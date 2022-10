In questa nuova guida vi parleremo dei migliori eroi da utilizzare nelle partite competitive e non della prima stagione di Overwatch 2

Uno dei maggiori punti di forza del nuovo FPS di Blizzard è il fatto che tutti gli eroi si differenziano davvero molto gli uni dagli altri. Ogni personaggio infatti ricopre uno specifico ruolo e per imparare ad utilizzarli al meglio è necessario davvero molto impegno.

Per quanto tutti i personaggi del gioco siano potenzialmente validi con il giusto livello di esperienza, è innegabili che nel meta attuale alcuni siano più efficaci di altri. Per aiutarvi a capire quali sono i personaggi più utili in questa fase iniziale del gioco abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi elencheremo i migliori eroi da utilizzare nella prima Season di Overwatch 2.

La classifica

In Overwatch 2 sono presenti davvero tantissimi eroi e di conseguenza non è affatto facile riuscire a capire in fretta quali siano i migliori da utilizzare. Per questo motivo, prima di andare a parlarvi nello specifico di ogni singolo personaggio, vogliamo presentarvi una classifica che vi aiuti a capire in fretta la popolarità di ogni eroe nel meta attuale. Ricordate però che per quanto i personaggi in cima alla classifica siano i migliori, questo non significa che quelli sotto di loro siano inutilizzabili. Esistono infatti numerosi casi in cui utilizzare eroi considerati deboli potrebbe aiutarvi a vincere in modo inaspettato. Adesso però basta parlare e andiamo subito a vedere la classifica dei migliori eroi della prima Season di Overwatch 2:

Tier S D.Va, Lucio, Ana, Genji, Soldato 76

Tier A Orisa, Doomfist, Junker Queen, Sigma, Roadhog Moira, Mercy, Zenyatta, Kiriko, Sombra, Sojourn, Widowmaker, Bastion.

Tier B Winston, Zarya, Reinhardt, Wrecking Ball, Brigitte, Baptiste, Tracer, Cassidy, Hanzo, Pharah, Reaper.

Tier C Ashe, Echo, Junkrat, Mei.

Tier D Torbjörn, Symmetra.



D.Va – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Se avete giocato al primo Overwatch, di sicuro saprete quanto è forte D.Va. Questo potentissimo tank svetta in cima alla classifica grazie alla sua elevata agilità, a delle capacità difensive molto elevate e ad un danno niente male. Grazie a questo personaggio avrete la possibilità di gettare nel caos la squadra avversaria e difendere i vostri compagni con la stessa efficacia. Inoltre ciò che nello specifico rende D.Va un personaggio ottimo è il fatto che la sua mobilità molto elevata si presta perfettamente al nuovo schema 5 contro 5 di Overwatch 2.

Lucio – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Lucio è sempre stato uno degli eroi di supporto più importanti di Overwatch e a quanto pare la sua posizione non è cambiata nel secondo capitolo. Questo personaggio è in grado di infliggere danni e cure consistenti restando allo stesso tempo in vita a lungo grazie alla sua elevata mobilità. Inoltre la sua ultimate è attualmente una delle abilità di supporto più forti del gioco, dato che permette di aumentare immensamente gli HP dei suoi compagni di squadra in un ampio raggio. Quello che però rende Lucio un personaggio eccezionale è ovviamente il suo speed boost. Grazie a questa abilità passiva avrete infatti la possibilità di far muovere i vostri compagni di squadra molto più velocemente, consentendogli così di riposizionarsi in fretta e di evitare i danni con più facilità.

Ana – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Ovviamente insieme a Lucio non poteva mancare anche Ana. Questo potentissimo support è in grado di curare in maniera estremamente efficace dalla distanza, evitando così di doversi esporre a rischi inutili. Ciò che però rende Ana un eroe davvero eccezionale sono le sue abilità di supporto. Questo personaggio infatti è in grado di lanciare una potentissima granata in grado di aumentare le cure ricevute dagli alleati e annullare quelle degli avversari. In più grazie al suo fidato dardo soporifero è capace di sventare con facilità gli attacchi di alcuni dei tank più pericolosi. Dulcis in fundo Ana è in grado anche di potenziare sensibilmente i propri alleati grazie alla sua iconica ultimate.

