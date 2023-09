EA Sports FC 24: cosa sapere prima del fischio d’inizio

Lo stadio cambia, ma non cosa dovete sapere prima di andarci: ecco le informazioni vitali su EA Sports FC 24 pochi giorni prima del lancio

Se c’è una cosa che Electronic Arts ci sta dimostrando, è di non aver paura del divorzio con il buon nome dell’illustre licenza FIFA, ma giochi di parole a parte è bene sapere a cosa andiamo incontro con il debutto da solista di EA Sports FC 24. Dopo trent’anni dal fortunato esordio videoludico della sigla calcistica più altisonante di sempre (su console come il Mega Drive!), con tutta l’acqua passata sotto i ponti c’è di che parlare per un bel po’. Lo stadio sarà anche vuoto, ma vi abbiamo riservato un posticino in tribuna per partire con il piede giusto. Allacciatevi le scarpette, e preparatevi a dovere, perché manca… quanto, esattamente?

Data di uscita e trailer | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Sì, la prima cosa che vorrete sapere se avete cercato di evitarvi ogni spoiler sul gioco (per quanto un titolo sportivo come EA Sports FC 24 possa averne!) è, beh, quando esce. Su questo non c’è alcun bisogno di fare suspense spicciola. Questo venerdì, 29 settembre, il gioco ci attenderà sugli scaffali, con il bel faccione di Erling Haaland (Manchester City) in copertina. O almeno, è questo il caso per l’edizione standard. La Ultimate Edition, dal canto suo, presenta cannonieri nell’intero contesto corale del calcio, da Pelé a David Beckham. Volete vedere il gioco in azione? Il trailer è qui sopra.

Stili di gioco | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Che li si chiami PlayStyles o meno, gli stili di gioco prendono spunto dal collega d’oltreoceano Madden 23 e dai suoi X-Factors. Trattasi di tocchi di individualità per ogni giocatore, dai 34 di base alle varianti “plus” che portano il totale a quota 68. I primi sono segnati in blu sul profilo, gli altri in arancione. Per esempio, nel Manchester abbiamo un solo stile per Nathan Ake e la bellezza di quattro per Ruben Dias. A seconda dei casi, come avviene per i sei stili di Kevin de Bruyne, potete decidere a quale abilità dare priorità. E, perché no, confondere gli avversari online come con i costumi invertiti di Pyra e Mythra.

Novità | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Passiamo alla “ciccia”, che dite? In generale, il gameplay è più lento e “fisico” di prima. Il nuovo sistema di motion capture di EA Vancouver, l’HyperMotion V, ha permesso al team di estrapolare i dati da 180 vere partite di calcio. In altre parole, se Haaland e Mbappe sembrano più “vivi” del solito, lo dobbiamo alla tecnologia “Sapien” sviluppata dai ragazzi di Electronic Arts. Se poi volete saperne di più, abbiamo dedicato una corposa copertura al gioco nell’ultimo periodo. Abbiamo una lista dei trofei completa, la tracklist ufficiale e, se preferite gli eventi per la stampa di settore, c’è anche la presentazione Clubhouse tenutasi nel capoluogo lombardo.

Contenuti della Ultimate Edition | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Cosa ci era (sic) in quella Ultimate Edition del gioco, i cui preordini sono scaduti il 22 agosto? Per cento cucuzze, gli acquirenti dal palato fino si sono assicurati un Hero Item per l’Ultimate Team, da riscattare il 27 novembre. Trattasi di un giocatore o di una giocatrice UEFA, non scambiabile. In aggiunta, sette giorni di early access (sì, c’è chi ci sta già giocando!), 4600 FC points, accesso ad una campagna Nike con annessi cosmetici, più un Player Item non scambiabile, un mese di Xbox Game Pass Ultimate per i nuovi membri, un elemento estetico del testimonial di copertina, uno slot extra per gli stili di gioco e un allenatore a 5 stelle per la carriera manager.

Licenze | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Con tutto questo parlare di, ahem, meccaniche a sorpresa il calcio vero e proprio sembra passare in secondo piano. Quindi, quali licenze abbiamo tra le mani? Abbiamo la Champions League, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e La Liga spagnola. Otto squadre sono confermate: il Real Madrid, il Liverpool, il Manchester City, il Tottenham Hotspur, l’Atletico Madrid, il Borussia Dormund, il Toronto FC e l’Austin FC. Inoltre, EA si è anche assicurata di poterci dare un premio in-game in base alle nostre prestazioni: il pallone d’oro, chiamato espressamente così, consegnatoci da Andrea Pirlo ed Eric Cantona in una cutscene. Il calcio femminile gode inoltre di sei campionati, 74 squadre e 1600 calciatrici.

Calcio femminile, carte e promozioni | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Dopo il lancio in FIFA 09, col calcio femminile Electronic Arts intende rimescolare le carte in tavola. Letteralmente: una Sam Kerr con 90 di valutazione funziona in modo analogo ad un Lionel Messi con le stesse cifre, del resto. Non solo, i giocatori di una stessa squadra possono guadagnare punti in più per la loro chimica, a prescindere dal genere. I dream team vengono premiati, come dimostrano anche le nuove carte Evolution migliorabili nel corso della stagione. Giocare due partite con un gol in ciascuna di esse, per fare un esempio, promuove un Youssufa Moukoko argentato al rango dorato. Chiaramente gli obiettivi più complessi portano ad ulteriori promozioni. A proposito di ruoli, possiamo dire addio ai vincoli burocratici sul cambio di posizione: ora i calciatori possono giocare in piazzamenti diversi senza apposite carte da usare!

Carriera e carriera manager | Cosa sapere di EA Sports FC 24

Non c’è alcuna rivoluzione, invece, per la modalità Carriera. Il gioco semplicemente si divide in Carriera giocatore e Carriera manager. La prima aggiunge il pallone d’oro che abbiamo menzionato poche righe fa. Inoltre è possibile scegliere il proprio agente, specificando in quale squadra si mira a giocare. La seconda include invece sette identità diverse per il proprio club, scegliendo poi il giusto allenatore per ciascuna. I regimi di allenamento concedono al giocatore di gestire il team in modo adatto alla partita in arrivo, e c’è una cutscene per premiare chi porta a casa la coppa. Naturalmente, non siamo ancora ai livelli di Football Manager e l’IA sarà ben felice di ricordarcelo.

Divorzi e dispute

L’accordo tra EA e FIFA si è concluso coi mondiali del 2022. I rumor parlano di un miliardo di dollari richiesto da FIFA per un rinnovo di quattro anni. EA, dal canto suo, preferisce piuttosto investire in gameplay e feature, da cui il divorzio dopo un connubio instaurato nel 1993. Per David Jackson di EA Sports, “In fatto di ciò che [i giocatori] perderanno, si noteranno solo due cose: il nuovo nome e i mondiali ogni quattro anni. Al di là di questo, cambierà ben poco rispetto a quanto i giocatori amano di FIFA.” Nonostante l’inesistenza di un FIFA 24, Gianni Infantino replica: “Posso giurarvi che l’unico gioco con il nome FIFA sarà il migliore per i giocatori e gli amanti del calcio”, definendo l’acronimo “una costante che rimarrà per sempre IL MEGLIO” (maiuscole citate testualmente).

Ora sta a voi dirci la vostra: c’era qualcosa che non ricordavate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.