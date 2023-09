Sennheiser ACCENTUM Wireless: annunciate ufficialmente

Arrivano ufficialmente le Sennheiser ACCENTUM Wireless, con un’impareggiabile autonomia di 50 ore, Bluetooth 5.2 e l’Hybrid ANC

Le nuove cuffie ACCENTUM Wireless di Sennheiser, si sperimenta un audio di alta qualità, da portare ovunque, con un’impareggiabile autonomia di 50 ore e l’Hybrid ANC per un divertimento senza distrazioni durante tutta la giornata.

Sennheiser ACCENTUM Wireless: caratteristiche

L’esperienza d’ascolto con le cuffie Sennheiser ACCENTUM Wireless, è di livello superiore grazie all’accattivante suono di alta qualità fornito dal sistema di trasduttori meticolosamente progettato da Sennheiser. Questo fantastico audio può essere personalizzato con modalità audio quali Bass Boost o modalità Podcast, oppure può essere anche grazie all’equalizzatore a 5 bande integrato.

Con più modi di usufruire dei contenuti, le nuove Sennheiser ACCENTUM dispongono di Bluetooth 5.2 e connettività multipoint. Per una qualità audio eccezionale, le ACCENTUM supportano il codec aptX HD, in grado di rivaleggiare con il suono delle cuffie cablate grazie a un’uscita potente e a una solida stabilità wireless. Sono presenti anche i codec AAC e SBC, perfetti per seguire gli spettacoli o esplorare un nuovo album su praticamente qualsiasi dispositivo audio abilitato al Bluetooth.

Cancellazione del rumore

In qualsiasi ambiente ci si trovi, anche il più rumoroso, non rappresenta un problema all’ascolto grazie all’Hybrid ANC che permette di ascoltare alle vostre condizioni anche in ambienti esterni o luoghi affollati. E se c’è la necessità di sentire ciò che ci circonda senza togliere le cuffie, la modalità Trasparenza consente di ascoltare i suoni esterni con un semplice tocco.

Sennheiser ACCENTUM Wireless: design

Dal tragitto mattutino per recarsi al lavoro o a scuola, al relax notturno, le nuove ACCENTUM Wireless di Sennheiser garantiscono il massimo comfort grazie al suo design leggero ed ergonomico con archetto morbido al tatto. Ma le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM non sono state progettate solo per l’ascolto: con due microfoni integrati e una modalità di riduzione del vento dedicata, rendono le chiamate vocali un gioco da ragazzi.

Grazie alla robusta qualità costruttiva di Sennheiser, al design pieghevole per una facile trasportabilità e alla ricarica rapida tramite USB-C, le cuffie ACCENTUM Wireless sono pronte per le avventure di tutti i giorni. Sennheiser Accentum arrivano al prezzo consigliato di € 179,90.