Genji – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Dato che in Overwatch 2 i tank ricoprono un ruolo meno importante rispetto al primo capitolo, è naturale che Genji sia schizzato in cima alla classifica. Questo personaggio infatti è in grado di infliggere danni ingenti restando allo stesso tempo in vita grazie alla sua estrema agilità. Inoltre, considerando l’alto numero di eroi hitscan presenti in gioco, l’abilità deflessione di Genji è in grado di dare del filo da torcere anche ai DPS più pericolosi.

Soldato 76 – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Dopo Genji, uno dei migliori DPS di Overwatch 2 è certamente Soldato 76. Questo personaggio è in grado di infliggere ingenti danni dalla distanza grazie al suo precisissimo fucile d’assalto e, vista la bassa popolarità degli scudi nel meta attuale, avrà davvero poche difficoltà a colpire in modo consistente gli avversari. Inoltre Soldato 76 spicca anche grazie alla sua velocità che gli permette di raggiungere in fretta punti vantaggiosi da cui attaccare e grazie alla sua utilissima abilità di cura che gli consente di restare in vita più a lungo senza doversi affidare troppo agli healer.

Orisa – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Nel primo Overwatch Orisa era un lento tank che dipendeva dal suo scudo per restare in vita, ma in questo secondo capitolo è stata sensibilmente modificata. Infatti ora questo personaggio non è più in grado di piazzare scudi per i suoi compagni ma riesce a compensare questa mancanza grazie alla sua nuova lancia. Quest’arma può essere scagliata contro gli avversari per stordirli temporaneamente e può essere fatta roteare per allontanarli bloccando allo stesso tempo i colpi in arrivo. Inoltre Orisa è anche in grado di diventare estremamente resistente ai danni per un breve periodo, permettendo così ai suoi alleati di difendersi dai colpi restando alle sue spalle.

Doomfist – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Un altro personaggio che è stato modificato sensibilmente dal primo capitolo è Doomfist. Originariamente questo eroe era un DPS specializzato nel togliere di mezzo con un solo colpo i bersagli più facili, mentre ora si è trasformato in un tank estremamente agile. L’utilità principale di questo PG è la sua capacità di causare scompiglio nella squadra avversaria, separando gli healer dal resto del team. In generale Doomfist è un personaggio davvero molto potente al momento ma per utilizzarlo in maniera efficace è necessario fare davvero molta esperienza.

Junker Queen – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Junker Queen è un nuovo personaggio che è stato introdotto per la prima volta in Overwatch 2. Questo tank è specializzato nel caricare gli avversari a testa bassa utilizzando il suo fucile a pompa e la sua ascia per infliggere danni davvero elevati. Inoltre grazie al suo coltello da lancio è in grado di infliggere danni da sanguinamento e attirare a se i nemici più lontani. L’abilità più utile di questo personaggio però è certamente il suo grido di battaglia, dato che permette a lei e a tutti gli alleati vicini di muoversi più rapidamente ottenendo allo stesso tempo degli HP aggiuntivi.

Sigma – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Sigma è un tank che vanta un gran numero di abilità molto diverse tra loro. Questo personaggio è in grado di posizionare rapidamente uno scudo molto resistente, danneggiare gruppi di avversari con i suoi attacchi a distanza e respingere i nemici più aggressivi grazie al suo potente masso. In passato l’ecletticità di Sigma lo rendeva poco ottimale nella maggior parte degli scenari, ma ora invece è diventato un’ottima scelta in grado di adattarsi molto bene ad un gran numero di situazioni diverse.

