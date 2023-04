The Flash: un nuovo trailer presentato al CimemaCon

The Flash si mostra in un nuovo trailer ufficiale italiano presentato al CinemaCon inserendo un nuovo tassello nel DCEU

L’appuntamento al cinema è fissato per il 14 giugno prossimo con questo primo film da solista per il supereroe più veloce di tutti i Cinematic Universe. Dopo quello presentato al Super Bowl, in occasione del CinemaCon, è stato presentato il nuovo trailer ufficiale del The Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller.

The Flash è il primo cinecomic del DCU dell’era James Gunn. Diretto da Andy Muschietti, già noto per IT, e con protagonista il discusso e controverso Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen, The Flash è anche in assoluto il primo film stand alone dedicato al personaggio creato nel 1940 da Gardner Fox e Harry Lampert.

Il nuovo trailer di The Flash

Nel cast del film, oltre a Ezra Miller, ci sono grandi ritorni con Michael Keaton nel ruolo di Batman, Sasha Calle in quello di Kara Zor-El/Supergirl, e ancora Michael Shannon (il Generale Zod), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdù (Nora Allen), Kiersey Clemons (Iris West) e anche Ben Affleck, che tornerà per l’ultima volta a interpretare la sua versione di Bruce Wayne/Batman.

In “The Flash” i mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Nel tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro. Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a tenergli testa. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso da quello a lui noto. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l’universo? Lo scopriremo il 14 giugno!

