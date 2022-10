In questa nuova guida su FIFA 23 potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per migliorare su FUT, una delle modalità più complesse del gioco

Gli amanti del calcio saranno sicuramente felici dell’uscita di FIFA 23, il nuovo capitolo della storica serie targata EA. Come ogni anno il titolo ha riscosso un grande successo e al momento tantissime persone in tutto il mondo lo stanno giocando intensamente.

Alcuni fan amano divertirsi creando una squadra da usare in singleplayer, ma la maggior parte di loro preferisce giocare online e nello specifico ad Ultimate Team. Questa modalità però è davvero complessa e i neofiti potrebbero avere delle difficoltà ad approcciarvisi. Per venire incontro ai nuovi giocatori di FIFA 23 abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per migliorare su FUT.

Preparatevi ad un lungo viaggio

Prima di iniziare con il nostro classico elenco di trucchi e consigli per FIFA 23, vogliamo sottolineare che per avere buoni risultati su FUT è fondamentale avere tanto tempo a disposizione. Questa modalità infatti ruota attorno al grinding e per ottenere il massimo sarete costretti a giocare praticamente ogni giorno. Spesso infatti vengono rilasciate delle nuove carte nel corso delle stagioni e per sbloccarle dovrete impegnarvi a completare diverse sfide. Restare al passo con FUT richiede davvero tanto tempo e dedizione, ma volendo potete aggirare il problema se siete disposti a spendere dei soldi.

Trovate un team economico e potente – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Spendere tempo e risorse per creare una propria squadra originale può essere divertente, ma purtroppo non vi porterà a molto. In FUT infatti è necessario davvero molto tempo per riuscire ad accumulare crediti e di conseguenza non è affatto conveniente sprecarli nel modo sbagliato. Per prima cosa quindi vi consigliamo di trovare un team economico e potente da acquistare subito in modo da poter guadagnare facilmente denaro per passare poi a squadre migliori.

Il modo migliore per trovare un buon team all’inizio della vostra carriera è attraverso Futbin. Questo sito vi permetterà di spulciare un gran numero di squadre e tra loro potrete facilmente scovarne alcune sia forti che economiche. Nello specifico vi consigliamo di puntare a dei team con un costo non superiore ai 20K, in modo da poterli acquistare senza dover prima grindare troppo.

Usate gli stili intesa – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Gli stili intesa sono dei potenziamenti che è possibile applicare alle carte dei giocatori per migliorare le loro statistiche. Una volta che avrete creato un team stabile noi vi consigliamo caldamente di applicare questi miglioramenti a tutti i membri della vostra squadra. Ad esempio potreste utilizzarli per potenziare al massimo la statistica principale di un giocatore oppure per alzare quelle più basse in modo da renderlo più equilibrato. Grazie agli stili intesa i vostri calciatori riusciranno a performare davvero molto meglio, consentendovi così di avere maggiori possibilità di vittoria online.

Seguite il meta – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Il meta è un aspetto fondamentale di qualsiasi gioco online e ovviamente anche FIFA 23 non fa eccezione. Giocando in modalità campioni o rivals infatti vi troverete contro a tantissimi giocatori che conoscono alla perfezione tutti i metodi miglior per vincere. Per contrastare questo fenomeno è necessario che anche voi impariate a conoscere il meta di FIFA 23 e che di conseguenza scegliate i migliori giocatori per le vostre squadre future.

Non puntate troppo sulle SBC – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Le SBC sono delle sfide in cui dovrete cercare di creare un buon team per vincere dei premi specifici. Queste challenge sono molto allettanti e all’inizio della vostra carriera potrebbero permettervi di ottenere facilmente giocatori molto forti, ma sul lungo periodo non faranno altro che danneggiarvi. Partecipando a queste sfide infatti finirete molto spesso col consumare tantissimi crediti senza ottenere nulla in cambio. Per questo motivo noi vi suggeriamo di provare questa modalità solamente all’inizio della vostra carriera, in modo da non sprecare risorse fondamentali.

Giocate a Momenti FUT – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Momenti è una nuova modalità aggiunta a FUT in FIFA 23 in cui dovrete completare una serie di sfide in singleplayer. Completando queste missioni potrete ottenere delle stelle che poi potrete scambiare comodamente in cambio di pacchetti o altri oggetti utili. A differenza delle SBC, questa modalità è davvero molto remunerativa e di conseguenza vi consigliamo di provarla spesso in modo da guadagnare un buon numero di stelle.

Pay to Win – FIFA 23: trucchi e consigli per FUT

Per quanto sia triste ammetterlo, uno dei modi più efficaci per migliorare su FUT è spendere soldi. Acquistando i FIFA Points utilizzando una valuta reale potrete infatti ottenere un gran numero di pacchetti senza sforzo, massimizzando così le probabilità di trovare dei buoni giocatori. Spendere soldi è un metodo eccezionale per migliorare la vostra squadra su FUT e oltretutto è un ottimo aiuto per chi non ha la possibilità di passare molto tempo a giocare, ma è più che comprensibile che non siate disposti a farlo.

Questo è quanto!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per migliorare nella modalità FUT di FIFA 23. Adesso non vi resta altro da fare che mettere in pratica i nostri suggerimenti ogni giorno per ottenere il massimo risultato.

FIFA 23 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.