Roadhog – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Tra tutti i tank di Overwatch 2 Roadhog è certamente quelle meno efficace nel proteggere il resto della squadra, ma quando si parla di danno non è secondo a nessuno. Grazie alla generale mancanza di scudi nel meta attuale questo personaggio è in grado di far fruttare al massimo il suo uncino, attirando a se e uccidendo con facilità i nemici più fastidiosi. Utilizzare Roadhog come unico tank è una scelta molto rischiosa ma, se i vostri compagni di squadra sanno badare a loro stessi, sarete in grado di mettere in seria difficoltà la squadra avversaria.

Moira – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Moira è un buon healer che continua ad essere una scelta valida anche in Overwatch 2. Questo personaggio da il meglio di se quando i suoi compagni tendono a restare in gruppo ma è comunque in grado di fare il suo dovere anche in altri scenari. Grazie alle sue sfere infatti è in grado di curare gli alleati in difficoltà e dare il colpo di grazia ai nemici che tentano di fuggire. Inoltre, grazie alla sua abilità difensiva, è in grado di sparire temporaneamente per sfuggire con facilità agli attacchi avversari.

Mercy – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Un altro personaggio sempreverde è ovviamente Mercy. Questo healer è davvero semplice da usare e vi permetterà di tenere in vita i vostri alleati con facilità anche nel mezzo delle battaglie più dure. Purtroppo Mercy non possiede delle abilità di supporto utili come quelle di molti altri eroi della sua classe ma è comunque in grado svolgere un buon lavoro, specialmente se affianca eroi come Pharah, Soldato 76 o Widowmaker. In più ora è in grado di utilizzare una nuova abilità che le permette di scattare immediatamente verso l’alto, permettendole così di evitare con più facilità gli attacchi avversari.

Zenyatta – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Tra tutti gli eroi di supporto, Zenyatta è quello in grado di infliggere i danni maggiori. Grazie ai suoi globi della discordia è infatti in grado di rendere i nemici molto meno resistenti ai danni, un vantaggio non da poco considerando la scarsità di scudi nel meta attuale. Inoltre i suoi globi curativi sono perfetti per curare gli alleati più agili che spesso finiscono con l’uscire fuori dalla linea di tiro degli altri healer. L’unico problema di Zenyatta è la sua mancanza di abilità evasive che gli permettano di fuggire agli attacchi di DPS agili come Genji o Sombra ma, grazie al suo nuovo calcio, avvicinarsi troppo a lui non sarà più una mossa completamente sicura.

Kiriko – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Anche Kiriko è uno dei nuovi personaggi introdotti nel secondo capitolo e insieme agli altri si è già ritagliata un buon posto nel meta. Questo healer è in grado di curare in maniera efficace grazie ai suoi talismani e oltretutto può anche lanciare un sigillo in grado di rendere tutti gli alleati nel suo raggio d’azione immuni ai danni per un breve periodo. Il punto di forza maggiore di Kiriko però non sono le sue abilità di cura ma la sua mobilità. Questo personaggio infatti è l’unico healer in grado di scalare le pareti come Genji e Hanzo, e oltretutto è in grado di teletrasportarsi immediatamente accanto ad un alleato anche se tra loro ci sono diversi ostacoli.

Sombra – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Nel primo Overwatch Sombra era un DPS che svolgeva un ruolo principalmente di supporto grazie alla sua capacità di disattivare le abilità dei nemici, ma in Overwatch 2 la situazione è cambiata sensibilmente. L’hacking infatti ora disattiverà le abilità degli avversari solamente per un secondo, rendendo impossibile utilizzare questo personaggio come in passato. All’apparenza questo potrebbe sembrare un grosso nerf ma in realtà non è affatto così. Adesso infatti i nemici hackerati da Sombra subiranno danni maggiori, consentendole così di assassinare gli healer dalle retrovie con facilità.

