle migliorie per diversificare l’esperienza dell’utente. Una delle novità principali di quest’anno riguarda proprio il nuovo sistema di intesa fra i vari giocatori nella modalità FUT.

Questa meccanica, introdotta ormai qualche anno fa, è sempre stata un dito nel fianco per molti. Buona parte degli utenti acquistano il gioco per giocare con amici e parenti, dedicandosi quindi al multiplayer locale. Questo è dovuto anche ad una meccanica, quella dell’intesa appunto, non troppo chiara e che spesso può far da limitatore alla modalità FUT. Ecco perché con FIFA 23 sono arrivate delle novità importanti che andremo a spiegarvi in questa guida al nuovo sistema di intesa su FUT.

Alcuni addi nella meccanica

Il primo cambiamento apportato è la scomparsa dell’intesa di squadra. Gli sviluppatori hanno infatti pensato di eliminare questo parametro, ovvero il valore numerico che andava da 0 a 100 che la rappresentava. Questa non è stata però l’unica “eliminazione” arrivata con il nuovo sistema. Proprio a riguardo, sono stati soppressi anche i link, ovvero le linee rosse, gialle e verdi che rappresentavano i legami fra giocatori nella schermata della rosa.

Non sarà più quindi necessario che i giocatori siano schierati l’uno vicino all’altro per contribuire ad aumentare l’intesa. Questa soluzione infatti era molto limitante e vincolante e non permetteva di posizionare liberamente i nostri giocatori. Ora invece basterà semplicemente che siano schierati nella formazione titolare per aumentare l’intesa. Ad esempio, un portiere avrà un impatto positivo sull’intesa di un attaccante, purché faccia parte dello stesso club, abbia la stessa nazionalità o giochino nello stesso campionato.

Rappresentazione dell’intesa di FIFA 23 su FUT e come aumentarla

Sebbene l’intesa di squadra sia ormai sparita e anche i link che andavano ad influire sui vari titolari, quella dei giocatori è rimasta, seppure completamente rimodulata. Quest’ultima infatti equivale ad un parametro che può variare fra 0 e 3 per ogni giocatore ed è indicata da tre piccoli rombi presenti sulla card nella parte inferiore sinistra. Ogni rombo colorato rappresenta 1 punto, quindi 2 rombi azzurri equivarranno a 2 punti intesa per quel giocatore.

Tuttavia, sebbene con i link rossi il giocatore subiva una piccola penalità sulle statistiche, un’intesa pari a 0 a FIFA 23 non avrà un impatto negativo. Semplicemente quel giocatore non riceverà un boost alle statistiche. Da ciò deriva, ovviamente, che un livello maggiore di intesa garantirà un aumento maggiore delle statistiche. Questo incremento andrà a modificare solo alcuni parametri in base allo stile di intesa applicato alla card in questione. Per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare le tabelle a fine articolo.

Aumentare questo livello però non è proprio semplicissimo, almeno finché non si prende la mano con la meccanica. Come detto nella sezione precedente, l’intesa aumenta quanti più sono i giocatori dello stesso club o della stessa nazionalità o dello stesso campionato presenti fra gli 11 titolari. Per ciascuno di questi parametri, gli sviluppatori hanno stabilito delle soglie, ovvero un numero minimo di giocatori, che permettono di sbloccare un diamante sull’intesa. Queste soglie sono:

1 Intesa 2 Intesa 3 Intesa Club 2 giocatori 4 giocatori 7 giocatori Nazionalità 2 giocatori 5 giocatori 8 giocatori Campionato 3 giocatori 5 giocatori 8 giocatori

Com’era prevedibile, più un giocatore è collegato all’altro, più sarà efficace la loro intesa. Inizialmente, ovviamente, sarà molto difficile rispettare questi parametri, sia per una questione di “esperienza”, sia per il numero molto ridotto di giocatori in nostro possesso. Proprio a questo proposito, vi rimandiamo alla nostra guida ai trucchi e consigli per giocare a FUT. Anche l’allenatore può contribuire all’aumento dell’intesa, in quanto verrà considerato come un giocatore nel calcolo delle sogni di intesa relative a campionato e nazionalità. Contrariamente i giocatori che partiranno dalla panchina avranno intesa pari a 0 e il cambio modulo e posizione a partita in corso non influirà sul livello generale.

Attenzione ai ruoli! – Guida al nuovo sistema di intesa di FIFA 23 in FUT

Abbiamo parlato di cambio ruolo poco fa proprio per un motivo importante. Un giocatore che non riveste il proprio ruolo nella formazione titolare avrà intesa pari a 0. Sebbene questo non sia un problema poiché non vi sono dei malus con tale livello di intesa, il giocatore fuori posizione non contribuirà all’aumento di intesa degli altri giocatori. Mettere un attaccante come ala non farà aumentare il numero dei giocatori della stessa nazionalità, dello stesso club o dello stesso campionato. Un giocatore con ruolo errato sarà raffigurato da un punto esclamativo al posto dei rombi raffiguranti l’intesa.

Ad ovviare a questo problema arriva in nostro soccorso il “cambio ruolo“. Questa particolare funzione permetterà di switchare comodamente dal ruolo che riveste la card in questione a uno o più ruoli alternativi. Non necessariamente un giocatore avrà un ruolo secondario. Tuttavia alcune posizioni ne avranno sempre almeno una secondaria. Per cambiare fra quelli disponibili arriverà in nostro soccorso la card “cambia ruolo”. Questa è unica e ci permetterà di variare ruolo, purché sia disponibile. Non potremo quindi trasformare un attaccante in un portiere, ma al massimo in una seconda punta.

Icone e Fut Heroes – Guida al nuovo sistema di intesa di FIFA 23 in FUT

Le Icone, purché siano schierate nel giusto ruolo, avranno sempre intesa pari a 3. Inoltre conteranno come 2 giocatori nel calcolo del numero di calciatori della stessa nazionalità all’interno della rosa. Ciò ci permette di raggiungere più facilmente la soglia necessaria per l’aumento di un punto d’intesa.

Anche le card FUT Heroes, se schierate nel ruolo giusto, avranno intesa pari a 3. Tuttavia queste conteranno come 2 giocatori nel calcolo del numero di giocatori dello stesso campionato e 1 in quello dei calciatori della stesa nazionalità.

Stili di intesa e migliorie attributi – Guida al nuovo sistema di intesa di FIFA 23 in FUT

Di seguito vi riportiamo le tabelle ufficiali di EA Sports che mostrano l’effetto di ogni singolo stile sulle statistiche in base al valore di intesa delle card.

Intesa pari a 1

Intesa pari a 2

Intesa pari a 3

Buon game a tutti!

Per questa guida ormai è tutto. Voi cosa ne pensate di questo nuovo sistema? Lo trovate migliore rispetto al precedente? Fateci sapere la vostra nei commenti.