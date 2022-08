Recensione Trust GXT 391 Thian: cuffie da gaming leggere ed economiche

In questa recensione testeremo le GXT 391 Thian, ultime uscite in casa Trust in ambito cuffie da gaming, offrono funzionalità fondamentali a un prezzo accessibile

Trust ci propone un nuovo modello di cuffie da gaming, le GXT 391 Thian, un prodotto che mira a essere prevalentemente accessibile, ma che non vuole sacrificare troppo funzionalità e caratteristiche. Soddisfacente il livello di qualità e design, con un occhio di riguardo all’ambiente, costruite per l’85% in plastica riciclata così da ridurre l’impatto ambientale.

Analizzeremo gli aspetti chiave del prodotto, saranno riuscite a soddisfarci? Scopriamolo insieme in questa recensione.

Specifiche tecniche

Peso : 200 grammi

: 200 grammi Dimensioni: 160 x 75 x 190 mm

160 x 75 x 190 mm Dimensioni driver : 40 mm al neodimio

: 40 mm al neodimio Risposta in frequenza : 20 Hz – 20.000 Hz

: 20 Hz – 20.000 Hz Canali audio : 2.0

: 2.0 Sensibilità : 100 dB

: 100 dB Connessioni : trasmettitore wireless fino a 10 m

: trasmettitore wireless fino a 10 m Cablato : con tutti i dispositivi con jack audio da 3,5 mm

: con tutti i dispositivi con jack audio da 3,5 mm Batteria: 13 ore

Packaging e design | Recensione Trust GXT 391 Thian

La confezione è fatta in cartone ed è sostenibile, completamente realizzata con fibre di legno riciclate e certificato FSC, senza elementi in plastica o schiuma. Un bel punto a favore in ambito ambientale. Al suo interno troviamo le cuffie ben sigillate e protette, una chiavetta usb per la connessione wireless, un cavo USB-C / USB-A per la ricarica, un cavo con jack da 3,5 mm in tessuto lungo 1,2 metri, che permette l’utilizzo in modalità cablata e i manuali d’istruzione e sulla salute.

Trust ha fatto un ottimo lavoro in fatto di materiali, le cuffie cosi come la confezione sono realizzate per l’85% in plastica riciclata. Il design delle cuffie è semplice e con linee arrotondate presenta una finitura nero opaco molto bella. Su entrambi i padiglioni e sull’archetto è presente il nuovo logo. Il cuscinetto imbottito dell’archetto è bianco, così come i due inserti nei padiglioni. I padiglioni sono in gommapiuma e risultano molto morbidi e comodi per le lunghe sessioni di gameplay, infatti ci si dimentica di averle addosso grazie anche al loro peso ridotto di solo 200 grammi.

Sul padiglione sinistro troviamo: l’ingresso USB-C per la ricarica (con LED di stato), ingresso jack 3.5mm, una rotella per regolare il volume (solo per le cuffie), il tasto d’accensione e il tasto per silenziare il microfono. Il microfono è dotato di un’asta regolabile per avvicinarlo o allontanarlo dalla bocca ma non è rimovibile.

Come si sentono? | Recensione Trust GXT 391 Thian

Le THIAN vantano due modalità di connessione. La prima basata su dongle USB presente in confezione, che permette una connessione wireless a 5,8 GHz. Non ho mai avuto problemi di connessione, buono il range di 10 metri, si può tranquillamente cambiare stanza senza perdere la connessione.

La chiavetta dalle dimensioni di una pendrive (più grande rispetto ad altri competitor) viene riconosciuta istantaneamente dalle piattaforme su cui è stata testata. Il dongle funziona correttamente su Windows, macOS, e console Playstation (PS4 e PS5). L’autonomia è di 13 ore, una durata a mio parere nella media. L’alternativa è usare la modalità cablata. Il cavo da 1,2 metri potrebbe risultare corto, ma è pensato più per un utilizzo su smartphone o collegato a un controller.

Con driver da 40mm in neodimio. Il suono è bilanciato, con un buon volume e senza enfatizzare troppo i bassi, c’è una certa predominanza delle basse frequenze, ma i medi e gli alti si comportano decisamente bene, senza distorsioni nemmeno ad alto volume. Nel complesso le cuffie mi hanno soddisfatto in tutti gli scenari, risultando una piacevole e positiva esperienza. Per guardare film e serie tv, ascoltare la musica, giocare e per chiamate sono promosse a pieni voti. Non c’è un’app dalla quale potete equalizzare o controllare altri parametri delle cuffie.

Per quanto riguarda il microfono le performance sono nella media, la voce risulta limpida, con toni piatti e un volume sopra la media. Vi consigliamo di utilizzarle in ambienti con poco rumore, visto che il microfono tende a non filtrare molto il rumore esterno.

Meno bene invece l’ergonomia, I padiglioni sono ampi a sufficienza per contenere le orecchie, aderiscono molto bene alla testa e offrono un ottimo isolamento acustico, riducendo i rumori ambientali, anche quando non c’è nulla in riproduzione. Qualche problema lo può riscontrare chi porta gli occhiali.

Conclusioni e prezzi

Trust ci propone un paio di cuffie wireless, sostenibili, leggere, comode e dotate di una qualità audio davvero buona. Qualche difetto non manca, ma tutto sommato vi consigliamo l’acquisto se state cercando delle cuffie senza molte pretese e da un buon rapporto qualità/prezzo.

Questa era la nostra recensione relativa alle cuffie da gaming GXT 391 Thian di Trust. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di questo modello della società di Dordrecht.