Sojourn – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Sojourn infine è l’ultimo dei nuovi personaggi introdotti al lancio di Overwatch 2. Questo DPS possiede un fucile automatico in grado di infliggere ingenti danni in poco tempo e oltretutto, dopo aver mandato a segno abbastanza colpi, potrà anche sparare un potentissimo colpo ad ampio raggio. In più Sojourn vanta anche una mobilità ottima, dato che è in grado di eseguire una rapida scivolata che termina con un salto altissimo, perfetto sia per fuggire che per riposizionarsi. Purtroppo questo eroe non riesce a superare Soldato 76 a causa della scarsa precisione e gittata del suo fuoco primario, ma rappresenta comunque una valida alternativa nelle mappe dove c’è un maggior numero di scontri ravvicinati.

Widowmaker – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Widowmaker è da sempre un eccellente DPS e ora che gli scudi sono meno presenti nel meta la sua efficacia è aumentata ulteriormente. Se avete una buona mira infatti potrete tranquillamente decimare la squadra avversaria con pochi colpi ben assestati. L’unica cosa di cui dovrete tenere conto con Widowmaker nel meta attuale è la mappa su cui state giocando. Non tutti gli scenari infatti si prestano bene ad un cecchino e di conseguenza in alcune aree potrebbe essere meglio passare ad un altro eroe.

Bastion – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Bastion è un altro di quegli eroi che è stato sensibilmente modificato in Overwatch 2. In passato questo personaggio soffriva molto a causa della sua scarsissima mobilità ma adesso la situazione è decisamente cambiata. Bastion infatti ora è in grado di trasformarsi in un piccolo carro armato capace di spostarsi per la mappa infliggendo allo stesso tempo una tonnellata di danni. In più ora questo personaggio dispone anche di una comoda granata rimbalzante e di una nuova ultimate che gli permette di sparare tre devastanti colpi di mortaio in qualsiasi punto della mappa. Grazie a tutti questi miglioramenti Bastione è diventato un eroe estremamente utile che vede come unica debolezza la sua grande hitbox che lo rende molto vulnerabile alla maggior parte degli altri DPS.

Winston – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Nonostante non sia tanto efficace quanto la sua ex-compagna D.Va, Winston rappresenta una scelta valida in un gran numero di situazioni. Questo agile tank è in grado di saltare immediatamente nel mezzo dell’azione e seminare il panico tra i nemici. Il principale punto di forza di questo personaggio però è il suo scudo a bolla, che ora è diventato molto più resistente ed efficace rispetto al passato. Purtroppo però, nonostante questo miglioramento, Winston continua ad avere diverse difficoltà nella maggior parte delle partite, specialmente a causa delle abilità di eroi come Ana e Zenyatta.

Zarya – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Zarya è un eroe è in grado di avvolgere se stessa e i suoi alleati in delle bolle capaci di assorbire gli attacchi e trasformarli in energia che aumenta sensibilmente il danno del suo cannone a particelle. Questo tank è estremamente utile e potente, ma purtroppo al momento non riesce a trovare un posto stabile nel meta. Questo accade a causa del fatto che ormai lo spam damage è molto meno presente e questo rende più difficile riuscire a mantenere degli alti livelli di energia. In più, dato che molti DPS tendono a mantenersi sulla distanza, spesso Zarya ha difficoltà ad infliggere danni in maniera consistente.

Reinhardt – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Rispetto al passato Reinhardt è diventato molto meno popolare, ma questo non vuol dire che sia meno efficace. Infatti, anche se gli scudi non sono più fondamentali. questo personaggio è ancora in grado di seminare il panico nelle battaglie più caotiche. Grazie alla sua elevata resistenza e al suo potente martello, Reinhardt è capace di mettere sotto pressione gli avversari creando allo stesso tempo dello spazio di manovra per i propri alleati.

