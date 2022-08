Glorious presenta il tastierino numerico GMMK

Quest’oggi l’azienda Glorious ha presentato il suo nuovissimo tastierino numerico wireless GMMK

Glorious (clicca qui per accedere allo store), leader mondiale nell’hardware per giochi per PC, ha annunciato oggi l’imminente rilascio del nuovo tastierino numerico GMMK. Un macro pad meccanico wireless caratterizzato da un’estetica completamente personalizzabile e connettività wireless Bluetooth 5.0 LE senza interruzioni. GMMK è un’aggiunta indispensabile per i giocatori, gli streamer e utenti di produttività. Il tastierino numerico GMMK è stato progettato come compagno perfetto per le tastiere GMMK PRO o GMMK 2 65%, ma è anche estremamente versatile per l’uso con quasi tutte le configurazioni. È stato progettato pensando agli appassionati, ma è completamente accessibile all’utente generale. Contiene diverse funzionalità mai viste prima su un pad macro, soprattutto su uno ampiamente disponibile al di fuori dei mercati degli appassionati.

Dettagli del nuovo Glorius tastierino numerico GMMK

Il tastierino numerico GMMK offre una personalizzazione totale, con 17 tasti programmabili e una manopola encoder rotativa a pressione. Inoltre abbiamo un controllo a scorrimento, PCB hotswap a 5 pin, 16,8 milioni di colori RGB e una linea completa di accessori disponibili. Questa consente agli utenti di progettare i propri tastierini numerici in base al proprio stile personale. La custodia in alluminio anodizzato con le esclusive luci del profilo laterale è estremamente resistente ed esteticamente bella.

Dichiarazioni relative al Glorius GMMK

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative al nuovo tastierino numerico GMMK.

Un macro pad è stato uno dei prodotti più richiesti dalla nostra community, abbiamo pensato molto a portare innovazione in un prodotto storicamente considerato noioso,

ha affermato Shazim Mohammad, fondatore e CEO di Glorious. Che ha poi continuato aggiungendo:

Non c’è nient’altro di paragonabile in termini di versatilità e design premium.

Il preordine del GMMK Numpad sarà disponibile martedì 16 Agosto alle 11:00 CT su www.gloriousgaming.com e inizierà la spedizione a Settembre. Viene fornito pre-costruito nelle colorazioni Black Slate e White Ice, alò prezzo di 129,99 dollari.

Specifiche tecniche

17 tasti programmabili + manopola encoder rotativa a pressione e cursore programmabile

Bluetooth 5.0 LE Dual Wired/Wireless Connectivity – Fino a 76 ore di durata della batteria wireless

LE Dual Wired/Wireless Connectivity – Fino a 76 ore di durata della batteria wireless PCB hotswap a 5 pin + design a piastra montata su guarnizione

+ design a piastra montata su guarnizione Pre-assemblato con interruttori lineari Glorious Fox lubrificati in fabbrica e stabilizzatori GSV2

lubrificati in fabbrica e stabilizzatori GSV2 Copritasti in ABS Doubleshot

Corpo in alluminio completamente anodizzato Retroilluminazione a LED RGB da 16,8 milioni di colori e luci laterali

Compatibile con Glorious CORE e QMK

Funziona con sistemi operativi desktop, mobili e MAC

Garanzia Glorius di 2 anni

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovissimo tastierino numerico Glorius GMMK ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).