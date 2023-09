EA Sports FC 24: come difendere in modo efficace

No, la vostra migliore opzione non sempre è l’attacco: quando si tratta di difendere in EA Sports FC 24, ci sono alternative, come vedrete

Ora che il gioco è in zona Cesarini per il day one (domani, venerdì 29 settembre), di sicuro sarete pronti a segnare in EA Sports FC 24 ma, ahinoi, non tutti pensano anche a come difendere la propria metà del campo. Affrettarsi a segnare per primi perché “loro stanno chiusi ma / alla prima opportunità / salgon subito e la buttan dentro a noi” non ha molto senso, proprio perché “se non hai difesa gli altri segnano / e poi vincono”. Insomma, Hypermotion V a parte, tirare ed effettuare i passaggi è un’arte tosta da imparare, ma per la quale dovreste già aver ricevuto l’infarinatura nei capitoli precedenti; una buona difesa, dal canto suo, richiede sempre di fare strategia. Siamo qui per questo!

Preambolo generale | Come difendere in EA Sports FC 24

Nei sei passi che definiremo più avanti, vi spiegheremo brevemente come difendere efficacemente in EA Sports FC 24 nelle modalità principali. Che voi stiate giocando ad Ultimate Team, in modalità Carriera o con i Club, conoscere il metodo per prevenire l’offensiva avversaria vi aiuterà a vincere le partite. Oltre a godere maggiormente dell’esperienza, ma questo è palese. E sì, “la miglior difesa è l’attacco”… se solo fosse vero. Naturalmente andare dritti in porta può darvi dei vantaggi, ma non sempre il gioco è tutto lì. Siate pronti ad abbracciare il vostro Pep Guardiola interiore, perché i contrasti in stile Nemanja Vidić non vi daranno automaticamente una coppa da sollevare.

Tattiche personalizzate | Come difendere in EA Sports FC 24

Può sembrare semplice, ma la difesa parte da prima ancora del fischio d’inizio. Possono confondere qualcuno, ma le tattiche personalizzate possono semplificarvi la vita di parecchio. La pressione costante sugli avversari renderà insicura la vostra difesa, ma è un rischio potenzialmente ripagato. Tuttavia, l’energia dei calciatori ne risentirà. Molto meglio rientrare (o “rinculare”, come impone il gergo), se siete nel bel mezzo di un 1-0 e dovete fare melina. Le preferenze sono soggettive, ma per andare sul sicuro scegliete lo stile equilibrato e restate sulla difensiva. Tenete i difensori centrali sul retro e i centrocampisti un po’ più avanti e dovreste evitare i rischi pure in contropiede. Tutte tattiche, queste, tipiche delle formazioni 4-2-3-1, 4-3-2-1 o 4-3-3. Tenere tre giocatori a fondo campo è un ottimo metodo per complicarvi la vita.

Pazientare | Come difendere in EA Sports FC 24

“Siedi abbastanza a lungo in riva al fiume, e vedrai passare il cadavere del nemico.” In campo ci vuole pazienza, e cedere alla tentazione di correre in attacco funzionerà una volta su cento. Se non avete voi la palla, lasciate i difensori alla IA. Piuttosto controllate i centrocampisti, con cui fare pressing e rientrare quando volete. Questa strategia renderà più stabili le vostre difese. L’energia dei centrocampisti ne risentirà, ma sostituirli a fine partita vi aiuterà a gestire il tutto. Inoltre potete pure ritirare gli attaccanti mentre difendete la vostra metà campo. Le opzioni per il contropiede saranno più limitate, ma contro gli avversari più ostici può valerne la pena. Le vostre migliori scelte, in fatto di difensori, sono Renard (Lyon), Leon (Barcellona), Van Dijk (Liverpool), Dias (Man City) e Marquinos (Paris Saint-Germain).

Contesa | Come difendere in EA Sports FC 24

Proseguendo, potete contendere la palla con l’avversario ed usufruire così di uno dei vostri migliori strumenti di difesa. Usando L2 su PlayStation e il grilletto sinistro su Xbox, potete puntare il vostro calciatore verso l’avversario, rendendo il suo attacco più difficoltoso. Così facendo, dovrete esporvi meno al rischio di contrasti tradizionali e, pertanto, di eventuali falli. Se rivolti verso il difensore, è meglio dare spazio agli avversari per meglio reagire alle loro mosse senza commettere falli. Va da sé che, se sono nervosi, saranno quelli dell’altra squadra a commettere errori. Sfruttare il pulsante per la contesa in tandem con lo scatto vi permette di sottrarre la palla all’avversario, ma come un pressing alto comporta dei rischi. Con la dovuta pratica, però, da fonte di acido lattico questa si trasformerà in una delle vostre tattiche migliori.

Scivolata, l’ultima spiaggia | Come difendere in EA Sports FC 24

Per quanto come idea sia intrigante, evitate di effettuare contrasti senza riflettere. Nel migliore dei casi potreste cavarvela con uno scatto a vuoto, nel peggiore vi beccate un cartellino giallo. Se volete un asso nella manica, provate ad effettuare una scivolata. Enfasi su “asso nella manica”, perché in generale le altre opzioni descritte fino ad ora sono anche le più efficaci. Trattandosi di una spettacolare alternativa ai contrasti, la scivolata va tenuta da parte per le occasioni speciali. Un esempio su tutti? L’avversario in dirittura d’arrivo sulla vostra porta. Certo, potreste trapanargli i polpacci e beccarvi un cartellino rosso. Ma non è forse un piccolo prezzo da pagare, rispetto ad un più doloroso gol?

Strategie di contrattacco | Come difendere in EA Sports FC 24

Se c’è un’occasione in cui la vostra pazienza verrà messa a dura prova, si tratta di sicuro del contrattacco. Immaginatevi, a due terzi della partita, di volervi assicurare il vantaggio e di trovarvi contro Mbappe e Haaland. Ora, aggredire alla cieca non ha molto senso, ma tenere gli attaccanti a centro campo può essere di enorme aiuto. In altre parole, è il modo migliore per evitare al vostro attaccante di ritrovarsi da solo nella tana del lupo. La cosa potrebbe sembrarvi poco intuitiva, visto lo spazio che darà all’offensiva avversaria, ma potrebbe anche dar loro dei dubbi con cui posticipare ogni loro iniziativa di attacco. State pronti con più opzioni possibili quando difendete. Battere in astuzia l’avversario è vitale, specie nell’Ultimate Team.

Scambio

Dulcis in zona Cesarini, abbiamo lo scambio dei giocatori. Le basi le sapete: LB su Xbox, oppure L1 su PlayStation. Così facendo passerete (di solito) dal calciatore che state controllando a quello più vicino alla palla (qui sopra). Non sempre, però, il metodo si rivela efficace. Occorre adoperare anche la leva analogica destra per aprire (e semplificare) la vostra rosa di opzioni difensive. Scegliere un membro specifico della squadra al momento giusto può disorientare l’avversario quanto basta per darvi un briciolo di vantaggio in più. L’arte della difesa è una sfida per tutti, specie mentre ci si adatta al nuovo gameplay. Tuttavia, seguendo questi consigli dovreste mantenere il vantaggio per qualche mesetto.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a difendere il forte?