Wrecking Ball – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Wrecking Ball è in assoluto il tank più veloce e agile del gioco. Questo enorme eroe è in grado di sfrecciare da una parte all’altra del campo di battaglia seminando il caos tra gli avversari e mettendo in seria difficoltà gli eroi meno resistenti. Di base questo personaggio si adatta perfettamente al meta attuale di Overwatch 2, ma purtroppo non riesce a raggiungere la vetta a causa della sua hitbox. Wrecking Ball infatti è un eroe davvero facile da colpire e questo lo rende molto vulnerabile a DPS pericolosi come Soldato 76 e Sojourn.

Brigitte – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Un tempo Brigitte veniva utilizzata principalmente per la sua capacità di stordire gli avversari facilmente, ma ora questa abilità è stata totalmente rimossa. Nonostante ciò questo personaggio è riuscito comunque a ritagliarsi un buon posto nel meta attuale grazie alla sua alta resistenza e all’elevata affidabilità delle sue cure. Se state giocando su una mappa dove avvengono numerosi combattimenti ravvicinati, Brigitte potrebbe addirittura rappresentare una scelta migliore di Ana.

Baptiste – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Il punto di forza principale di Baptiste è il suo campo di immortalità, un congegno che una volta piazzato è in grado di rendere immortali i vostri alleati per un lungo periodo di tempo. Questa abilità è davvero potentissima ma per essere utilizzata in modo efficace è necessario che tutti i compagni della vostra squadra siano vicini, cosa che raramente accade in Overwatch 2. Questo rende Baptiste una scelta molto situazionale che si dimostra valida solamente in alcune mappe specifiche.

Tracer – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Tracer è da sempre un eroe estremamente utile e anche in Overwatch 2 la situazione non è cambiata. Questo agilissimo DPS è in grado di confondere gli avversari teletrasportandosi da una parte all’altra e infliggendo allo stesso tempo dei danni davvero ingenti. L’unico motivo per cui questo eroe non si trova in vetta alla classifica dei DPS è il recente nerf che ha diminuito il danno delle sue pistole. A causa di questa piccola modifica infatti Tracer risulta molto meno efficace ad eliminare gli altri DPS e anche alcuni healer che in passato erano le sue prede preferite.

Cassidy – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

In passato Cassidy era la scelta perfetta per eliminare eroi fastidiosi come Genji e Tracer ma, ora che non dispone più della sua granata stordente, ha purtroppo perso molta della sua utilità. Nonostante ciò però questo DPS è ancora una scelta abbastanza valida in un gran numero di situazioni grazie alla sua capacità di infliggere danni molto elevati con dei colpi ben assestati. Inoltre la sua ultimate continua ad essere davvero molto potente e se utilizzata al momento giusto è in grado di annientare l’intera squadra avversaria.

Hanzo – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Nelle mani giuste Hanzo può essere un personaggio davvero molto pericoloso ma al momento risulta comunque una scelta meno efficace se paragonata ad altri DPS ranged. Nonostante ciò però questo eroe continua ad essere molto pericoloso, specialmente nelle mappe che presentano un gran numero di punti sopraelevati da sfruttare per danneggiare i nemici con facilità.

Pharah – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Di base Pharah è un buon personaggio ma purtroppo vista l’estrema popolarità di eroi come Soldato 76 e Widowmaker al momento è davvero molto difficile usarla in maniera efficace. Nonostante ciò però ci sono comunque diverse mappe in cui utilizzare questo personaggio potrebbe essere la scelta giusta, specialmente se al vostro fianco avete una Mercy pronta a curarvi e ad aumentare il vostro damage output.

Reaper – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Concludiamo infine la tier B con Reaper, un altro eroe tanto popolare quanto situazionale. Questo DPS è in grado di infliggere una quantità di danni spaventosi, ma per farlo è costretto ad avvicinarsi davvero molto. Questo lo rende una scelta perfetta in mappe complesse con tanti angoli dove utilizzare la sua abilità di teletrasporto per cogliere i nemici alla sprovvista, ma allo stesso tempo le rende estremamente svantaggiato nelle aree aperte. Se amate giocare con Reaper avrete di sicuro diverse occasioni per sfruttarlo efficacemente, ma purtroppo non potrete affidarvi unicamente a lui.

Ashe – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

In un meta in cui eroi hitscan come Soldato 76, Sojourn e Widowmaker la fanno da padroni, Ashe purtroppo non riesce per nulla a risaltare. Ovviamente non stiamo dicendo che questo personaggio sia da buttare, ma purtroppo al momento risulta estremamente poco performante se paragonato a quasi tutti gli altri DPS. L’unica abilità realmente utile di Ashe è la dinamite ma, considerando che i giocatori di Overwatch 2 tendono a giocare in gruppo molto raramente, spesso è difficile riuscire ad utilizzarla in maniera efficace.

Echo – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Echo purtroppo è un personaggio molto situazionale che difficilmente riesce a rivaleggiare con gli altri DPS. Nonostante abbia una buona mobilità il suo danno è molto meno consistente rispetto a quello degli altri eroi della sua categoria e questo la rende una scelta davvero poco efficace. L’unica abilità interessante di Echo è la sua ultimate dato che può cogliere facilmente alla sprovvista gli avversari, ma purtroppo anche questa mossa è fin troppo situazionale per essere usata in maniera consistente.

Junkrat – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Dato che in Overwatch 2 gli scudi non sono molto presenti e i giocatori tendono a giocare sparpagliati, l’utilità di Junkrat è diminuita sensibilmente. Questo eroe però può ancora essere sfruttato in maniera decente nella mappe che gli permettono di attaccare senza essere costretto ad esporsi troppo. Inoltre la sua ultimate resta ancora molto potente e negli scontri ravvicinati è in grado di distruggere in pochi secondi personaggi fragili come Genji e Tracer.

Mei – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Purtroppo da quando la sua arma primaria è stata modificata l’utilità di Mei è caduta a picco. Adesso infatti questo personaggio non è più in grado di congelare i nemici ma può solamente rallentarli. Questo ha trasformato Mei in un eroe che si concentra principalmente sull’infliggere danni elevati con il suo proiettile secondario, rendendola così semplicemente una versione più scarsa di molti altri DPS. Al momento l’unica tecnica utile di Mei è il suo muro di ghiaccio, ma purtroppo anche questa abilità è un po’ troppo situazionale.

Torbjörn – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Com’era facile immaginare uno degli eroi meno efficaci nel meta attuale è Torbjörn. Questo DPS infatti soffre molto a causa della sua arma difficile da utilizzare in maniera efficace e della sua larga hitbox molto facile da colpire. Inoltre l’abilità principale di Torbjörn è la sua torretta ma, dato che ormai non è più possibile piazzarla al sicuro dietro ad uno scudo, ha perso molta della sua utilità. Purtroppo al momento Torbjörn è davvero pessimo in quasi ogni situazione e difficilmente potrà fare di meglio senza che venga modificato pesantemente.

Symmetra – Overwatch 2: i migliori eroi della Season 1

Concludiamo infine la nostra classifica con un altro eroe che purtroppo continua a non trovare il proprio posto nel meta: Symmetra. Nonostante si comporti molto meglio di Torbjörn questo DPS resta comunque estremamente debole se paragonato agli altri e di conseguenza rappresenta una scelta sbagliata quasi in ogni scenario. Esistono però alcune mappe specifiche come Ilios in cui le torrette di Symmetra possono avere un’utilità se piazzate sapientemente in alcuni punti strategici.

Pronti a competere

Qui si conclude il nostro articolo sui migliori eroi della Season 1 di Overwatch 2. Se siete interessati a saperne di più sul gioco vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito, dove troverete tante altre guide come ad esempio quella sulle migliori impostazioni e quella sui consigli per iniziare a giocare.

Overwatch 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.